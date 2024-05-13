Fakkeltochten in Oostenrijk
Door de alpiene winternacht bij het licht van een fakkel
Vuur boeit ons al eeuwen. Tijdens een fakkeltocht krijgt het winterlandschap een bijzondere sfeer. Maar wat maakt zo’n wandeling in het donker nou zo speciaal? Je hoort en ruikt meer, je ziet anders – alles voelt intenser. Richt je blik op de vlam, en je wordt vanzelf onderdeel van de omgeving. En dan valt het ineens op hoe indrukwekkend stil de nacht kan zijn.
De mooiste fakkelwandelingen in Alpen-Oostenrijk
Ik heb gemerkt dat mensen rust vinden als ze in de buitenlucht zijn en helemaal in het moment zijn.Lisa Flatscher, Bergwandelgids uit Tirol
Kracht, vrede, vrijheid
Lisa Flatscher, een berggids uit Tirol, legt uit waarom ze unieke kracht voor het dagelijks leven vindt in haar ervaringen in de natuur:
"Voor mij is de constantheid van de natuur een bijzondere bron van kracht. De natuur leert ons geduld te hebben - niet meteen te reageren, maar eerst te observeren en echt goed te kijken. In de natuur vind ik vaak antwoorden op de vragen die me bezighouden. Geen hoorbare antwoorden, maar ik krijg helder wat er moet gebeuren. Daarom voel ik diepe dankbaarheid in de natuur.
Daarnaast heeft blootstelling aan de elementen een ongelooflijk reinigend en bevrijdend effect op mij - vooral als het guur weer is. Als je buiten in de regen of sneeuw bent, ben je bevrijd van alles wat je met je meedraagt."
Al meer dan 10 jaar leidt Lisa Flatscher, berggids uit Waidring in het PillerseeTal in Tirol, mensen op verschillende natuurpaden, waaronder fakkelwandelingen. Ze legt de nadruk op bewustzijn: "Ik heb me altijd veilig en beschermd gevoeld in de natuur, en ik wil dat gevoel delen met mijn gasten terwijl we samen op ontdekkingstocht gaan."
Tips voor klimaatbescherming
Neem alles wat je meeneemt de berg op mee terug, inclusief tissues, verpakkingen en waterflessen.
Blijf op gemarkeerde wandelpaden om wilde dieren en jonge bossen niet te verstoren.
Respecteer dieren door koeien, schapen en wilde dieren van een afstand te observeren.
Maak gebruik van het goed ontwikkelde netwerk van regionale treinen en wandelbussen.
Kies hutten die zich inzetten voor duurzaamheid en milieubescherming.
Inspireer je kinderen om van de natuur te houden! Wat ze leren kennen, zullen ze waarderen.
Bescherm de biodiversiteit: Nationale parkwachters kunnen je laten zien hoe.