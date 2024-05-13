De mooiste bezienswaardigheden in Vorarlberg
Vorarlberg: waar natuur en cultuur samenkomen
In het meest westelijke deel van Oostenrijk vind je een unieke mix van adembenemende natuur en creatieve cultuur. Met schilderachtige valleien, bossen en weiden biedt Vorarlberg talloze hoogtepunten, waaronder kunstzinnig ontworpen wandelpaden, inspirerende festivals en moderne architectuur.
Rond het Bodenmeer geniet je van een perfecte balans tussen stad en natuur. Denk aan het legendarische Bregenzer Festspiele met het beroemde drijvende podium, of het Kunsthaus Bregenz, een parel van moderne architectuur en tentoonstellingen.
In het Bregenzerwald komen cultuur en unieke houten architectuur samen op compacte plekken, terwijl indrukwekkende kloven en het UNESCO Biosfeerreservaat Große Walsertal de regio nog aantrekkelijker maken. Een bestemming vol verrassingen!
De hoofdstad Bregenz
In de vierlandenregio waar Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland en het Vorstendom Liechtenstein samenkomen, ligt de kosmopolitische stad Bregenz. De schoonheid van de hoofdstad van Vorarlberg is haar ligging: direct aan het Bodenmeer, omgeven door een adembenemend berglandschap. Bregenz heeft ook een levendige kunstscene.
Een panoramische kabelbaan in de stad
Een bijzonderheid in Bregenz is de panoramakabelbaan, die vanuit de oude stad rechtstreeks naar de Pfänder, de lokale berg van de stad, gaat. Het 360-graden uitzicht over het Bodenmeer, de Alpen en drie landen is werkelijk spectaculair.
Meer bezienswaardigheden in de stad Bregenz
Bregenz Festival
Het begon allemaal in 1946 met een podium op een schip. Vandaag de dag maakt het Bregenz Festival indruk met zijn uitgebreide podiumontwerpen op het grootste drijvende podium ter wereld.
Martinus toren
De toren is gebouwd in de 14e eeuw en herbergt een museum gewijd aan de geschiedenis van de stad. Vanaf de top kun je genieten van een prachtig uitzicht over het Bodenmeer.
Pfänderbahn
Vanaf de Pfänder heb je het beste uitzicht over de stad en het meer. De kabelbaan van de Pfänderbahn brengt je in slechts zes minuten over 1000 meter van de oude stad.
Kunsthaus Bregenz
De ultramoderne tentoonstellingsruimte met geavanceerde technologie ligt direct aan de promenade van het Bodenmeer en toont internationale hedendaagse kunst.
Vorarlberg Museum
Leer hier alles over de geschiedenis van de regio. Mis het uitzicht buiten niet: het meer ligt aan je voeten.
Spectaculaire zonsondergangen
Een zwoele zomeravond aan de Fischersteg aan het Bodenmeer: in de jaren 1920 stegen hier watervliegtuigen op, nu ontmoeten mensen elkaar bij een drankje in een ontspannen sfeer.
De natuur beleven in Vorarlberg
Het land tussen het Bodenmeer en de bergen, die tot 3.000 m hoog reiken, is gezegend met natuurlijke schatten. Deze landschappen kunnen worden verkend tijdens wandelingen, fietstochten of boottochten. Weiden, bossen, vlakten en hoge bergen zijn op hun mooist in de afgelegen zijdalen.
Europese beschermde gebieden
Om zijn kostbare natuurlijke schatten te behouden, legt Vorarlberg grote nadruk op landschapsbehoud. Het initiatief "Naturvielfalt Vorarlberg" richt zich op de natuurlijke diversiteit in de Natura 2000 gebieden in de provincie.
Verdere natuurhoogtepunten in Vorarlberg
Arlberg
Grote namen hebben geschiedenis geschreven in het skiën en bergbeklimmen op de Arlberg. Tot op de dag van vandaag trekt de regio liefhebbers van wandelen en klimmen aan.
Brandnertal
Actieve vakantiegangers en gezinnen vinden hier hun paradijs. Er zijn drie dorpen in het idyllische bergdal: Bürs, Bürserberg en Brand.
Montafon
De geschiedenis van het landschap van Montafon verken je het best te voet, en de Gauertaler-AlpkulTour biedt de perfecte route voor deze ontdekkingstocht.
Kleinwalsertal
In 1270 vestigden de Walser, een etnische groep uit Zwitserland, zich in deze rustige vallei. Uniek: de mix van Walser cultuur. Prachtig: de ongerepte natuurlijke schoonheid.
Unieke houten architectuur
Traditionele houten huizen en boerderijen, gebouwd volgens beproefde houtbouwmethoden, bepalen het landschap en de dorpsomgeving van Vorarlberg. Deze eeuwenoude traditie is zorgvuldig in stand gehouden. In de afgelopen decennia heeft de regio haar architectonisch erfgoed nieuw leven ingeblazen door moderne en traditionele elementen te combineren. De nieuwe architectuur van Vorarlberg is eenvoudig, natuurlijk en duurzaam - en combineert het beste van traditie met een kosmopolitische flair.
