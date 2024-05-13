Bodensee
Een plek van adembenemende natuurlijke schoonheid
Aan de meest westelijke rand van Oostenrijk ligt de Bodensee-regio Vorarlberg - waar Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland samenkomen. De drie landen zijn met elkaar verbonden door het majestueuze Bodenmeer, een Europese binnenzee met een rijke culturele aantrekkingskracht.
De Rijnvallei, die zich uitstrekt van Hohenweiler tot Nenzing, huisvest meer dan twee derde van de bevolking van Vorarlberg en vormt het hart van de regio. Elke stad heeft zijn eigen karakter: Bregenz, beroemd om zijn meerfeest; Dornbirn, met zijn innovatieve geest; Hohenems, met een rijk cultureel erfgoed, en Feldkirch, met zijn middeleeuwse charme.
De omliggende landschappen veranderen dramatisch met de seizoenen en bieden een schilderachtige achtergrond voor een breed scala aan activiteiten. Tussen het meer en de bergtoppen vinden bezoekers ruimte voor plezier, beweging en verbinding - altijd met een gevoel van leven in het moment. Architectuur en design, muziek en kunst, eten en gezelligheid zorgen samen voor een unieke levensstijl tussen de oever van het meer en de hoogten van de Alpen.
Voor sportliefhebbers: 260 km rond de Bodensee met de fiets
Eten & drinken aan de Bodensee
Wirtshaus Hörnlingen Rankweil
Wie naar Rankweil komt, ervaart een veelzijdig gastronomisch concept dat traditie combineert met innovatie.
Restaurant Mangold in Lochau
Het door een familie gerunde gastronomische restaurant staat bekend om zijn fijne keuken en elegante sfeer.
Hotel-Restaurant Schönblick in Eichenberg
Gasten kunnen genieten van een adembenemend panoramisch uitzicht op het meer en de omliggende Alpen.
De mooiste steden in de regio
Uitzonderlijke accommodatie aan de Bodensee
Info klimaatbescherming
Waar de Alpenrijn uitmondt in het Bodenmeer ligt het natuurreservaat Rijndelta - een van de belangrijkste wetlands van Midden-Europa. Rietvelden, alluviale bossen en grindbanken vormen een habitat voor meer dan 330 vogelsoorten, zeldzame amfibieën en bevers. Het landschap is beschermd sinds 1976 en verandert voortdurend door de afzetting van sediment uit de Rijn en de schommelende waterstanden. Wandelpaden, vogelobservatieplaatsen en badplaatsen zoals Rohrspitz nodigen bezoekers uit om de natuur op haar mooist te beleven.