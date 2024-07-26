Wintervakantie buiten de pistes
Winter in Oostenrijk - het samenspel van sport en ontspanning
Als 's ochtends vroeg de sneeuw onder je schoenen knispert, de ijskoude, frisse lucht door je longen stroomt en je blik over het adembenemende uitzicht dwaalt, dan is het duidelijk: je bent eindelijk aangekomen op je wintervakantie! In het besneeuwde Oostenrijk wordt de winter een echte winteridylle - waar van alles te beleven valt, voor ieder wat wils.
Welke magische momenten buiten de piste staan er vandaag op het programma? Idyllisch sneeuwschoenwandelen in Montafon, schaatsen op het dikke natuurijs van de Weissensee of genieten van de natuur tijdens een rustige paardensleetocht door SalzburgerLand?
Sneeuwschoenwandelen in het Raurisdal
Rauris ligt 950 meter boven zeeniveau in het Nationaal Park Hohe Tauern, het grootste beschermde gebied in de Alpen. De natuur is hier zeer goed verzorgd, wat sneeuwschoenwandelen tot een heel bijzondere ervaring maakt. Weg van de piste in het Rauris oerbos, tussen de eeuwenoude sparren en dennen, glinstert de winterzon. Hier en daar scharrelt een dier voorbij op zoek naar voedsel. Met elke stap die we zetten in onze brede schoenen keert de rust in ons terug.
Het sneeuwschoenpad in de Raurisvallei is goed aangegeven; als je wilt, kun je het op eigen houtje verkennen. Voel je je veiliger met een gids? De rangers van het nationale park bieden twee keer per week begeleide sneeuwschoenwandelingen aan. Een hoogtepunt is de nachtelijke vollemaantocht.
De Raurisvallei is ook de juiste plek voor winterliefhebbers naast deze schitterende sneeuwschoenpaden - op de piste, tijdens een ontspannen winterwandeling , rodelen met het hele gezin of langlaufen.
Winterwandelen in Kartitsch
Het bergbeklimmersdorp Kartitsch in Oost-Tirol, gelegen in een van de mooiste hoogdalen van de Alpen, geeft je winterervaringen middenin bij de natuur. Hier wordt de meditatieve stilte in het besneeuwde winterbos alleen onderbroken door het kraken van voetstappen in de sneeuw. Je eigen adem in de heldere winterlucht bepaalt het ritme van het winterwandelen. Met zijn ontelbare goed onderhouden wandelpaden heeft Oostenrijks eerste gecertificeerde winterwandeldorp zijn onderscheiding meer dan verdiend. Het ligt beschut tussen de uitlopers van de Lienz Dolomieten in het noorden en de Karnische bergkam in het zuiden. Er is hier voor elk wat wils - zonnig of schaduwrijk, uitdagend of ontspannend.
Het unieke berglandschap is altijd in zicht. Weg van de piste gaat winterwandelen altijd gepaard met fascinerende en goed onderhouden natuur die je je nog lang zult herinneren. De winterwandelaccommodaties met hun gastvrijheid en regionale keuken dragen hier ook aan bij, net als de rangers die begeleide tochten door het winterlandschap aanbieden. Rondleidingen met een ondersteunend programma vinden één keer per jaar plaats ter gelegenheid van de winterwandeldagen. Wie nog meer afwisseling zoekt, vindt die ook in de omgeving van Kartitsch: op de pistes van de omliggende skigebieden, op de langlaufloipes of tijdens een skitocht.
Skitochten in Montafon
In het hart van de Oostenrijkse Alpen, dicht bij de Zwitserse grens, ligt Montafon - een gebied waar in de winter ontspanning en avontuur samenkomen. En dat is al heel lang zo: 100 jaar geleden kwam de beroemde schrijver Ernest Hemingway naar het slaperige dal in Vorarlberg om te leren skiën. De rustieke boerderijen die het landschap van Montafon vandaag de dag kenmerken, werden toen waarschijnlijk net gebouwd. Als je vandaag de dag omhoog kijkt naar de 3.000 meter hoge toppen, zie je wat Hemingway ooit zag tijdens zijn eerste skirondjes.
Montafon is de juiste plek voor wie op zoek is naar een winters avontuur tijdens een skitocht. Weg van de pistes leiden ervaren gidsen je door besneeuwde bossen en over uitgestrekte alpenweiden om de ongerepte schoonheid van de regio te laten zien. Een avondskitocht in Gargellen is extra speciaal: Als het skigebied 's avonds sluit, ga je op toerski's omhoog naar het Schafbergplateau; de afdaling naar het dal doe je bij het licht van je eigen hoofdlamp.
Dompel je onder in de rust van de natuur - het winterse Montafon is meer dan alleen een bestemming. Het is een uitnodiging om in de voetsporen van Hemingway te treden, je eigen sporen achter te laten in de poedersneeuw en de ware schoonheid van de natuur te ervaren.
