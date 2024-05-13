De natuur maakt het ons gemakkelijk om onszelf te vinden

Lisa Flatscher, een berggids uit Tirol, legt uit waarom ze unieke kracht voor het dagelijks leven vindt in haar ervaringen in de natuur:

"Voor mij is de constantheid van de natuur een bijzondere bron van kracht. De natuur leert ons geduld te hebben - niet meteen te reageren, maar eerst te observeren en echt goed te kijken. In de natuur vind ik vaak antwoorden op de vragen die me bezighouden. Geen hoorbare antwoorden, maar ik krijg helder wat er moet gebeuren. Daarom voel ik diepe dankbaarheid in de natuur.

Daarnaast heeft blootstelling aan de elementen een ongelooflijk reinigend en bevrijdend effect op mij - vooral als het guur weer is. Als je buiten in de regen of sneeuw bent, ben je bevrijd van alles wat je met je meedraagt."