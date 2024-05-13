Kerstmarkten in Wenen
Introduction
De kerstmarkten in Wenen zijn een eeuwenoude traditie. De voorlopers van de huidige markten gaan terug tot de middeleeuwen: in 1296 gaf Albrecht I de Weense burgers het privilege om een decembermarkt te houden, de zogeheten "Krippenmarkt". Sindsdien zijn het karakter en de omvang van deze markten flink veranderd. Tegenwoordig vind je op meer dan 20 officiële adventsmarkten een enorm aanbod aan kerstcadeaus en heerlijke lekkernijen.
Wiener Christkindlmarkt
De Wiener Christkindlmarkt voor het stadhuis is een onvergetelijk hoogtepunt voor iedereen die in kerststemming wil komen. Het unieke decor geeft deze markt een heel eigen charme en de heerlijke geuren brengen je meteen in de juiste sfeer. Op de begane grond van het stadhuis is een speciale ruimte voor kinderen, waar ze kerstkoekjes of kaarsen leren maken. Op vrijdag, zaterdag en zondag kun je bovendien gratis luisteren naar internationale koren die kerstliederen zingen.
Waar: Op het plein voor het stadhuis (Rathausplatz)
Wanneer: 13-11 – 26-12-2026
K&K-kerstmarkt bij Slot Belvedere
Tegen het historische decor van Slot Belvedere neemt de K&K-kerstmarkt je mee naar de kersttijd van het keizerlijke en koninklijke Oostenrijk. Elk detail – decoratie, muziek, theater, kraampjes, eten, drinken en tradities – is op dit erfgoed geïnspireerd. Op deze markt vind je hoogwaardig ambachtswerk en biologische gastronomie, aangevuld met een wekelijks cultureel programma met straattheater, voorlezingen, muziek en voorstellingen rond de keizertijd.
Waar: Slot Belvedere, Prinz-Eugen-Straße
Wanneer: 20-11 – 31-12-2026
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag: 11:00 – 22:00
zaterdag, zondag en feestdagen: 10:00 – 22:00
24-12 – 27-12: 11:00 – 17:00
Weihnachtsdorf Uni Campus Wien
Het Weihnachtsdorf Uni Campus Wien (op het terrein van het voormalige Allgemeine Krankenhaus) betovert je met zijn traditionele Weense sfeer. De liefdevol ingerichte en versierde kraampjes in de vele smalle steegjes bieden mooie kerstcadeaus en heerlijke glühwein.
Waar: Universitätscampus, Alser Straße
Wanneer: 13-11 – 23-12-2026
Kerstmarkt bij Slot Schönbrunn
Standhouders tonen ambachtelijke producten en originele cadeaus, zoals handgemaakte kerstversiering en kerststallen, die je direct voor het beroemde Slot Schönbrunn kunt bewonderen en kopen. De geur van versgebakken Vanillekipferl, warme punch en glühwein hangt in de lucht en zorgt voor een heerlijke sfeer.
Waar: Ehrenhof, voor Slot Schönbrunn
Wanneer: 06-11-2026 – 06-01-2027
Openingstijden: 06-11 – 23-12: 10:00 – 21:00 | 24-12: 10:00 – 16:00 | 25-12 – 06-01: 10:00 – 19:00
Kerstmarkt op de Spittelberg
De Spittelberg is een gerenoveerde historische wijk uit de Biedermeiertijd met smalle zijstraatjes. In de kersttijd vind je kunstvoorwerpen, keramiek, warme truien, vloerkleden en sieraden van zilver, email en messing op de kerstmarkt op de Spittelberg.
Waar: wijk Spittelberg
Wanneer: 13-11 – 23-12-2026
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 14:00 – 21:30; zaterdag en zondag 11:00 – 21:30
Meer kerstevents en kerstmarkten in Wenen
Art Advent – kunst en ambacht op de Karlsplatz: 13-11 – 23-12-2026
Wintermarkt op de Riesenradplatz: 20-11-2026 – 06-01-2027
Altwiener Christkindlmarkt op de Freyung (link alleen in het Duits): 14-11 – 23-12-2026
Adventsmarkt Am Hof (link alleen in het Duits): 13-11 – 23-12-2026
Kerstmarkt op de Stephansplatz: 06-11 – 26-12-2026
NIEUW Kerstmagie op de Schwarzenbergplatz: 13-11 – 26-12-2026