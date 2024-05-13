Smalspoortreinen in Oostenrijk
In Oostenrijk lijkt de tijd soms net iets langzamer te gaan – zeker wanneer een historische smalspoortrein puffend door het landschap rijdt. Op rails van slechts 760 millimeter breed ervaar je een treinreis die al je zintuigen prikkelt.
Het ritmische gesis van de stoom, de geur van kolen en het zacht schokkende ritme van houten coupés nemen je mee terug in de tijd. Alsof je zelf in de wagon zit waar keizer Franz Joseph en zijn Sisi ooit reisden. Een nostalgische belevenis vol charme en vakmanschap.
Duik in de geschiedenis in Neder-Oostenrijk
Waldviertel smalspoor
De Waldviertel smalspoor was ooit de ruggengraat van de economische uitwisseling met Bohemen en Moravië. Er lopen twee afzonderlijke trajecten van Gmünd naar Groß Gerungs en Litschau in het noordwesten van het Waldviertel. Viaducten, tunnels en het idyllische landschap van het Waldviertel maken de reis tot een afwisselende en schilderachtige ervaring.
Reblaus Express
Verder naar het oosten rijdt de Reblaus Express tussen de wijnstad Retz en de Thaya-stad Drosendorf. De reis voert door de wijngaarden die kenmerkend zijn voor deze charmante regio.
Ötscherland Express
De Ötscherland Express rijdt tussen Kienberg-Gaming, Lunz am See en Göstling. Passagiers kunnen genieten van de bergroute in historische rijtuigen, getrokken door een stoomlocomotief van meer dan 100 jaar oud of een 80 jaar oude dieselmotor.
Mariazellbahn
Een populair vervoermiddel voor wandelaars, fietsers en pelgrims Mariazellbahn met een lengte van 84 kilometer de langste smalspoorlijn van Oostenrijk. Kort na het vertrek uit St. Pölten verlaat de spoorlijn het Traisen-dal en klimt langzaam het Pielach-dal in. De route wordt bergachtiger in het schilderachtige bovenste Erlaufdal en biedt een spectaculair uitzicht op het Ötscher berglandschap voordat hij afdaalt naar het bedevaartsoord Mariazell.
Schneebergbahn
De historische stoomtrein van de Schneebergbahn rijdt elke tweede zondag van 2 juni tot 22 september.
Door Oberösterreich op rails
Schafbergbahn
In St. Wolfgang in het Oberösterreichse Salzkammergut brengt de Schafbergbahn je in slechts 35 minuten naar de 1.783 meter hoge Schafberg. De steilste tandradstoomtrein van Oostenrijk is ook een van de oudste ter wereld, geopend in 1893.
Traunsee tram
De Traunsee Tram volgt de route van wat ooit de kleinste - en nog steeds een van de steilste - trams ter wereld was Traunsee Tram door de prachtige aan het meer gelegen stad Gmunden. Hij rijdt elke donderdag van 11 juli tot 5 september.
Attersee Spoorweg
Stap aan boord van de nostalgische trein door de regio Attergau op de Attersee Spoorweg, opgericht in 1913. Tijdens de reis leren passagiers interessante feiten over de geschiedenis van de spoorlijn en de vintage wagons. Na een fotostop in Walsberg keert de trein terug naar Attersee. Rijdt elke dinsdag van 10 juli tot 4 september 2025.
Steyr Valleimuseum Spoorweg
De Steyrdal Museumspoorweg rijdt over een traject van 16,7 kilometer tussen het plaatselijke station in Steyr en Grünburg. Alle treinen worden nog steeds getrokken door stoomlocomotieven, sommige meer dan 100 jaar oud, waardoor de historische charme van de spoorweg behouden blijft. De spoorweg werd voor het eerst geopend in 1889 en wordt beschouwd als de oudste smalspoorlijn van Oostenrijk. En het mooiste is: hij rijdt ook in de winter.
