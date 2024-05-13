Torens beklimmen, verkleden of spoken zoeken? In Oostenrijkse kastelen voelt geschiedenis als een magisch tijdreisavontuur.

Op avontuur in Oostenrijkse kastelen – voor jonge ridders en prinsessen

In Oostenrijkse kastelen en paleizen wordt geschiedenis een belevenis voor het hele gezin. Kinderen mogen zich verkleden als prins of hofdame, dwalen door prachtige zalen, puzzels oplossen en oude ambachten uitproberen. Misschien spot je zelfs keizerin Elisabeth of keizer Maximiliaan I achter een geheime deur!

Meedoen mag!

Met interactieve rondleidingen, spannende speurtochten en escape rooms in eeuwenoude gebouwen kruipen jonge ontdekkingsreizigers zélf in het verhaal. Geheime gangen, mysterieuze kamers en verhalen achter dikke kasteelmuren zorgen voor een magisch tijdreisgevoel.

’s Avonds wordt het extra spannend: met een lantaarn of zaklamp op pad tijdens een nachtelijke tocht, op zoek naar vergeten geheimen. In Oostenrijkse kastelen is geschiedenis allesbehalve saai – het is één groot avontuur.