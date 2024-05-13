De 9 mooiste rondreizen door de Oostenrijkse natuur
Van de ruige toppen van de Alpen tot de glooiende heuvels van Burgenland: De natuurlijke schatten van Oostenrijk ontdek je het beste stukje bij beetje. Een rondreis door het land is de perfecte manier om alles te ontdekken - met korte afstanden en een uitstekende infrastructuur kun je in een paar dagen diverse landschappen ontdekken.
Talloze excursiemogelijkheden en charmante accommodaties maken van reizen een ontspannen en plezierige ervaring, waarbij elke regio zijn eigen unieke landschappen, tradities en culinaire hoogstandjes biedt.
Karinthische meren tocht
Karinthië wordt gekenmerkt door zijn turquoise, sprankelende meren, omringd door majestueuze bergen. Vanuit Klagenfurt kun je tijdens een ontspannen rit langs de Wörthersee een glimp opvangen van de architectuur langs het meer, waaronder historische villa's, hotels en badplaatsen uit de keizertijd, voordat je de Ossiacher See bereikt. Een ritje met de kabelbaan naar de Gerlitzen Alpe is een aanrader vanwege het panoramische uitzicht. In het dorp Ossiach mag je de abdijkerk en het culturele evenement Kärntner Sommer niet missen. Tip: probeer zeker de Karinthische Kasnudeln in de Seewirt herberg aan het meer!
Rijd vervolgens naar het meer van Millstatt en verder naar Villach voor een ontspannend bezoek aan het meer van Faak voordat je een lus maakt naar de Wörthersee. Sluit je reis af met een bezoek aan de uitkijktoren Pyramidenkogel, die een adembenemend uitzicht biedt van de Karawanken tot de Hohe Tauern.
Details van de tocht: Ca. 270 km, 2 tot 3 dagen
Grossglockner tour
De beroemdste weg van Oostenrijk is de Grossglockner-Hochalpenstraße, gelegen in het nationale park Hohe Tauern. De reis begint in Zell am See en gaat via Bruck in het SalzburgerLand richting Karinthië. Deze 48 kilometer lange panoramaroute stijgt meer dan 1.500 meter de hoogte in en biedt talloze uitkijkpunten terwijl hij door verschillende vegetatiezones slingert - van weiden en alpenweiden tot hoge bergen en gletsjerijs - en naar de hoogste top van Oostenrijk leidt, de Grossglockner, die 3.798 meter hoog uittorent. Een omweg naar de Edelweissspitze en de Kaiser-Franz-Josefs-Höhe is de moeite waard en biedt adembenemende uitzichten en een moment om even stil te staan en alles in je op te nemen.
De route gaat verder door Heiligenblut, met zijn iconische gotische kerk omlijst door de Grossglockner, en verder naar Lienz in Oost-Tirol, genesteld aan de voet van de Lienz Dolomieten. Daarvandaan gaat de tocht terug via Matrei in Oost-Tirol, het hart van het nationale park Hohe Tauern, door de Felbertauerntunnel en uiteindelijk terug naar Zell am See.
Details van de tocht: Ca. 190 km, 2 tot 3 dagen
Tip: Vergeet niet de openingstijden en toltarieven van de Grossglockner Hochalpenstraße en de Felbertauerntunnel te controleren.
Salzkammergut tour
Vanuit Salzburg, de geboorteplaats van Wolfgang Amadeus Mozart, volgt de reis de weg langs de Fuschlsee. Ontspan in de stad Fuschl terwijl je over het meer glijdt op de traditionele boot "Die Fuschlerin", op weg naar de Schlossfischerei en terug. Vervolgens leidt de route naar St. Wolfgang aan de Wolfgangsee, waar drie ervaringen een must zijn: Een bezoek aan de bedevaartskerk, Salzburger Nockerl proeven op het terras aan het meer van Hotel Weisses Rössl, en met de Schafbergbahn naar de top van de Schafberg rijden voor een adembenemend uitzicht.
De reis gaat verder naar de keizerlijke stad Bad Ischl, boordevol charme en geschiedenis. Van daaruit ga je naar Hallstatt, een pittoresk dorpje aan de oevers van de Hallstätter See. Belangrijke stopplaatsen op de terugweg zijn de Gosauer meren met hun prachtige uitzicht op de Dachstein, de Golling waterval en Hallein met zijn historische oude stad en het Stille Nacht museum.
Details van de tocht: Ca. 170 km, 2 tot 3 dagen
Vorarlberg tour
Vanuit Bregenz, prachtig gelegen aan het Bodenmeer, kun je Vorarlberg het beste verkennen tijdens een schilderachtige tocht door de bergen. De route loopt door Feldkirch en Bludenz voordat het Montafon dal wordt bereikt. Hier moet je zeker de Montafoner Sura Kees bij de Verbellaalpe proberen. Van daaruit gaat de reis verder over de Silvretta-Hochalpenstraße, een indrukwekkende tolweg met 34 haarspeldbochten die twee kilometer omhoog slingert naar de Bielerhöhe op 2.032 meter hoogte, die uiteindelijk naar Galtür in het Paznaun-dal in Tirol leidt.
Vanuit St. Anton am Arlberg gaat de tocht over de Arlbergpas en de Flexenpas naar het exclusieve skigebied Lech am Arlberg. De terugkeer naar Bregenz voert je door het Bregenzerwald, waar de gedurfde combinatie van traditionele en moderne houten architectuur opvalt. Sluit de dag in Bregenz af met een zonsondergang in het Badehaus am Kaiserstrand.
Details tour: Ca. 280 km, 2 tot 3 dagen
Innsbruck tour
Vanuit Innsbruck, de hoofdstad van Tirol, rijd je in zuidwestelijke richting naar het charmante dorpje Natters aan de Natterer See, waar je luxe kunt kamperen in slaap- of lodgetenten. De reis gaat verder naar het pittoreske Sellrain dal, omgeven door de Stubaier Alpen. Bijzonder mooi is de kronkelende route tussen Kühtai en Oetz in het Ötztal.
De tocht leidt dan naar het natuurreservaat Mieminger Plateau, langs Nassereith en Telfs. Voor het beste uitzicht op dit zonnige plateau stop je bij de rustieke Stöttlalm in Obermieming. De terugweg voert je door het bekende skigebied Seefeld en via Zirl terug naar Innsbruck.
Sluit je avontuur af in stijl: Neem de lift naar de 13e verdieping van de chique Rooftop Bar in Hotel Adlers en geniet van het weidse uitzicht over Innsbruck.
Details van de tocht: Ca. 140 km, 2 tot 3 dagen
Steiermark tour
De route begint in Graz, de hoofdstad van Steiermark, en voert via Gleisdorf naar Kaibing. Verscholen in de Feistritz-kloof ligt kasteel Herberstein, omgeven door romantische tuinen en een aangrenzend wildpark. De reis gaat verder via Hartberg en Rohrbach an der Lafnitz naar Vorau, waar de enige augustijner kanunnik van Steiermark staat - een barok meesterwerk. Het schilderij van de sacristie, "De val van de verdoemden", dat de zeven hoofdzonden uitbeeldt, wordt beschouwd als een waar kunstwerk.
Ga vervolgens naar Pöllau en verder naar het bedevaartsoord Pöllauberg, waar ondergrondse grotten en tunnels van meer dan 10.000 jaar oud grotendeels onontdekt onder de regio liggen. De terugweg gaat door Birkfeld, de Feistritz vallei, Anger en Weiz, voordat je weer in Graz aankomt. Voor een perfecte afsluiting rijd je omhoog naar de Schlossberg en geniet je van het panoramische uitzicht op de oude stad vanaf de SkyBar Graz.
Details van de tocht: Ca. 180 km, 2 dagen
Burgenland tour
Vanuit Wenen voert de route via Bruck an der Leitha naar de Neusiedler See, omlijst door een uitgestrekte rietkraag. Beginnend in Neusiedl am See gaat de route verder naar Mönchhof, dan door Frauenkirchen en St. Andrä am Zicksee naar de regio Seewinkel - een steppeachtig landschap van weiden, graslanden, zoutpannen en rietvelden. Dit is een paradijs voor vogelliefhebbers, waar 350 soorten leven.
Het gebied staat ook bekend om zijn voortreffelijke zoete wijnen, die je kunt proeven in de wijnmakerijen van Apetlon en Illmitz. De route gaat vervolgens terug via het surf- en kitesurfersparadijs Podersdorf naar het pittoreske wijnstadje Rust, bekend om zijn prachtige architectuur. Van daaruit reis je door Eisenstadt, de hoofdstad van Burgenland en de voormalige woonplaats van componist Joseph Haydn, voordat je via Ebreichsdorf en het prachtige slotpark Laxenburg terugkeert naar Wenen.
Details tour: Ca. 220 km, 2 tot 4 dagen
Donau tour
De reis door de Donauvallei begint in het pittoreske grensstadje Passau. Het landschap wordt echt uniek bij de Schlögen Loop, waar de Donau twee keer 180 graden van richting verandert. Langs de abdij van Wilhering gaat de route verder naar Linz, de hoofdstad van Oberösterreich. Bezienswaardige omwegen zijn de abdij St. Florian, de Romeinse stad Enns en het charmante stadje Steyr met zijn prachtige historische centrum.
Vanaf het vissersstadje Grein komt de route in de Wachau, een bijzonder mooi deel van de route dat op de werelderfgoedlijst van UNESCO staat. Wijngaarden, abrikozenboomgaarden en pittoreske dorpjes kenmerken de regio. Langs de Donau liggen de prachtige abdijen van Melk en Göttweig en de steden Spitz, Weißenkirchen en Dürnstein. De reis eindigt met een bezoek aan het klooster van Klosterneuburg voordat je aankomt in Wenen.
Details tour: Ca. 380 km, 3 tot 5 dagen
Waldviertel-Kamptal tour
Krems an der Donau, met zijn pittoreske oude binnenstad en moderne Kunsthalle, vormt de toegangspoort tot het Waldviertel. Van hieruit gaat de reis naar de middeleeuwse kasteelstad Zwettl, waar de indrukwekkende cisterciënzerabdij staat. Een omweg naar kasteel Rosenau, met een vrijmetselaarsmuseum, en kasteel Rappottenstein is de moeite waard.
Van Friedersbach gaat het verder naar de Kampsee, een van de stuwmeren van het Waldviertel, die op een fjordachtig merenlandschap lijkt. De route loopt via Krumau am Kamp naar het klooster Altenburg, een barok juweeltje in het Waldviertel. Geïnteresseerden in de valkerij moeten een bezoek brengen aan kasteel Rosenburg.
De reis gaat verder door het Kamptal naar het kuuroord Gars am Kamp, waar je vanaf het kasteel een prachtig uitzicht hebt. Als je de rivier stroomafwaarts volgt, kom je in het wijnstadje Langenlois, waar de tocht prachtig kan worden afgerond met een ontspannend bezoek aan het Loisium Wine & Spa Hotel.
Details van de tocht: Ca. 250 km, 2 tot 4 dagen