De mooiste abdijen en kloosters van Oostenrijk
Plekken van rust en vrede

De eeuwenoude abdijen en kloosters in Oostenrijk zijn plaatsen van bezinning, hebben een enorme culturele waarde en dienen als toevluchtsoord voor wie op zoek is naar rust en stilte.

Rust vinden, natuur beleven, geschiedenis beleven

Oostenrijk herbergt talloze paradijselijke bestemmingen, met prachtige abdijen en kloosters verspreid over het hele land. Elk klooster is een prachtig voorbeeld van sacrale architectuur en herbergt vaak enorme culturele schatten. Onbetaalbare bibliotheken, sierlijke marmeren zalen en musea trekken mensen met een passie voor (kunst)geschiedenis aan. Deze historische plaatsen bieden niet alleen een plek voor innerlijke bezinning en spirituele rust, ze zijn ook een populaire bestemming voor iedereen met een diepe waardering voor kunst en architectuur.

Veel abdijen en kloosters werden gesticht tijdens de Middeleeuwen en hun rijke geschiedenis wordt weerspiegeld in de verschillende bouwstijlen die binnen hun muren te vinden zijn. De belangrijkste transformaties vonden plaats tijdens de barok. Vandaag de dag dienen veel van deze abdijen als bruisende culturele ontmoetingsplaatsen, terwijl andere retraites voor vasten aanbieden of bekend staan om hun zelfgebrouwen bier, ambachtelijke lekkernijen en prachtige kruidentuinen.

De mooiste abdijen en kloosters van Niederösterreich

Abdij Melk

De abdij van Melk werd gesticht in de 11e eeuw en torent majestueus uit boven de Donau. Het is beroemd om zijn spectaculaire bibliotheek en charmante abdijtuinen.

Benedictijner Abdij Göttweig

Op een heuvel boven de Donauvallei rijst het klooster op als een krachtcentrale uit de 18e eeuw. Must-sees: het panoramische uitzicht en de prachtige barokke interieurs.

Abdij Klosterneuburg

Gebouwd in de 12e eeuw en getransformeerd in de barok, combineert de Klosterneuburg Abdij keizerlijk erfgoed met heilige kunst. Perfect voor een dagtocht vanuit Wenen.

Cisterciënzer Abdij Stift Heiligenkreuz

De abdij Heiligenkreuz, gesticht in de 12e eeuw en gelegen in de Weense bossen, zet haar rijke muzikale traditie van gregoriaanse gezangen tot op de dag van vandaag voort.

Abdij Altenburg

De in de 12e eeuw gestichte abdij Altenburg herbergt een indrukwekkende bibliotheek. De 'Tuin der Religies' staat symbool voor interculturele uitwisseling.

Abdij Seitenstetten

Het klooster Seitenstetten in het Mostviertel is een prachtig voorbeeld van 18e-eeuwse barokarchitectuur en beschikt over uitgestrekte tuinen.

Abdij Geras

Het uit de 12e eeuw daterende klooster Geras ligt in het vredige landschap van het Waldviertel. Het wordt gekoesterd als een toevluchtsoord voor vastenseminars.

Abdij Pernegg

De eveneens uit de 12e eeuw daterende abdij Pernegg is een populaire locatie voor vastenretraites en meditatie. De tuin is een plek van serene stilte.

Abdij Herzogenburg

De in de 13e eeuw gestichte abdij Herzogenburg ligt langs de historische route van de St. James Way en biedt plaats aan orgelconcerten en kunstcollecties.

De mooiste abdijen en kloosters van Oberösterreich

Abdij St. Florian

De abdij St. Florian eert Anton Bruckner met een orgel dat naar de componist is vernoemd. De beroemde historische bibliotheek heeft maar liefst 150.000 banden.

Klooster Schlägl

De muren van het klooster herbergen meer dan 800 jaar geschiedenis, waaronder een gotische kerk, een romaanse crypte en een neobarokke bibliotheek.

Abdij Kremsmünster

Kremsmünster wordt beschouwd als een van de grootste barokke kloostergebouwen van het land. Er wonen benedictijner monniken en de abdij herbergt ook een museum.

