Waar vier landen elkaar raken en de Bodensee glinstert, ontvouwt zich een regio vol natuurpracht en culturele rijkdom.

Aan de meest westelijke rand van Oostenrijk ligt de Bodensee-regio Vorarlberg - waar Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland samenkomen. De drie landen zijn met elkaar verbonden door het majestueuze Bodenmeer, een Europese binnenzee met een rijke culturele aantrekkingskracht.

De Rijnvallei, die zich uitstrekt van Hohenweiler tot Nenzing, huisvest meer dan twee derde van de bevolking van Vorarlberg en vormt het hart van de regio. Elke stad heeft zijn eigen karakter: Bregenz, beroemd om zijn meerfeest; Dornbirn, met zijn innovatieve geest; Hohenems, met een rijk cultureel erfgoed, en Feldkirch, met zijn middeleeuwse charme.

De omliggende landschappen veranderen dramatisch met de seizoenen en bieden een schilderachtige achtergrond voor een breed scala aan activiteiten. Tussen het meer en de bergtoppen vinden bezoekers ruimte voor plezier, beweging en verbinding - altijd met een gevoel van leven in het moment. Architectuur en design, muziek en kunst, eten en gezelligheid zorgen samen voor een unieke levensstijl tussen de oever van het meer en de hoogten van de Alpen.