Accommodatie in Oostenrijk
Hier slapen is een belevenis

Van designchalets tot rustieke berghutten - de accommodaties in Oostenrijk brengen iedereen in vakantiestemming.

In Oostenrijk bieden bijzondere accommodaties een buitengewone vakantiebelevenis. Ze combineren op unieke wijze natuur en comfort: Of het nu gaat om een gezellig chalet met uitzicht op de bergen, een boomhut midden in het bos of een glampingtent die natuurbeleving combineert met moderne voorzieningen - deze plekken creëren een bijzondere sfeer van ontspanning.

Speciale accommodaties

Accommodaties dichtbij de natuur

Misschien ook interessant voor jou

Ontdek het beste van Oostenrijk

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen en tips:

  • Insider tips voor jouw volgende vakantie

  • Culinaire hoogtepuntjes en recepten

  • Op de hoogte van de meest unieke evenementen

  • Actueel reisaanbod en specials