Alpaca wandeling in Seefeld
Eén stap buiten de hoteldeur en je wordt al ondergedompeld in de winterse pracht van Seefeld: Ontelbare sneeuwkristallen glinsteren aan de rand van het pad, de azuurblauwe lucht steekt af tegen het wit van de majestueuze bergtoppen en de zachte winterzon verwarmt je ijskoude wangen. Maar het beste moet nog komen - een wandeling zij aan zij met een alpaca! De pluizige dieren staan bekend om hun vriendelijkheid en zachtheid. Maar wat maakt alpacawandelen in Seefeld tot zo'n onvergetelijke ervaring?
Ondanks de imposante bergen die het hoogplateau op 1.200 meter boven zeeniveau omringt, zijn de uitzichten indrukwekkend. Seefeld maakt deel uit van het natuurpark Karwendel - het grootste natuurreservaat van Tirol en ook het grootste natuurpark van heel Oostenrijk. Hier beleef de natuur buiten de pistes: duurzaamheid in al haar facetten, van alpacawandelen en langlaufen tot winters bosbaden staan ook op het programma.
Schaatsen op de Weissensee
De witte kalksteen op de bodem van het meer geeft de Weissensee zijn naam. Net als een fjord ligt het schilderachtig ingebed op een hoogte van 930 meter midden in de Gailtaler Alpen. Wat dit natuurlijke meer echter zo bijzonder maakt, is de grotendeels ongerepte oeverlijn. Het natuurpark besloot al vroeg om duurzame ontwikkeling te bevorderen. Deze toewijding kenmerkt ook de regionale keuken. De mensen aan de Weissensee zijn er trots op dat ze in de eerste Slow Food regio wonen en werken - want hier worden genieten en verantwoordelijkheid op de best mogelijke manier gecombineerd. Alles draait om de waarde van regionaal eten, dat niet alleen voortreffelijk smaakt, maar ook ecologisch en duurzaam wordt geproduceerd.
Maar de Weissensee heeft nog veel meer te bieden. In de winter wordt het meer omgetoverd tot de grootste natuurijsbaan van Europa. De ijslaag is vaak dik genoeg zodat wintersporters zich op 6,5 vierkante kilometer naar hartenlust kunnen uitleven - schaatsen, curling of een wandeling maken en hun blik laten rusten op de besneeuwde bergtoppen.
Als er niet geschaatst kan worden, is er nog genoeg te doen: sneeuwschoenwandelen of langlaufen behoren hier tot de mogelijkheden. Er ligt hier zelfs een klein skigebied verscholen - met uitzicht op het meer.
Wellness en spa in Bad Gastein
Het is de warmte in de sauna en de temperatuur van het thermale water die je laten ontspannen terwijl buiten de sneeuwvlokken zachtjes dansen. Het is het behaaglijke gevoel na een winterse wandeling terwijl we luisteren naar het geknetter van de open haard. De wisselwerking tussen de bijtende kou en de warmte van water en vuur helpt ons tot rust te komen. Bad Gastein in het SalzburgerLand is daarom precies de juiste plek voor wie op zoek is naar ontspanning, weg van de piste.
Het kuuroord en wintersportoord staat bekend om zijn hotels en villa's uit de Belle Époque, die op de beboste steile hellingen zijn gebouwd. Een waterval, het herkenningspunt van Bad Gastein, stort zich naar beneden in het centrum van het dorp. Het dorp ligt op 1000 meter hoogte in het Nationaal Park Hohe Tauern, een van de grootste beschermde gebieden in Centraal-Europa. Te midden van de wilde schoonheid van het hooggebergte borrelt heet thermaal water op uit de rotsen. Talrijke accommodaties en kuuroorden maken gebruik van de kracht van het mineraalrijke bronwater, goed voor lichaam en geest. Naast relaxen tijdens sneeuwschoen- en winterwandelingen in het Gasteinertal, is nog veel meer ontspanning: alledaagse stress lost op tijdens yogasessies en rustgevende massages.
Fakkelwandeling aan de Pillersee
Een sterrenavond in januari in het Pillerseetal in Tirol. Het landschap is bedekt met een witte deken van sneeuw. De lucht is droog en koud - de adem vormt kleine wolkjes voor je gezicht, maar gelukkig zorgen de vlammen van de fakkels voor een beetje warmte. Ze zijn de enige bron van licht in de duisternis. De sneeuw knispert zachtjes onder je laarzen als je door het besneeuwde bos loopt. Je hoort alleen het geluid van voetstappen - voor de rest is het stil. De vlammen van de fakkels werpen zachte schaduwen op de omringende bomen. Een magische ervaring!
Het Pillerseetal ligt in de Kitzbüheler Alpen op 835 meter boven zeeniveau. Hier zijn de bergen hoog, de dalen diep en de besneeuwde bossen dicht - ongerepte natuur zover het oog reikt. Overdag, voordat de schemering invalt en de ideale tijd is om te wandelen, is de regio in de Kitzbüheler Alpen ideaal voor winterse activiteiten buiten de pistes. Het is erg leuk om over de langlaufloipes in een van de sneeuwzekerste regio's van Tirol te glijden of om moeiteloos op sneeuwschoenen door de sneeuw te struinen.
Een bijzondere tip is een winterwandeling naar 's werelds grootste toegankelijke bergtopkruis, het Jakobskreuz. Hoog op de top van de Buchensteinwand staat het imposante kruis midden in het besneeuwde winterlandschap. Vanaf het panoramaplatform op ongeveer 30 meter hoogte heb je een ongelooflijk uitzicht op de omliggende bergen van de Kitzbüheler Alpen.
IJszwemmen in de Millstätter See
In de winter in een bevroren meer duiken klinkt voor velen misschien gek. Maar voor de echte doorzetters is ijsbaden een coole manier om de winterblues te bestrijden. Het landschap is bedekt met een witte deken van sneeuw en aan de horizon steken de bergen als een kroon de heldere hemel in. De Millstätter See in Karinthië is bijna onherkenbaar door de dikke laag ijs. IJszwemmen is als een soort extreme meditatie. Je concentreert je volledig op het moment en de ademhaling, die langzaam en diep is. Steeds meer mensen proberen deze activiteit uit, die weliswaar enige inspanning kost. Misschien komt het door het verlangen naar een gevoel van vrijheid en verbondenheid met de natuur?
De elf kilometer lange Millstätter See biedt hiervoor de ideale omgeving. Het uitzicht op het panorama van de glooiende heuvels van het natuurreservaat Nockberge en de Millstätter Alpe leidt je af van de vrieskou. En als de moed je in de schoenen zinkt, trek dan een knusse trui aan en ervaar de verbondenheid met de natuur tijdens een winterwandeling, sneeuwschoenwandeling of tijdens een romantische paardensleetocht rond het idyllische meer.
Rit met paardenslee in de regio Schladming-Dachstein
Het is een heldere, koude winterdag in Schladming, de koetsier trekt de knusse deken strak en klimt op de slee. Met een soepele handbeweging vertrekken de twee bruine paarden. De lucht is gevuld met het geluid van de bellen die aan de teugels van de paarden zijn bevestigd. De sneeuw knispert zachtjes onder de lopers van de slee als deze het besneeuwde bos inrijdt. Het voelt als een winterwonderland, de kou is vergeten. Nu is het tijd om achterover te leunen en te genieten van de vredige stilte en schoonheid van de natuur.
En de regio Schladming-Dachstein biedt de mooiste natuur om van te genieten, weg van de pistes. Alleen al in Ramsau am Dachstein rijden 40 dubbele rijtuigen ongeveer 40 kilometer over speciaal geprepareerde paden door het verder ongerepte winterlandschap. Als je niet door een slee getrokken wilt worden, kun je kiezen uit 282 kilometer aan wandelpaden. Je kunt nog dieper in “winterwandelland” duiken op de talrijke sneeuwschoenwandelroutes.
Rodelen in de Wildkogel Arena
Eén rodel, twee lopers en de langste verlichte natuurrodelbaan ter wereld: de Wildkogel Arena Neukirchen en Bramberg is de perfecte plek voor iedereen die tijdens zijn wintervakantie op een rodel van de berg af wil suizen. Helm, bril, handschoenen en stevige schoenen - en je bent klaar om te gaan. De 14 kilometer lange natuurlijke rodelbaan strekt zich uit van de Wildkogel naar Bramberg. De Smaragdbahn brengt je naar bijna 2100 meter boven zeeniveau, dan is het tijd om moed te verzamelen, je slee klaar te maken en onder schijnwerpers naar beneden te suizen over de avontuurlijke rodelbaan. Het duurt 30 tot 50 minuten om de 1300 hoogtemeters af te leggen.
Wil je juist even helemaal tot rust komen, dan biedt de alpine natuur buiten de piste hiervoor een prachtige omgeving. Nergens glinsteren de sneeuwkristallen helderder dan in de verse poedersneeuw. Iedereen kan dit zelf zien op 30 kilometer aan loipes tijdens een winterwandeling of sneeuwschoenwandeling door de ongerepte Sulzbach valleien.
Non Disclosure Austria
Wij Oostenrijkers zijn dol op onze winter – en we kennen de verborgen plekjes, de mooiste spots en de coolste winteractiviteiten. Die geheime tips delen we nu.
Maar niet zomaar.
Want ze blijven alleen echt bijzonder als ze niet meteen viral gaan. Daarom eerst even officieel: teken de geheimhoudingsverklaring (NDA) en speel meer dan 120 wintertips vrij, rechtstreeks van echte Oostenrijkers, voor jouw wintervakantie in Oostenrijk.
En pssst… niet doorvertellen! 🤫