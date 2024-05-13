Ontspan in thermale baden en geniet van Alpenpanorama’s: Wellness in Oostenrijk prikkelt je zintuigen!

Wellness en wellnesshotels in Oostenrijk

Ontsnap naar de rust van Oostenrijkse thermale baden, waar wellness en spabehandelingen met oog voor detail zorgen voor ultieme ontspanning. Laat je meevoeren in warm water, geniet van de panoramische uitzichten en voel de helende kracht van water.

Privé wellnessoases bieden een intieme ervaring, en wellness in de Alpen voegt een unieke dimensie toe: weken in warme baden met uitzicht op legendarische meren en bergen. De Oostenrijkse wellnesscultuur omvat ook Kneipp-behandelingen, geïnspireerd door de kruidendokter en watertherapie-expert Sebastian Kneipp, wiens inzichten de moderne hydrotherapie vormgaven.