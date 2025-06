Christian en Maria veranderen zachte suikermassa's in unieke traditionele snoepjes in hun snoepwinkels in Wenen en Salzburg.

De verleidelijke geur van pruttelende suiker is een duidelijk teken dat de productie van de heerlijke snoepjes op het punt staat te beginnen. Christian zwaait de stroperige suikermassa vakkundig over de suikerhaak om er duizenden luchtbelletjes in te doen, die zorgen voor het kenmerkende knapperige geluid van de snoepjes. De meest uitdagende taak is echter om de kleine kunstwerkjes erin te maken: kleine bloemen, dieren, symbolen of zelfs letters. "Maria en ik hebben de 150 jaar oude ambachtelijke techniek bestudeerd," legt Christian Mayer uit, "om ervoor te zorgen dat we lang vergeten snoepjes zoals de Weense zijdesnoepjes met de hand kunnen maken". De Zuckerlwerkstatt is ook een eerbetoon aan de uitstervende traditie van de typische Weense snoepwinkel. Rond de eeuwwisseling waren er nog zo'n 400 kleine snoepwinkeltjes in heel Wenen.