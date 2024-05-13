Wellness in Oostenrijk
Introduction
Wellness en wellnesshotels in Oostenrijk
Ontsnap naar de rust van Oostenrijkse thermale baden, waar wellness en spabehandelingen met oog voor detail zorgen voor ultieme ontspanning. Laat je meevoeren in warm water, geniet van de panoramische uitzichten en voel de helende kracht van water.
Privé wellnessoases bieden een intieme ervaring, en wellness in de Alpen voegt een unieke dimensie toe: weken in warme baden met uitzicht op legendarische meren en bergen. De Oostenrijkse wellnesscultuur omvat ook Kneipp-behandelingen, geïnspireerd door de kruidendokter en watertherapie-expert Sebastian Kneipp, wiens inzichten de moderne hydrotherapie vormgaven.
Onze beste tips voor wellness hotels
Wellness hotspots in Oostenrijk
Wellness- en health-hotels in Oostenrijk
Biologische wellnesshotels in Oostenrijk
Biohotel Grafenast
Schitterende natuur, familiale sfeer en gastheren met een fijn gevoel voor kunst en muziek.
Biohotel Schweitzer
Een toevluchtsoord voor individualisten. Met biologische keuken, wellness en een actief en vastenprogramma.
Vitaldörf'l Reiterhof
Alle kamers zijn ingericht met natuurlijke materialen, geavanceerde wellnessaanbiedingen verwennen lichaam en geest.
Ayurveda, wellness en health hotels
Hotel Guglwald
Een ruim wellnessgedeelte en een "biologisch dorp in het hotel" ronden het aanbod met gastronomische gerechten af.
Holzhotel Forsthofalm
De suites van steenpijnbomenhout zorgen voor een gezonde nachtrust en het spagedeelte ontspant met exclusieve aanbiedingen.
Hotel Wasnerin G'sund & Natur
Natuurlijke architectuur met een ruim wellness- en gastronomisch gedeelte.
Het daberer.het biohotel
Wellness, gezondheid, gastronomie, natuur- en sportbelevenissen - allemaal hier in het Biohotel.
Hotel Klosterberg
Hier kun je genieten van massages, cosmetische behandelingen, therapeutisch vasten, nordic walking en wandelweken.
Beste Alpine Wellness Hotels
Wellnesshotels in de Alpen - wat een perfecte combinatie: Familie gerunde wellness oases vanaf 4-sterren superior, toegewijd aan de hoogste kwaliteit in vier categorieën en constante innovatie:
Alpine karakter: Dichtbij de natuur, harmonieuze architectuur en gebruik van regionale producten
Alpine verwennerij: Authenticiteit en sensualiteit in cosmetica, massages en keuken
Alpine fitness: Fysieke en mentale fitness door ervaren specialisten
Alpine gezondheid: De krachten van de natuur als aanvulling op moderne medische geneeswijzen
Wellness in uitstekende architectuur
Hotel Gams
Een uitzonderlijke omgeving voor liefhebbers van architectuur, cuisine en een prachtig spagebied.
Loisium - Wijn & Spa Hotel
Wanneer New Yorkse sterarchitectuur en de topwijnwereld elkaar ontmoeten in Niederösterreich.
Duurzaamheid in wellness hotels - wat is belangrijk?
Oostenrijks milieukeurmerk
Regionale levensmiddelen
Natuurlijke materialen uit Oostenrijk
Bescherming van fauna, flora en biodiversiteit
Energieconcepten (zonne-energie, stadsverwarming, warmteterugwinning)
Afvalscheidingssystemen
SDGs in inkoop, afvalbeheer, energie en mobiliteit