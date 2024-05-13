Woman in white bathrobe sitting at the edge of an infinity pool with panoramic views of hills and lake.
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Wellness in Oostenrijk

Ontspan in thermale baden en geniet van Alpenpanorama’s: Wellness in Oostenrijk prikkelt je zintuigen!

Wellness en wellnesshotels in Oostenrijk

Ontsnap naar de rust van Oostenrijkse thermale baden, waar wellness en spabehandelingen met oog voor detail zorgen voor ultieme ontspanning. Laat je meevoeren in warm water, geniet van de panoramische uitzichten en voel de helende kracht van water.

Privé wellnessoases bieden een intieme ervaring, en wellness in de Alpen voegt een unieke dimensie toe: weken in warme baden met uitzicht op legendarische meren en bergen. De Oostenrijkse wellnesscultuur omvat ook Kneipp-behandelingen, geïnspireerd door de kruidendokter en watertherapie-expert Sebastian Kneipp, wiens inzichten de moderne hydrotherapie vormgaven.

Onze beste tips voor wellness hotels

Eco-hotel Priesteregg

Bergresort Feuerberg

Montovani Hotel

Natuur- en wellnesshotel Höflehner

Alpenhotel Kronthaler

Wellness hotspots in Oostenrijk

Wellness- en health-hotels in Oostenrijk

Gezondheid & Spa - Premium hotels

Biologische wellnesshotels in Oostenrijk

Biohotel Grafenast

Schitterende natuur, familiale sfeer en gastheren met een fijn gevoel voor kunst en muziek.

Biohotel Grafenast

Biohotel Schweitzer

Een toevluchtsoord voor individualisten. Met biologische keuken, wellness en een actief en vastenprogramma.

Biohotel Schweitzer

Vitaldörf'l Reiterhof

Alle kamers zijn ingericht met natuurlijke materialen, geavanceerde wellnessaanbiedingen verwennen lichaam en geest.

Vitaldörf'l Reiterhof

Natuurhotel Chesa Valisa

Het natuurhotel combineert traditie, moderniteit en de vier elementen: Aarde, water, lucht en vuur.

Natuurhotel Chesa Valisa

Ayurveda, wellness en health hotels

Hotel Guglwald

Een ruim wellnessgedeelte en een "biologisch dorp in het hotel" ronden het aanbod met gastronomische gerechten af.

Hotel Guglwald

Holzhotel Forsthofalm

De suites van steenpijnbomenhout zorgen voor een gezonde nachtrust en het spagedeelte ontspant met exclusieve aanbiedingen.

Holzhotel Forsthofalm

Hotel Wasnerin G'sund & Natur

Natuurlijke architectuur met een ruim wellness- en gastronomisch gedeelte.

Hotel Wasnerin G'sund & Natur

Het daberer.het biohotel

Wellness, gezondheid, gastronomie, natuur- en sportbelevenissen - allemaal hier in het Biohotel.

Biohotel Daberer

Hotel Klosterberg

Hier kun je genieten van massages, cosmetische behandelingen, therapeutisch vasten, nordic walking en wandelweken.

Hotel Klosterberg

Ayurveda Resort Mandira

Alles draait om wellness, Ayurveda en ontspanning in de sauna- en thermenwereld.

Ayurveda Resort Mandira
Op de top van welzijn

Beste Alpine Wellness Hotels

Wellnesshotels in de Alpen - wat een perfecte combinatie: Familie gerunde wellness oases vanaf 4-sterren superior, toegewijd aan de hoogste kwaliteit in vier categorieën en constante innovatie:

  • Alpine karakter: Dichtbij de natuur, harmonieuze architectuur en gebruik van regionale producten

  • Alpine verwennerij: Authenticiteit en sensualiteit in cosmetica, massages en keuken

  • Alpine fitness: Fysieke en mentale fitness door ervaren specialisten

  • Alpine gezondheid: De krachten van de natuur als aanvulling op moderne medische geneeswijzen

Wellnesshotels in de Alpen

Wellness in uitstekende architectuur

Hotel Gams

Een uitzonderlijke omgeving voor liefhebbers van architectuur, cuisine en een prachtig spagebied.

Hotel Gams

Loisium - Wijn & Spa Hotel

Wanneer New Yorkse sterarchitectuur en de topwijnwereld elkaar ontmoeten in Niederösterreich.

Loisium - Wijn & Spa Hotel

Hotel AQUA DOME Tirol Therme Längenfeld

Zweef in de pekelkom met uitzicht op imposante bergtoppen van drieduizend meter. Indrukwekkend!

Hotel AQUA DOME
Tips voor klimaatbescherming

Duurzaamheid in wellness hotels - wat is belangrijk?

  • Oostenrijks milieukeurmerk

  • Regionale levensmiddelen

  • Natuurlijke materialen uit Oostenrijk

  • Bescherming van fauna, flora en biodiversiteit

  • Energieconcepten (zonne-energie, stadsverwarming, warmteterugwinning)

  • Afvalscheidingssystemen

  • SDGs in inkoop, afvalbeheer, energie en mobiliteit

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