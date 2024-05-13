In de meest westelijke deelstaat van Oostenrijk is de harmonie tussen cultuur, natuur, traditie en moderniteit echt inspirerend. Een plek voor ontdekking en welzijn.

Vorarlberg: waar natuur en cultuur samenkomen

In het meest westelijke deel van Oostenrijk vind je een unieke mix van adembenemende natuur en creatieve cultuur. Met schilderachtige valleien, bossen en weiden biedt Vorarlberg talloze hoogtepunten, waaronder kunstzinnig ontworpen wandelpaden, inspirerende festivals en moderne architectuur.

Rond het Bodenmeer geniet je van een perfecte balans tussen stad en natuur. Denk aan het legendarische Bregenzer Festspiele met het beroemde drijvende podium, of het Kunsthaus Bregenz, een parel van moderne architectuur en tentoonstellingen.

In het Bregenzerwald komen cultuur en unieke houten architectuur samen op compacte plekken, terwijl indrukwekkende kloven en het UNESCO Biosfeerreservaat Große Walsertal de regio nog aantrekkelijker maken. Een bestemming vol verrassingen!