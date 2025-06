Keizerlijke Appartementen en Sisi Museum

De Hofburg biedt een fascinerende kijk in het privéleven van de Habsburgers: van de haarborstel van keizerin Elisabeth tot de vulpen van keizer Frans Jozef. Maar je kunt er ook de keizerlijke pracht en praal van de kroonjuwelen bewonderen, zoals de scepter, de keizerskroon en de Heilige Lans.

In de keizerlijke appartementen krijg je een indruk van de gezellige woonvertrekken van Franz Joseph en Sisi. Na het slingeren door trappen en voorkamers bereik je de audiëntiekamer van de keizer, waar hij tijdens zijn regeerperiode maar liefst 260.000 onderdanen ontmoette. Vlakbij is zijn no-nonsense studeerkamer, waar hij om 5 uur 's ochtends hard aan het werk was om papierwerk af te handelen.

Ondanks zijn reputatie als strenge bureaucraat was Frans Jozef ook een toegewijde echtgenoot. Vanaf zijn bureau kon hij altijd een portret van zijn geliefde Sisi zien. Zij daarentegen bracht graag tijd door in haar fitnessruimte en kleedkamer. Of ze nu oefende op de wandrekken of zich overgaf aan haar urenlange kapselroutine, Sisi had haar eigen unieke manier om fitness en glamour te combineren!