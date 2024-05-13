Duik in de geschiedenis in Neder-Oostenrijk

Waldviertel smalspoor

De Waldviertel smalspoor was ooit de ruggengraat van de economische uitwisseling met Bohemen en Moravië. Er lopen twee afzonderlijke trajecten van Gmünd naar Groß Gerungs en Litschau in het noordwesten van het Waldviertel. Viaducten, tunnels en het idyllische landschap van het Waldviertel maken de reis tot een afwisselende en schilderachtige ervaring.

Reblaus Express

Verder naar het oosten rijdt de Reblaus Express tussen de wijnstad Retz en de Thaya-stad Drosendorf. De reis voert door de wijngaarden die kenmerkend zijn voor deze charmante regio.

Ötscherland Express

De Ötscherland Express rijdt tussen Kienberg-Gaming, Lunz am See en Göstling. Passagiers kunnen genieten van de bergroute in historische rijtuigen, getrokken door een stoomlocomotief van meer dan 100 jaar oud of een 80 jaar oude dieselmotor.

Mariazellbahn

Een populair vervoermiddel voor wandelaars, fietsers en pelgrims Mariazellbahn met een lengte van 84 kilometer de langste smalspoorlijn van Oostenrijk. Kort na het vertrek uit St. Pölten verlaat de spoorlijn het Traisen-dal en klimt langzaam het Pielach-dal in. De route wordt bergachtiger in het schilderachtige bovenste Erlaufdal en biedt een spectaculair uitzicht op het Ötscher berglandschap voordat hij afdaalt naar het bedevaartsoord Mariazell.

Schneebergbahn

De historische stoomtrein van de Schneebergbahn rijdt elke tweede zondag van 2 juni tot 22 september.