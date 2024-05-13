Bodensee
Een plek van adembenemende natuurlijke schoonheid

Waar vier landen elkaar raken en de Bodensee glinstert, ontvouwt zich een regio vol natuurpracht en culturele rijkdom.

Aan de meest westelijke rand van Oostenrijk ligt de Bodensee-regio Vorarlberg - waar Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland samenkomen. De drie landen zijn met elkaar verbonden door het majestueuze Bodenmeer, een Europese binnenzee met een rijke culturele aantrekkingskracht.

De Rijnvallei, die zich uitstrekt van Hohenweiler tot Nenzing, huisvest meer dan twee derde van de bevolking van Vorarlberg en vormt het hart van de regio. Elke stad heeft zijn eigen karakter: Bregenz, beroemd om zijn meerfeest; Dornbirn, met zijn innovatieve geest; Hohenems, met een rijk cultureel erfgoed, en Feldkirch, met zijn middeleeuwse charme.

De omliggende landschappen veranderen dramatisch met de seizoenen en bieden een schilderachtige achtergrond voor een breed scala aan activiteiten. Tussen het meer en de bergtoppen vinden bezoekers ruimte voor plezier, beweging en verbinding - altijd met een gevoel van leven in het moment. Architectuur en design, muziek en kunst, eten en gezelligheid zorgen samen voor een unieke levensstijl tussen de oever van het meer en de hoogten van de Alpen.

Feiten en cijfers
Grootte: 536 m²
Volume water:48,4 km³
Oeverlengte:273 km
Maximale diepte: Bovenmeer 254 m, Benedenmeer 40 m
Diepte van de Baai van Bregenz: 60 m
Beste tijd om te bezoeken
Het hele jaar door
Ideaal voor
Families, Couples en Friends

Hoogtepunten rond de Bodensee

Voor sportliefhebbers: 260 km rond de Bodensee met de fiets

Bodensee fietspad

Eten & drinken aan de Bodensee

Wirtshaus Hörnlingen Rankweil

Wie naar Rankweil komt, ervaart een veelzijdig gastronomisch concept dat traditie combineert met innovatie.

Wirtshaus Hörnlingen

Restaurant Mangold in Lochau

Het door een familie gerunde gastronomische restaurant staat bekend om zijn fijne keuken en elegante sfeer.

Restaurant Mangold

Hotel-Restaurant Schönblick in Eichenberg

Gasten kunnen genieten van een adembenemend panoramisch uitzicht op het meer en de omliggende Alpen.

Hotel-Restaurant Schönblick

Restaurant Guth in Lauterach

Het topadres voor fijnproevers scoort met een totaalpakket van uitstekende keuken, attente service en stijlvolle ambiance.

Restaurant Guth

De mooiste steden in de regio

Bregenz

Dornbirn

Feldkirch

Hohenems

Uitzonderlijke accommodatie aan de Bodensee

Hotel Fritsch am Berg in Lochau

Harry's Huis Dornbirn

Hotel JUFA in Bregenz

Hotel aan de See in Hard

JUFA Hotel in Laterns

Info klimaatbescherming

De Rijndelta

Waar de Alpenrijn uitmondt in het Bodenmeer ligt het natuurreservaat Rijndelta - een van de belangrijkste wetlands van Midden-Europa. Rietvelden, alluviale bossen en grindbanken vormen een habitat voor meer dan 330 vogelsoorten, zeldzame amfibieën en bevers. Het landschap is beschermd sinds 1976 en verandert voortdurend door de afzetting van sediment uit de Rijn en de schommelende waterstanden. Wandelpaden, vogelobservatieplaatsen en badplaatsen zoals Rohrspitz nodigen bezoekers uit om de natuur op haar mooist te beleven.

Natuurreservaat Rijndelta

FAQs

De Bodensee-Vorarlberg combineert een indrukwekkend natuurlijk landschap met stedelijke verscheidenheid. Gelegen aan de oevers van het meer, charmeert het bezoekers met glooiende heuvels, pittoreske stadjes zoals Bregenz, Dornbirn en Feldkirchen een bruisende culturele scene - waaronder het wereldberoemde Bregenz Festival. Een netwerk van fiets- en wandelpaden slingert zich door afwisselende landschappen, terwijl het meer zelf watersporten en uitnodigende badplaatsen biedt. De regio staat ook bekend om zijn regionale keuken en opvallende architectuur.

De regio Bodensee-Vorarlberg biedt de perfecte mix van natuur, cultuur en keuken.

  • Op het water: Zeilen, surfen of gewoon ontspannen zwemmen - de Bodensee biedt een breed scala aan ervaringen.

  • Wandelen & fietsen: Prachtige routes leiden door heuvels, uiterwaarden en langs de oever van het meer.

  • Culturele ervaringen: Het Bregenz Festival, musea zoals inatura Dornbirn en de middeleeuwse oude stad Feldkirch zullen cultuurliefhebbers zeker bekoren.

  • Culinair genieten: Regionale gerechten ontmoeten moderne architectuur - in traditionele herbergen of stijlvolle restaurants.

Bregenz combineert kunst, natuur en het meer. Het beroemde Bregenz Festival betovert het publiek met spectaculaire decors, terwijl de Pfänderberg een adembenemend uitzicht over het meer biedt.

Dornbirn combineert het stadsleven met natuurlijke ervaringen - van interactieve tentoonstellingen in het inatura interactieve museum tot de indrukwekkende Rappenloch kloof, een populaire plek om te wandelen.

Feldkirch charmeert bezoekers met middeleeuwse flair, smalle steegjes en het opvallende kasteel Schattenburg, dat boven de stad uittorent en fascinerende inzichten biedt in de plaatselijke geschiedenis.

Hohenems vertelt verhalen uit heden en verleden. Het prachtige renaissancepaleis en het Joods Museum weerspiegelen de rijke culturele diversiteit van de stad.

De Bodensee-Vorarlberg Avonturenkaart is een slimme manier om de regio te verkennen. Hij dient als toegangskaart voor de topattracties in het gebied, als reispas voor bussen en treinen en biedt verschillende kortingen.

