Nieuwe hotels en accommodaties

Tirol

Hotels en resorts

Resort Med in Oberau, Wildschönau

De voormalige Kellerwirt wordt heropend als Resort aan het einde van 2024 na uitgebreide renovaties, met 60 kamers en suites, samen met een spa van 3.300 m². Het resort richt zich op schoonheid en esthetiek, mentale veerkracht, detox en beweging en fitness.

Alpenstyle Resort Fieberbrunn in PillerseeTal

De Alpenstyle Resort Fieberbrunn opende eind 2023 zijn deuren en biedt 13 appartementen met maximaal drie slaapkamers, elk met een of twee balkons. Het grootste appartement is geschikt voor maximaal negen personen. Daarnaast beschikt het resort over een sauna, een stoombad, een ontspanningsruimte en een restaurant.

ADEA Lifestyle Suites Fieberbrunn

Het voormalige Sporthotel Fontana wordt omgebouwd tot het nieuwe ADEA Lifestyle Suites. Het grootste deel van het resort is nieuw gebouwd, met 124 suites, en het is in de zomer van 2024 in gebruik genomen. De suites, sommige met privé sauna, variëren van 30 m² tot 180 m² en kunnen tot vier slaapkamers hebben. Daarnaast is er een wellnessruimte en het restaurant UpsideDown van Stefan Marquard.

Bed & Breakfast SeeFelds

Het onlangs geopende SeeFelds Bed & Breakfast ligt vlak bij het treinstation van Seefeld SeeFelds Bed & Breakfast geopend in december 2023. Het biedt in totaal 44 moderne tweepersoonskamers, junior suites en superior suites in een stedelijke stijl, geschikt voor maximaal vier personen.

Appartementen en vakantiehuizen

Top Seefeld

Top Seefeld, een centraal gelegen appartementenhuis, opende medio december 2023 zijn deuren. Gasten kunnen kiezen uit 25 appartementen in drie verschillende categorieën. De accommodaties, met balkon en volledig uitgeruste keuken, variëren van 35 m² tot 82 m² en zijn geschikt voor twee tot zes personen. Het gebouw heeft ook een wellnessruimte met een buitenzwembad en sauna's.

Kurblhof in Leutasch

De Kurblhof opende zijn deuren in de zomer van 2024. Deze duurzaam gebouwde faciliteit biedt zeven appartementen. Op de bovenste verdieping bevinden zich sauna's en een ontspanningsruimte. Daarnaast is er een boerderijwinkel, een yoga- en fitnessruimte, een massageruimte en een ski- en fietsruimte om de gastervaring te verbeteren.

Villa Himmlgassl in Zellberg, Zillertal

Sinds augustus 2023 worden gasten verwelkomd in Villa Himmlgassl. De vijf barrièrevrije appartementen, met sauna en balkon, variëren van 70 m² tot 130 m² en zijn ontworpen in een moderne alpine stijl.

Zellrooms in Zell, Ziller

Vier nieuwe "Zellrooms" zijn sinds december 2023 beschikbaar in Zell am Ziller. Deze appartementen, geschikt voor twee tot vier personen, zijn ideaal voor koppels of kleine gezinnen.

BIGSEVEN Vakantieappartementen in Fieberbrunn, PillerseeTal

Sinds december 2023 zijn de twee nieuwe BIGSEVEN vakantieappartementen van de familie Seiwald te boeken. Maximaal vier gasten kunnen genieten van de moderne accommodaties met boxspringbedden, badkamers met regendouche en een eigen balkonsauna.

Wolf appartementen in Padaun, Wipptal

Vier nieuwe vakantieappartementen bij Wolf Appartementen hebben de accommodatiemogelijkheden in Wipptal uitgebreid. Drie appartementen zijn al klaar voor gasten en een vakantieappartement van 60 m² volgt in juni 2024. Berggasthof Steckholzer ligt er vlak naast.

Kitzbühel Suites in Oberndorf

De nieuwe Kitzbühel Suitesdat in februari 2024 wordt geopend, bestaat uit 20 vakantieappartementen van 48 m² tot 107 m² met één tot drie slaapkamers. Daarnaast is er een wellnessruimte met sauna's.

Harry's huis in Lienz

Sinds april 2024 is het nieuwe Harry's Huis gasten verwelkomd met 85 kamers. Alle kamers hebben een parketvloer, inloopkasten en een kitchenette. Je kunt kiezen uit "Family & Friends"-kamers van 40 m², appartementen van 36 m² en barrièrevrije kamers van 26 m².

Walchsee aan het meer

Walchsee aan het meer opende midden mei 2024, ligt direct aan het meer en beschikt over 22 suites. De appartementen van 54 m² zijn geschikt voor maximaal vier gasten.

Lodges

LUF Lodges in Ischgl

De LUF Lodges zijn beschikbaar sinds december 2023 en bieden vijf lodges van 130 m² met elk vier slaapkamers. Alle lodges hebben een balkon.

Boerderijen

Feiserhof in Navis

Sinds december 2023 kunnen gasten verblijven in de gerenoveerde boerderij van de familie Garber Feiserhof - op een hoogte van 1.400 m. De drie vakantiewoningen voor volwassenen zijn geschikt voor maximaal vier personen.