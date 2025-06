De Mönchsberg in Salzburg

Rust tussen stad en natuur

Vanaf hier begint het rustigere deel van de wandeling. Stap voor stap slingert het pad zachtjes over het steile terrein, langs woonhuizen die verscholen liggen achter muren of houten hekken, omringd door struiken en bomen. Rust en kalmte heersen hier. Bij de overgang tussen de vesting en de Mönchsberg splitst het pad zich: naar links leidt het naar de vesting Hohensalzburg; naar rechts gaat het verder langs de lange bergkam van de Mönchsberg. Waar de paden elkaar kruisen, wordt het drukker - vooral in de zomer, als de vesting een populaire bestemming is. Er zijn echter genoeg rustige alternatieve routes. Maar wees voorzichtig! De Mönchsberg heeft steile rotsen en niet alle paden zijn omheind.

Een bijzonder charmante omweg takt af van het hoofdpad en klimt bergopwaarts waar de kleine snackhut "Buffet zur Richterhöhe" warme worst en apfelstrudel aanbiedt. Vanaf hier volgt het pad de rand van de berg. Het uitzicht op de poppenhuisachtige stad beneden is betoverend. Hier loopt de grens tussen het stedelijke landschap en de natuur naadloos in elkaar over.