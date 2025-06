De benedictijnen van de abdij van Melk

Sinds 1089 woont er een gemeenschap van benedictijner monniken in de abdij van Melk. Vandaag wonen er 22 monniken in het klooster. Sommigen wonen in de abdij zelf, anderen in parochies die bij het klooster horen. Waar ze ook gevestigd zijn, ze streven ernaar om de taken die eeuwen geleden aan de abdij werden toevertrouwd voort te zetten.