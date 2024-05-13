Kastelen en paleizen voor kinderen
Avonturen vol geschiedenis en fantasie
Op avontuur in Oostenrijkse kastelen – voor jonge ridders en prinsessen
In Oostenrijkse kastelen en paleizen wordt geschiedenis een belevenis voor het hele gezin. Kinderen mogen zich verkleden als prins of hofdame, dwalen door prachtige zalen, puzzels oplossen en oude ambachten uitproberen. Misschien spot je zelfs keizerin Elisabeth of keizer Maximiliaan I achter een geheime deur!
Meedoen mag!
Met interactieve rondleidingen, spannende speurtochten en escape rooms in eeuwenoude gebouwen kruipen jonge ontdekkingsreizigers zélf in het verhaal. Geheime gangen, mysterieuze kamers en verhalen achter dikke kasteelmuren zorgen voor een magisch tijdreisgevoel.
’s Avonds wordt het extra spannend: met een lantaarn of zaklamp op pad tijdens een nachtelijke tocht, op zoek naar vergeten geheimen. In Oostenrijkse kastelen is geschiedenis allesbehalve saai – het is één groot avontuur.
Kastelen en paleizen vanuit alle perspectieven
Historische sprongen in de tijd in Burgenland
Ridderspelen in Karinthië
Een reis naar de middeleeuwen in Niederösterreich
Middeleeuwse hotspots in het SalzburgerLand
Sprookjeskastelen in Steiermark
Avontuur achter stenen muren in Tirol
Kastelen en paleizen voor jonge speurneuzen in Vorarlberg
Paleiswandelingen voor kinderen in Wenen
Kunst maakt kinderen wereldwijs
Kunst en cultuur zijn zoveel meer dan mooi om naar te kijken: ze prikkelen het denken, stimuleren creativiteit en brengen mensen samen. Juist voor kinderen zijn ze onmisbaar.
Via kunstonderwijs ontdekken kinderen hoe rijk en veelzijdig de wereld is. Ze leren over geschiedenis, tradities en vernieuwing. Niet uit boeken, maar door het zelf te beleven. Tijdens theatervoorstellingen, interactieve rondleidingen of creatieve workshops worden ze uitgedaagd om zelf vragen te stellen en ideeën te delen.
Wie wil dat kinderen later meedenken, meedoen en meebouwen aan de samenleving, begint hier: met kunst die hen nieuwsgierig maakt, laat nadenken en uitnodigt tot dialoog. Zo groeit er een generatie die met open blik én lef naar de toekomst kijkt.