Cisterciënzerklooster Schlierbach

In de barokke abdij wordt gebeden, gelezen en gewerkt. Bovendien gedijt creatief en vreugdevol vakmanschap in de eigen kaasmakerij van de abdij en een werkplaats voor glasschilderen.

Benedictijnenklooster Mondsee

Het benedictijnenklooster van Mondsee benut zijn historische ligging aan het meer als locatie voor culturele evenementen.

Trappistenklooster Engelszell

De abdij van Engelszell produceert unieke delicatessen zoals likeuren, kazen en bieren - allemaal tegen de achtergrond van de serene trappistenorde.

Abdij Reichersberg

De imposante abdij, gesticht in 1084, herbergt een uitgebreide bibliotheek en historische manuscripten, en organiseert tal van educatieve en culturele evenementen.

Stift Lambach

Het benedictijnenklooster in Lambach, gesticht in 1056, heeft een opmerkelijke romaanse basiliek en waardevolle fresco's, die tot de oudste van Oostenrijk behoren.

De mooiste abdijen en kloosters van Salzburg

Abdij St. Peter

De Sint-Pietersabdij ligt in het hart van Salzburg en is het oudste benedictijnenklooster in de Duitstalige wereld en een gerenommeerd instituut in de geschiedenis van de stad.

Abdij Nonnberg

Het in 714 gestichte klooster Nonnberg is het oudste nonnenklooster ter wereld en maakt indruk op bezoekers met zijn romaanse architectuur en gotische elementen in de abdijkerk.

Kapucijnenklooster

Het bescheiden kapucijnenklooster, gesticht in 1594 en gebouwd op de Kapuzinerberg in Salzburg, is een vredig, spiritueel toevluchtsoord met een prachtig uitzicht over de stad.

Welke doelen hebben abdijen door de eeuwen heen gediend?

De metafoor van de Oostenrijkse abdijen als tijdcapsules van de Europese geschiedenis is inderdaad treffend. Eeuwenlang hebben deze gerespecteerde heilige instellingen een schat aan kunst en culturele documenten zorgvuldig verzameld en bewaard.

Tijdens de middeleeuwen waren deze abdijen niet alleen spirituele centra, maar ook levendige knooppunten van handel en onderwijs. Gelegen langs belangrijke handelsroutes trokken ze kooplieden aan en waren ze diep geïntegreerd in het economische leven van hun steden.

Aanvankelijk combineerde het leven in de kloosters gebed, het bestuderen van heilige teksten en fysieke arbeid. Dit zorgde er niet alleen voor dat de gemeenschap kon overleven, maar bevorderde ook onderzoek en onderwijs. Omdat abdijen vaak scholen beheerden en uitgebreide bibliotheken en scriptoria onderhielden, werden ze cruciale centra voor de overdracht van kennis.

De mooiste abdijen en kloosters van Tirol

Abdij Stams

De in 1273 gestichte abdij Stams heeft een indrukwekkende barokkerk. Vooral de Bernardisaal met zijn weelderige stucwerk en de muzikale evenementen zijn beroemd.

Abdij Wilten

De abdij van Wilten in Innsbruck dateert uit de 12e eeuw en heeft indrukwekkende toevoegingen uit de barokperiode, waaronder een kerk versierd met prachtige fresco's.

De mooiste abdijen en kloosters van Steiermark

Benedictijnenabdij Admont

De in 1074 gestichte abdij is beroemd om de grootste kloosterbibliotheek ter wereld, gebouwd in de late barokperiode. De moderne kunstgalerie legt een link naar het heden.

Basiliek Mariazell

De basiliek van Mariazell, gesticht in de 12e eeuw, is een belangrijk centrum van Mariadevotie, bekend om de laatbarokke architectuur en de Genadekapel.

Cisterciënzerklooster Rein

De abdij van Rein is het oudste continu werkende cisterciënzerklooster ter wereld. De kloostergebouwen hebben zowel romaanse als gotische bouwstijlen.

Abdij Seckau

De benedictijnenabdij Seckau, gebouwd in de 12e eeuw, maakt indruk met zijn laatromaanse kathedraal en doet dienst als cultureel centrum met een belangrijke kunstcollectie.

Benedictijnenklooster St

Het in de 11e eeuw gestichte klooster St. Lambrecht ligt in een natuurpark en combineert romaanse en gotische elementen.

De mooiste abdijen en kloosters van Karinthië

Abdij Ossiach

Abdij Ossiach, een benedictijnenklooster uit de 11e eeuw, dient nu als muziekacademie en locatie voor het muziekfilmfestival dat in het barokke kerkschip wordt gehouden.

Abdij Millstatt

De abdij van Millstatt, oorspronkelijk gesticht als benedictijnenklooster in de 11e eeuw, heeft een romaanse architectuur en toont met Pasen haar 400 jaar oude vastendoek.

Abdij Gurk

De kathedraal van Gurk werd in de 12e eeuw voltooid en wordt beschouwd als een meesterwerk van de Romaanse architectuur. De crypte is bijzonder opvallend, met 100 zuilen.

Abdij St. Paul

Het in 1091 gestichte klooster St. Paul in het Lavanttal herbergt met zijn gotische en barokke invloeden een van de waardevolste kunst- en boekencollecties van Karinthië.

Info over duurzaamheid

Behoud van erfgoed - een synoniem voor duurzaamheid

Het behoud van historische gebouwen is een opmerkelijk initiatief voor klimaatbescherming in Oostenrijk. Waarom?

  • Behoud van erfgoed helpt hulpbronnen te besparen door bestaande gebouwen te behouden, waardoor er minder behoefte is aan nieuwbouw op nieuwe locaties.

  • Het speelt ook een belangrijke sociaal-culturele rol door bij te dragen aan het behoud van historische structuren. Dit versterkt de regionale identiteit en verrijkt het lokale culturele landschap.

  • Veel historische gebouwen zijn gebouwd met natuurlijke materialen, die vaak lokaal worden gewonnen. Bij restauraties wordt geprobeerd dezelfde materialen te gebruiken om de authenticiteit van de gebouwen te behouden.

  • Bovendien wordt het behoud van habitats voor verschillende dier- en plantensoorten ondersteund. Ook op ecologisch vlak is erfgoedbehoud de juiste weg voorwaarts.

FAQ

Hoewel beide termen tegenwoordig vaak door elkaar worden gebruikt, zijn er belangrijke verschillen. Een klooster is een gemeenschap van monniken of nonnen die leven volgens de principes van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid. Deze gemeenschappen zijn gehuisvest in een afgezonderd complex, waarbij deze afzondering bedoeld is om spirituele groei en gemeenschap te bevorderen.

Een abdij, aan de andere kant, was oorspronkelijk een instelling gesticht om religieuze of politieke redenen. Aan de ene kant waren abdijen bedoeld om de ziel van de stichter te beschermen door middel van gebeden en missen, terwijl ze aan de andere kant ook wereldlijke functies vervulden. Ze beïnvloedden politieke machtsstructuren, zorgden voor grenzen en rechten en dienden vaak als centra voor onderwijs. Leden van een abdij konden persoonlijke bezittingen bezitten en hadden de mogelijkheid om de gemeenschap te verlaten.

De Sint-Pietersabdij in de oude binnenstad van Salzburg is het oudste klooster in de Duitstalige wereld. Het werd in 696 gesticht door Rupert, bisschop van Worms, en diende aanvankelijk als missieklooster voordat het de residentie werd van de aartsbisschop van Salzburg.

Dit historische juweeltje maakt nu deel uit van het Salzburger Domkwartier, omringd door de abdijkerk en het Sint-Pieterskerkhof met zijn catacomben. Peter met zijn catacomben. In St. Peter's vind je de oudste bibliotheek van Oostenrijk en het oudste restaurant van Midden-Europa.

De abdij Admont in Stiermarken, gesticht in 1074, is de grootste abdij van Oostenrijk. Dit belangrijke spirituele centrum staat bekend om zijn barokke architectuur en 's werelds grootste kloosterbibliotheek.

