De eeuwenoude abdijen en kloosters in Oostenrijk zijn plaatsen van bezinning, hebben een enorme culturele waarde en dienen als toevluchtsoord voor wie op zoek is naar rust en stilte.

Rust vinden, natuur beleven, geschiedenis beleven

Oostenrijk herbergt talloze paradijselijke bestemmingen, met prachtige abdijen en kloosters verspreid over het hele land. Elk klooster is een prachtig voorbeeld van sacrale architectuur en herbergt vaak enorme culturele schatten. Onbetaalbare bibliotheken, sierlijke marmeren zalen en musea trekken mensen met een passie voor (kunst)geschiedenis aan. Deze historische plaatsen bieden niet alleen een plek voor innerlijke bezinning en spirituele rust, ze zijn ook een populaire bestemming voor iedereen met een diepe waardering voor kunst en architectuur.

Veel abdijen en kloosters werden gesticht tijdens de Middeleeuwen en hun rijke geschiedenis wordt weerspiegeld in de verschillende bouwstijlen die binnen hun muren te vinden zijn. De belangrijkste transformaties vonden plaats tijdens de barok. Vandaag de dag dienen veel van deze abdijen als bruisende culturele ontmoetingsplaatsen, terwijl andere retraites voor vasten aanbieden of bekend staan om hun zelfgebrouwen bier, ambachtelijke lekkernijen en prachtige kruidentuinen.