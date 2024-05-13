Zwemmen in de rivier
Zwemmen tegen de verfrissende stroming in

Er stromen veel beken en rivieren door het Oostenrijkse landschap - ze behoren tot de schoonste van Europa. Even lekker afkoelen, een geweldig idee!

Niet overal kun je zomaar een duik nemen in de rivier, maar wie de mooiste plekjes kent – van kiezelstrandjes tot verborgen baaien – ontdekt de magie van zwemmen in de natuur.

In Oostenrijk heeft rivierzwemmen een lange traditie. Meer dan een eeuw geleden zochten mensen verfrissing in natuurlijke zwembaden, eenvoudige houten baden in kristalhelder water. Nog steeds zijn deze verborgen pareltjes, zoals het Kampbad Plank in het Waldviertel, te vinden.

Vandaag de dag heeft rivierzwemmen een nostalgische charme. Met het zuivere water van Oostenrijk blijft deze traditie springlevend – je hoeft alleen te weten waar je moet zijn.

Wees natuurlijk voorzichtig als je in rivieren zwemt!

Het betreden van en zwemmen in natuurgebieden is altijd op eigen risico!

De nostalgie van "Strombäder": Zwemmen zoals vroeger

De term Strombad klinkt misschien een beetje ouderwets, maar deze openbare zwemplekken aan de rivier hebben een lange traditie. Liefdevol bewaard gebleven badhuizen bieden een kijkje in hoe de zomer in de jaren 1920 werd gevierd.

Strombad Drosendorf: Ontspanning aan de Thaya

Zomerverblijf zoals vroeger: Een historisch houten paviljoen, ligweide en schaduwrijke bomen combineren ontspanning, cultuur en geschiedenis langs de Thaya.

Strombad Drosendorf

Kampbad Plank: Badplezier in het Waldviertel

Het zijn vaak de bescheiden, rustige hoekjes die verrassen met onverwachte bijzonderheden. Een van deze plekken is het Waldviertel en het Kampbad in Plank.

Plank am Kamp lido

Direct aan het Ybbstal fietspad: Een heerlijke plek om te zwemmen en te spelen aan de oever

Rivierzwemmen in de Ybbs

Zwemmen in de rivier bij de Oude Donau

De inwoners van Wenen houden van hun Alte Donau! Al generaties lang biedt het alles wat nodig is voor de perfecte zwem- en recreatieplek: Uitstekende waterkwaliteit, watersporten, restaurants aan het meer, fietspaden en eeuwenoude bomen die schaduw bieden.

Oude Donau Lido

Het Oude Donaubad is ideaal voor gezinnen en heeft ondiep water, uitgestrekte ligweiden en speelplaatsen voor ontspanning en plezier.

Oude Donau Lido

Gänsehäufel lido

Het cultlido van Wenen aan de Oude Donau is een paradijs voor stedelijke verfrissing met een natuurlijk strand, een klimtuin, sportvelden en schaduwrijke ligweiden.

Gänsehäufel lido

Angelibad

Een natuurlijk strand, ondiep water, schaduwrijke ligweiden en een grote speeltuin maken dit de perfecte zwemplek voor gezinnen.

Angelibad

Zwemmen in de rivier in het Bregenzerwald

Ontdek de mooiste plekjes

Rivierzwemmen in SalzburgerLand en in de buurt van de stad

De regio's in het SalzburgerLand zijn stuk voor stuk natuurschoon. Geen wonder dat mensen van hun bergen en meren houden. Voor degenen die zich bijzonder dicht bij de natuur voelen, zijn er prachtige zwemplekken bij beken en rivieren.

Zwemmen op de Taugl

Tussen Bad Vigaun en Kuchl stroomt de Taugl - een kristalheldere beek die door kloven, watervallen en natuurreservaten stroomt.

Taugl

De Königsseeache: Rivierzwemmen op zijn best

Afgelegen baaien en verfrissend water wachten op je in een ongerept uiterwaardenlandschap. Vergeet niet tegen de stroom in te zwemmen!

Königsseeache

Almbach-Felsenbad: een paradijs uit steen gehouwen

De tijd heeft hier kleine en grote waterbekkens gevormd, die kristalhelder water verzamelen - een ongerepte en verfrissende natuurlijke schat!

Almbach rotsbad

Surfgolf op het Almkanal

Het Almkanal voorziet de stad Salzburg al sinds de 12e eeuw van water. Tegenwoordig is het een plaatselijk recreatiegebied. En het heeft zelfs een surfgolf. Best cool!

Almkanal surfgolf

Hier zijn nog meer hotspots voor koel rivierzwemmen

Zwemmen in de rivier in Karinthië

Zwemmen in de rivier in Niederösterreich

Zwemmen in de rivier in Steiermark

Zwemmen in Tirol

Veiligheidstips voor zwemmen in de rivier

1. Respecteer de borden met verboden te zwemmen!

Waar zwemmen verboden is, is er een reden: sterke stroming, bootverkeer, drassige oevers of beschermde waterzones. Volg altijd de regels!

2. Wees je bewust van stromingen!

Rivieren zijn anders dan meren en plassen. Onderwaterstructuren, snelstromend water en bootverkeer kunnen gevaarlijke stromingen veroorzaken. Vermijd risicovolle gebieden!

3. Doe het rustig aan!

Blijf dicht bij de oever om je kracht en de terugweg beter te kunnen inschatten - deze kan langer zijn dan verwacht.

4. Spring voorzichtig!

Als je de waterdiepte niet kent, vermijd dan duiken, vooral dicht bij de kust of in ondiepe gebieden.

5. Koel eerst af!

Als je oververhit bent, ga dan rustig het water in of spoel je eerst af om schokken te voorkomen.

6. Alleen openbare zwemplekken!

Als je kiest voor een natuurlijk of "wild" zwemgebied, vergeet dan niet dat je zwemt op eigen risico.

Info over klimaatbescherming

Terug naar de natuur! Oostenrijks rivierherstel

Door talloze renaturatieprojecten worden voormalige natuurlijke oases hersteld in hun oorspronkelijke staat - levendige, bijna natuurlijke habitats.

Menselijk ingrijpen is vaak schadelijk voor de biodiversiteit, van het draineren van wetlands en het kappen van bossen tot het rechttrekken van rivieren met stenen dijken. Oostenrijk is zich bewust van de gevolgen en hanteert al lange tijd een meer verantwoorde benadering van natuurbehoud. Hier zijn drie voorbeelden:

