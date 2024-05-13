Wolfgang Amadeus Mozart is een van de beroemdste componisten ter wereld. Zijn muziek neemt je mee naar Salzburg en Wenen, waar hij actief was.

Wolfgang Amadeus Mozart is een wonderkind dat al op vijfjarige leeftijd componeerde en vanaf zijn zesde door Europa reisde – meestal samen met zijn zus Nannerl. Zijn muziek opende de deuren van adellijke paleizen, bracht hem naar Parijs en Londen en maakte hem tot een van de bekendste Europeanen van zijn tijd. In slechts 35 levensjaren creëerde Wolfgang Amadeus Mozart 626 werken: symfonieën, concerten, kamermuziek, kerkmuziek en opera’s, waaronder Eine kleine Nachtmusik en de tot op vandaag gevierde Die Zauberflöte.

Zijn brieven tonen een levenslustige en impulsieve man die balanceerde tussen discipline en chaos. Zijn familie noemde hem “Wolferl” – een kind dat componeerde op een klein reisklaviertje en in zijn bagage grammaticaboeken, nette podiumkleding, thee, suiker en een kleine reisapotheek meedroeg. Reizen betekende toen urenlange ritten met de paardenkoets over hobbelige wegen. In totaal ondernam Mozart 17 reizen en was hij bijna tien jaar van zijn leven onderweg.

In deze bewogen jaren ontstonden opera’s die de muziekgeschiedenis blijvend hebben gevormd: Idomeneo ging in 1781 in première in het Cuvilliés-Theater in München en geldt als zijn eerste grote opera. In Wenen bracht hij zijn beroemde Da Ponte-opera’s op het podium van het Weense Burgtheater: Le nozze di Figaro beleefde daar in 1786 zijn première, Così fan tutte volgde in 1790 aan het Burgtheater op de Michaelerplatz. Don Giovanni ging in 1787 in première in het Grafelijk Nostitz Nationaal Theater in Praag. Kort voor zijn dood werd in 1791 in Wenen Die Zauberflöte voor het eerst opgevoerd in het Theater auf der Wieden.

In Salzburg, zijn geboorteplaats en eerste werkplek, werd Mozart muzikaal gevormd. In Wenen bereikte hij een creatieve rijpheid die hem tot een van de meest invloedrijke componisten van de Weense Klassiek Periode maakte. In de Domgasse 5 – het huidige Mozarthaus Vienna – beleefde Mozart zijn productiefste periode. Hier ontstonden symfonieën, kerkmuziek, strijkkwartetten en zijn onvoltooide Requiem. Als zelfstandig kunstenaar behaalde Wolfgang Amadeus Mozart een gemiddeld jaarinkomen van 5.000 gulden – vandaag omgerekend circa 150.000 euro.

Tegelijkertijd bleef hij een mens: impulsief, geestig, chaotisch en vol levensvreugde. Zijn briefwisselingen onthullen kanten achter het monument Mozart: de grappenmaker, de vriend, de broer. Hij dronk amandelmelk in het Salzburger Café Tomaselli, kegelde met zijn zus Nannerl, proefde donker bier in het Stieglbräu en genoot van gezellige avonden.

De vriendschap met Joseph Haydn leverde hem de hoogste erkenning op. Haydn noemde hem de grootste componist die hij ooit had gekend. Beiden waren lid van de vrijmetselaarsloge – een kring van kunst, verlichting en uitwisseling.

Zijn laatste tien levensjaren bracht Wolfgang Amadeus Mozart door in Wenen. Hier trouwde hij in de Stephansdom, hier werden zijn kinderen geboren en hier stierf hij in 1791. Rond zijn bewogen leven – en vooral rond zijn plotselinge dood – doen veel speculaties de ronde. Kort voor zijn dood meende hij vergiftigd te zijn, maar wetenschappelijk wordt een vergiftiging uitgesloten. Zijn muziek ontroert en inspireert mensen wereldwijd tot op vandaag – tijdens concerten in operahuizen en op zijn historische werkplekken in Oostenrijk.