Verdere tips voor een bezoek aan architectuur
Werkraum Bregenzerwald
Een samenwerkingsverband van regionale ambachtelijke bedrijven die traditioneel vakmanschap combineren met moderne innovaties op het gebied van design. Er worden regelmatig tentoonstellingen en evenementen georganiseerd.
Architectuur rondleidingen
Begeleide architectuurrondleidingen in Vorarlberg geven inzicht in zowel moderne als traditionele gebouwen, waarbij experts uitleg geven over de ontwerpconcepten en gebruikte materialen.
Rondleidingen architectuur
Vorarlberg biedt uitzonderlijke architectuur en vakmanschap. Zeven architectuurrondleidingen bieden inzicht in moderne en traditionele gebouwen en verkennen verschillende thema's.
Cultuur in Vorarlberg
Schubertiade - wereldberoemd songfestival
Vorarlberg heeft een levendige culturele scene. Van muziekfestivals tot innovatieve musea zoals Kunsthaus Bregenz, de regio koestert een dynamisch cultureel erfgoed.
Een hoogtepunt is de Schubertiade, een van de belangrijkste muziekfestivals van Oostenrijk, gewijd aan de componist Franz Schubert. Het wordt jaarlijks gehouden in Schwarzenberg en Hohenems en biedt klassieke muziek in een intieme, authentieke omgeving.
Verdere culturele tips in Vorarlberg
Kunsthaus Bregenz
Het ultramoderne expositiecentrum met geavanceerde technische voorzieningen ligt aan de oeverpromenade van het Bodenmeer en toont internationale hedendaagse kunst.
inatura
Vragen over planten, dieren, schimmels en stenen? In het inatura museum in Dornbirn wordt natuurwetenschap op een interactieve manier onderwezen.
Skyspace Lech
Geïnspireerd door de bergen creëerde de wereldberoemde Amerikaanse kunstenaar James Turrell Skyspace Lech. Deze unieke ruimte biedt bezoekers een nieuwe manier om licht te ervaren.
Nachtwachtrondleiding
Maak een lantaarntocht door de Alpenstad Bludenz en leer de historische stad in een heel ander licht kennen. Nachtwachtrondleiding inbegrepen.
Bezienswaardigheden voor gezinnen
De groene ring
De "Witte Ring" is een beroemde skiroute in Lech Zürs, maar in de zomer verandert het perspectief met een driedaagse etappewandeling, die een fantasierijk vormgegeven wereld van legendes onthult.
Wandelen wordt een bijzondere ervaring voor gezinnen met kinderen langs de "Groene Ring", langs mysterieuze meren te midden van het berglandschap. Een speciaal legendeboek vertelt verhalen over reuzen, de natuur en plaatselijke mythen uit de regio, wat het avontuur nog groter maakt.
Meer excursiebestemmingen voor kinderen
Musea voor kinderen
Hoe spannend is het om op een regenachtige dag tijd door te brengen in een museum! Of ze nu gericht zijn op kunst of historische thema's, sommige musea bieden boeiende programma's speciaal voor gezinnen.
Ervaringen met dieren
Ervaar koeien en geiten op de boerderij. Maak kennis met herten, steenbokken en marmotten in het wildpark en bewonder exotische dieren zoals neusbeertjes en kangoeroes in de dierentuin.
Zwemmen aan het Bodenmeer
Met een watertemperatuur van 26°C / 79°F, topwaterkwaliteit, lido's en natuurlijke plekken is het de perfecte omgeving voor een heerlijk dagje zwemmen met het hele gezin.
Zwemmen in natuurlijke meren
De meren en chemievrije zwemvijvers van Vorarlberg, vaak verscholen tussen bossen en weiden, worden op natuurlijke wijze gezuiverd door planten en bieden milieuvriendelijke zwemplekken.
Alpenwereld Nova Montafon
In Alpenwelt Nova draait alles om regionale producten en ambachten. Op verschillende belevenisstations kun je alles leren over melk, kaas, wol en kruiden.
Hoe beschermen we de bergen?
Neem alles mee de berg op en gooi het weg - zakdoekjes, verpakkingen, drinkflessen enz.
Volg altijd de bewegwijzerde wandelpaden! Zo blijven dieren en jonge bossen ongestoord.
Let op de wilde dieren! Bekijk koeien, schapen en wilde dieren alleen van een afstand.
Het goed goed ontwikkeld netwerk van regionale treinen en wandelbussen.
Kies hutten die zich inzetten voor duurzaamheid en milieubescherming.
Maak je kinderen enthousiast voor de natuur! Wat de kleintjes weten, zullen zij ook waarderen.
Bescherm de biodiversiteit: De Rangers van de Nationale parken laten zien hoe het moet.