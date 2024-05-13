Zwemmen in de rivier
Zwemmen tegen de verfrissende stroming in
Niet overal kun je zomaar een duik nemen in de rivier, maar wie de mooiste plekjes kent – van kiezelstrandjes tot verborgen baaien – ontdekt de magie van zwemmen in de natuur.
In Oostenrijk heeft rivierzwemmen een lange traditie. Meer dan een eeuw geleden zochten mensen verfrissing in natuurlijke zwembaden, eenvoudige houten baden in kristalhelder water. Nog steeds zijn deze verborgen pareltjes, zoals het Kampbad Plank in het Waldviertel, te vinden.
Vandaag de dag heeft rivierzwemmen een nostalgische charme. Met het zuivere water van Oostenrijk blijft deze traditie springlevend – je hoeft alleen te weten waar je moet zijn.
Wees natuurlijk voorzichtig als je in rivieren zwemt!
Het betreden van en zwemmen in natuurgebieden is altijd op eigen risico!
De nostalgie van "Strombäder": Zwemmen zoals vroeger
Strombad Drosendorf: Ontspanning aan de Thaya
Zomerverblijf zoals vroeger: Een historisch houten paviljoen, ligweide en schaduwrijke bomen combineren ontspanning, cultuur en geschiedenis langs de Thaya.
Direct aan het Ybbstal fietspad: Een heerlijke plek om te zwemmen en te spelen aan de oever
Zwemmen in de rivier bij de Oude Donau
Oude Donau Lido
Het Oude Donaubad is ideaal voor gezinnen en heeft ondiep water, uitgestrekte ligweiden en speelplaatsen voor ontspanning en plezier.
Gänsehäufel lido
Het cultlido van Wenen aan de Oude Donau is een paradijs voor stedelijke verfrissing met een natuurlijk strand, een klimtuin, sportvelden en schaduwrijke ligweiden.
Zwemmen in de rivier in het Bregenzerwald
Rivierzwemmen in SalzburgerLand en in de buurt van de stad
Zwemmen op de Taugl
Tussen Bad Vigaun en Kuchl stroomt de Taugl - een kristalheldere beek die door kloven, watervallen en natuurreservaten stroomt.
De Königsseeache: Rivierzwemmen op zijn best
Afgelegen baaien en verfrissend water wachten op je in een ongerept uiterwaardenlandschap. Vergeet niet tegen de stroom in te zwemmen!
Almbach-Felsenbad: een paradijs uit steen gehouwen
De tijd heeft hier kleine en grote waterbekkens gevormd, die kristalhelder water verzamelen - een ongerepte en verfrissende natuurlijke schat!
Hier zijn nog meer hotspots voor koel rivierzwemmen
Veiligheidstips voor zwemmen in de rivier
1. Respecteer de borden met verboden te zwemmen!
Waar zwemmen verboden is, is er een reden: sterke stroming, bootverkeer, drassige oevers of beschermde waterzones. Volg altijd de regels!
2. Wees je bewust van stromingen!
Rivieren zijn anders dan meren en plassen. Onderwaterstructuren, snelstromend water en bootverkeer kunnen gevaarlijke stromingen veroorzaken. Vermijd risicovolle gebieden!
3. Doe het rustig aan!
Blijf dicht bij de oever om je kracht en de terugweg beter te kunnen inschatten - deze kan langer zijn dan verwacht.
4. Spring voorzichtig!
Als je de waterdiepte niet kent, vermijd dan duiken, vooral dicht bij de kust of in ondiepe gebieden.
5. Koel eerst af!
Als je oververhit bent, ga dan rustig het water in of spoel je eerst af om schokken te voorkomen.
6. Alleen openbare zwemplekken!
Als je kiest voor een natuurlijk of "wild" zwemgebied, vergeet dan niet dat je zwemt op eigen risico.
Info over klimaatbescherming
Terug naar de natuur! Oostenrijks rivierherstel
Door talloze renaturatieprojecten worden voormalige natuurlijke oases hersteld in hun oorspronkelijke staat - levendige, bijna natuurlijke habitats.
Menselijk ingrijpen is vaak schadelijk voor de biodiversiteit, van het draineren van wetlands en het kappen van bossen tot het rechttrekken van rivieren met stenen dijken. Oostenrijk is zich bewust van de gevolgen en hanteert al lange tijd een meer verantwoorde benadering van natuurbehoud. Hier zijn drie voorbeelden: