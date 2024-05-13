Klimmen in Oostenrijk
Buitenervaringen in een schilderachtig landschap met adembenemende uitzichten, zo kennen we en zo houden we van onze vakanties in Oostenrijk. Trek in een adrenalinekick als bonus? Geen probleem. Of je nu dat speciale iets vindt op een klettersteig op grote hoogte of een klimparcours met de hele familie - Oostenrijk heeft een groot aanbod aan avontuurlijke klimervaringen.
Als je op zoek bent naar een avontuur in bergachtig terrein zonder veel klimervaring, dan is een goed gezekerde klettersteig de perfecte keuze. Je hoeft geen professionele klimmer te zijn om klettersteigen tot moeilijkheidsgraad C of D onder de knie te krijgen. "Een inleidende cursus en wat oefening is alles wat je nodig hebt", zeggen die-hard klettersteigen.
Klimpad "Gauablickhöhle
Op weg naar de top van de Sulzfluh in het Vorarlbergse Montafon ontstaat de bekende mengeling van anticipatie en opwinding. Een laatste controle, een paar opwarmoefeningen voordat de karabiner in de geleider klikt en daar gaan we, hoger en hoger. Als een labyrint baant het pad zich een weg door de 350 meter koude duisternis, voordat het daglicht naar binnen flitst vanaf de uitgang van de grot en een prachtig uitzicht op de omliggende bergen wacht. Zodra je de top bereikt, weet je dat je iets verbazingwekkends hebt bereikt.
Dallocatie: parkeerplaats in Latschau (1.044 m) of bergstation van de Golmer-kabelbaan
Moeilijkheidsgraad: 3,5/C
Hoogte van de ingang: 2.170 m
Hoogteverschil van de klettersteig: 260 m
Lengte van de grot: 350 m
Totale duur van de beklimming van de klettersteig: 1,5 uur
Wat moet je meenemen voor je klettersteigavontuur?
Klimgordel
Kan een heupgordel of een borstgordel zijn met een goede pasvorm rond middel en benen.
Klettersteigset
Bestaat uit klettersteig karabijnhaken en een vangschokdemper, beide bevestigd aan het harnas.
Helm
Moet standaard getest zijn, gemakkelijk verstelbaar en een goed ventilatiesysteem hebben.
Antislip handschoenen
Belangrijk zijn de juiste pasvorm, kwaliteit van afwerking en een goede grip!
Wist je dat de eerste klettersteig van Europa in 1843 op de Dachstein werd gebouwd? De man erachter was geograaf Friedrich Simony, die de bijna 3.000 meter hoge berg al eerder met veel moeite had bedwongen. Destijds werden ijzeren haringen, handhaken en een scheepstouw gebruikt als klimhulpmiddelen. Vandaag de dag staat deze klettersteig bekend als een leuke, zij het veeleisende, beklimming naar de Seethalerhütte.
De mooiste klettersteigen van Oostenrijk
Veiligheid op een klettersteig
Twee is beter dan één
Houd altijd beide karabiners aan de staalkabel vastgehaakt. Haak bij de verankeringen de een na de ander opnieuw vast en houd één karabiner aan het touw.
Planning
Pas de tocht (moeilijkheidsgraad, lengte, beklimming en afdaling) altijd aan je capaciteiten aan.
Spaar je energie
Klim voorzichtig: Schone stappen, gestrekte armen, rust in moeilijke secties.
Afstanden bewaren
Minstens één veilig segment, in moeilijke secties twee.
De bekwame klimmer zal de winter niet als excuus aangrijpen om te stoppen: in de Oostenrijkse Alpengebieden wacht een reeks rotswanden. Watervallen die in de zomer naar beneden storten, veranderen in de winter in prachtige ijsvallen. Wanneer het ijs in de zon gloeit in verschillende tinten blauw, turkoois en paars, wordt het oppervlak iets zachter - ideale omstandigheden om karabiners vast te houden. Uitgerust met ijsbijlen en stijgijzers kijken ijsklimmers reikhalzend uit naar deze dagen om de spiegelgladde wanden te bedwingen.
Vijf spectaculaire ijswanden voor grote avonturiers
IJsarena op de Pitztaler gletsjer
De 45 ijswanden van het Pitztal op 2.800 meter boven zeeniveau zijn een paradijs voor gepassioneerde klimmers.
Kaunertal
Talrijke tochten voor gevorderde klimmers met korte ingangen. Nieuwelingen kunnen alle basisbeginselen leren in beginnerscursussen.
Ijsarena Rauris
De ijstoren is ideaal om beginners kennis te laten maken met ijsklimmen en beschikt over meerdere interessante routes.
Gasteinertal
Een hotspot voor fans van ijssporten. Geweldige ijskwaliteit door de hoge ligging in de Alpen.
Natuurpark Mürzer Oberland
IJsklimmers die op zoek zijn naar een dagtochtbestemming vanuit Wenen, vinden in het natuurpark Mürzer Oberland ideale omstandigheden.
Oostenrijks meest actievolle hoge touwenparcours
Veiligheid op een klimparcours
Schoenen
Wij raden dichte, stevige schoenen of sportschoenen en sokken aan. Geen sandalen of slippers!
Kleding
Kies comfortabele kleding die ook vuil mag worden.
Handschoenen
Draag fiets- of werkhandschoenen om blaren op je handen te voorkomen.
Uitrusting ter plaatse
Helm, klimgordel, self-belays en touwkatrol zijn ter plaatse beschikbaar.
Certificering
Zorg ervoor dat de aanbieder van het touwenparcours TÜV of ECRA (European Ropes Course Association) gecertificeerd is!