Een avontuur door de Steiermark
Murtal spoorlijn
Een schelle fluit uit de schoorsteen van de glanzend zwarte locomotief stuurt witte stoompluimen de lucht in. Langzaam beginnen de machtige spaakwielen te draaien en de Murtal Spoorweg vertrekt met een gestage puf en geratel. Over een afstand van 64 kilometer langs de Steiermarkse Mur loopt het traject tussen Unzmarkt, Murau en Tamsweg in het SalzburgerLand een stoomtreinervaring rechtstreeks uit een sprookjesboek.
Spoorweg Gleichenberg
De Gleichenbergbahn in het kuuroordgebied van Steiermark loopt van Feldbach naar Bad Gleichenberg. In de rijtuigen in de stijl van de jaren 1930 worden passagiers zachtjes in het ritme van het omringende landschap gebracht met rustgevende natuurgeluiden.
Flascherlzug
Aan boord van de kleurrijke rijtuigen van de Stiermarkse Flascherlzugdie van Stainz naar Preding rijdt, worden passagiers getrakteerd op culinaire hoogstandjes terwijl ze genieten van het glooiende landschap van de wijnstreek Schilcherland.
Stoomtreinreizen in Karinthië en SalzburgerLand
Pinzgau spoorlijn
De Pinzgauer Spoorweg in het SalzburgerLand begon te rijden in 1898. Dit idyllische traject loopt van Zell am See langs de rivier de Salzach het nationale park Hohe Tauern in, helemaal tot Krimml.
Gurkdal Museumspoorweg
Echte nostalgie op het gebied van smalspoor vind je in Karinthië op de Museumspoorweg Gurkdal, die over een lengte van drie kilometer tussen Treibach-Althofen en Pöckstein-Zwischenwässern loopt.
Een nostalgische reis door Vorarlberg en Tirol
Stoomtrein Achensee
In Tirol ligt de Stoomtandradbaan Achensee - die meer dan 120 jaar geleden werd gebouwd, zich een weg baant over een traject van zeven kilometer van Jenbach naar Seespitz aan de Achensee. De in klassiek rood en zwart geschilderde stoomlocomotieven behoren tot de oudste locomotieven die nog regelmatig in bedrijf zijn.
Zillertal Spoorweg
Een echt plaatselijk juweeltje, de Zillertalbahn over een afstand van 32 kilometer, over 35 bruggen van Jenbach naar Mayrhofen. De nostalgische stoomtrein rijdt door het prachtige landschap van de Zillertal vallei.
Wälderbähnle
De charmante Wälderbähnle rijdt van Bezau naar Schwarzenberg in de regio Bregenzerwald in Vorarlberg. De smalspoorlijn, ooit een belangrijke verbinding naar het Bodenmeer, met een spoorbreedte van slechts 760 millimeter, biedt nu een heerlijke reis door het platteland.
Treinmusea: Ontdek de geschiedenis van de trein
Lichtspoorwegmuseum in Türnitz
Voor wie zich wil onderdompelen in de wereld van puffende, roetzwarte veldspoorwegen, is de Traisenvallei verder naar het oosten precies de juiste plek. Het sneltrammuseum in Freiland toont meer dan 50 locomotieven en 180 wagons.
Museum van de paardentrein in het Mühlviertel
In de gewelfde stallen van het voormalige paardenstation in Opper-Oostenrijk kunnen bezoekers kaartjes, personeelsdoppen en schnapsflessen van de eerste openbare spoorweg uit 1827 bewonderen.
Spoorwegmuseum Schwechat
Het spoorwegmuseum in Schwechat biedt niet alleen regelmatige tentoonstellingen en jaarlijks wisselende speciale tentoonstellingen, maar organiseert ook allerlei evenementen en speciale treinreizen.
Remise - Weens vervoersmuseum
Te midden van liefdevol gerestaureerde oldtimers kunnen bezoekers zich verheugen op talloze ontdekkingsmomenten op interactieve stations. De geschiedenis van het openbaar vervoer in Wenen wordt zo een persoonlijke ontdekkingsreis.