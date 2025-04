Veel beweging en slaap, minder stress en nieuwe technologieën: Over welzijn wordt opnieuw nagedacht. Hier lees je waar je je levensverwachting kunt verhogen in Oostenrijk

We worden steeds ouder – maar hoe zorgen we dat we ook vitaal blijven? Het antwoord ligt in de groeiende trend van longevity: een holistische benadering waarbij fysieke én mentale gezondheid centraal staan.

In Oostenrijk omarmen steeds meer wellnesshotels deze visie. Ze combineren wetenschappelijke inzichten en moderne technologie met preventieve behandelingen en praktische tips voor een gezonder leven. Je kunt het verouderingsproces niet stoppen, maar wél leren hoe je op elke leeftijd meer uit het leven haalt.

Let op: raadpleeg altijd je huisarts voor je een behandeling kiest.