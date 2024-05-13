De mooiste abdijen en kloosters van Oostenrijk
Plekken van rust en vrede
Rust vinden, natuur beleven, geschiedenis beleven
Oostenrijk herbergt talloze paradijselijke bestemmingen, met prachtige abdijen en kloosters verspreid over het hele land. Elk klooster is een prachtig voorbeeld van sacrale architectuur en herbergt vaak enorme culturele schatten. Onbetaalbare bibliotheken, sierlijke marmeren zalen en musea trekken mensen met een passie voor (kunst)geschiedenis aan. Deze historische plaatsen bieden niet alleen een plek voor innerlijke bezinning en spirituele rust, ze zijn ook een populaire bestemming voor iedereen met een diepe waardering voor kunst en architectuur.
Veel abdijen en kloosters werden gesticht tijdens de Middeleeuwen en hun rijke geschiedenis wordt weerspiegeld in de verschillende bouwstijlen die binnen hun muren te vinden zijn. De belangrijkste transformaties vonden plaats tijdens de barok. Vandaag de dag dienen veel van deze abdijen als bruisende culturele ontmoetingsplaatsen, terwijl andere retraites voor vasten aanbieden of bekend staan om hun zelfgebrouwen bier, ambachtelijke lekkernijen en prachtige kruidentuinen.
De mooiste abdijen en kloosters van Niederösterreich
Abdij Melk
De abdij van Melk werd gesticht in de 11e eeuw en torent majestueus uit boven de Donau. Het is beroemd om zijn spectaculaire bibliotheek en charmante abdijtuinen.
Benedictijner Abdij Göttweig
Op een heuvel boven de Donauvallei rijst het klooster op als een krachtcentrale uit de 18e eeuw. Must-sees: het panoramische uitzicht en de prachtige barokke interieurs.
Abdij Klosterneuburg
Gebouwd in de 12e eeuw en getransformeerd in de barok, combineert de Klosterneuburg Abdij keizerlijk erfgoed met heilige kunst. Perfect voor een dagtocht vanuit Wenen.
Cisterciënzer Abdij Stift Heiligenkreuz
De abdij Heiligenkreuz, gesticht in de 12e eeuw en gelegen in de Weense bossen, zet haar rijke muzikale traditie van gregoriaanse gezangen tot op de dag van vandaag voort.
Abdij Altenburg
De in de 12e eeuw gestichte abdij Altenburg herbergt een indrukwekkende bibliotheek. De 'Tuin der Religies' staat symbool voor interculturele uitwisseling.
Abdij Seitenstetten
Het klooster Seitenstetten in het Mostviertel is een prachtig voorbeeld van 18e-eeuwse barokarchitectuur en beschikt over uitgestrekte tuinen.
Abdij Geras
Het uit de 12e eeuw daterende klooster Geras ligt in het vredige landschap van het Waldviertel. Het wordt gekoesterd als een toevluchtsoord voor vastenseminars.
Abdij Pernegg
De eveneens uit de 12e eeuw daterende abdij Pernegg is een populaire locatie voor vastenretraites en meditatie. De tuin is een plek van serene stilte.
De mooiste abdijen en kloosters van Oberösterreich
Abdij St. Florian
De abdij St. Florian eert Anton Bruckner met een orgel dat naar de componist is vernoemd. De beroemde historische bibliotheek heeft maar liefst 150.000 banden.
Klooster Schlägl
De muren van het klooster herbergen meer dan 800 jaar geschiedenis, waaronder een gotische kerk, een romaanse crypte en een neobarokke bibliotheek.
Abdij Kremsmünster
Kremsmünster wordt beschouwd als een van de grootste barokke kloostergebouwen van het land. Er wonen benedictijner monniken en de abdij herbergt ook een museum.
Cisterciënzerklooster Schlierbach
In de barokke abdij wordt gebeden, gelezen en gewerkt. Bovendien gedijt creatief en vreugdevol vakmanschap in de eigen kaasmakerij van de abdij en een werkplaats voor glasschilderen.
Benedictijnenklooster Mondsee
Het benedictijnenklooster van Mondsee benut zijn historische ligging aan het meer als locatie voor culturele evenementen.
Trappistenklooster Engelszell
De abdij van Engelszell produceert unieke delicatessen zoals likeuren, kazen en bieren - allemaal tegen de achtergrond van de serene trappistenorde.
Abdij Reichersberg
De imposante abdij, gesticht in 1084, herbergt een uitgebreide bibliotheek en historische manuscripten, en organiseert tal van educatieve en culturele evenementen.
De mooiste abdijen en kloosters van Salzburg
Abdij St. Peter
De Sint-Pietersabdij ligt in het hart van Salzburg en is het oudste benedictijnenklooster in de Duitstalige wereld en een gerenommeerd instituut in de geschiedenis van de stad.
Abdij Nonnberg
Het in 714 gestichte klooster Nonnberg is het oudste nonnenklooster ter wereld en maakt indruk op bezoekers met zijn romaanse architectuur en gotische elementen in de abdijkerk.
Welke doelen hebben abdijen door de eeuwen heen gediend?
De metafoor van de Oostenrijkse abdijen als tijdcapsules van de Europese geschiedenis is inderdaad treffend. Eeuwenlang hebben deze gerespecteerde heilige instellingen een schat aan kunst en culturele documenten zorgvuldig verzameld en bewaard.
Tijdens de middeleeuwen waren deze abdijen niet alleen spirituele centra, maar ook levendige knooppunten van handel en onderwijs. Gelegen langs belangrijke handelsroutes trokken ze kooplieden aan en waren ze diep geïntegreerd in het economische leven van hun steden.
Aanvankelijk combineerde het leven in de kloosters gebed, het bestuderen van heilige teksten en fysieke arbeid. Dit zorgde er niet alleen voor dat de gemeenschap kon overleven, maar bevorderde ook onderzoek en onderwijs. Omdat abdijen vaak scholen beheerden en uitgebreide bibliotheken en scriptoria onderhielden, werden ze cruciale centra voor de overdracht van kennis.
De mooiste abdijen en kloosters van Tirol
Abdij Stams
De in 1273 gestichte abdij Stams heeft een indrukwekkende barokkerk. Vooral de Bernardisaal met zijn weelderige stucwerk en de muzikale evenementen zijn beroemd.
De mooiste abdijen en kloosters van Steiermark
Benedictijnenabdij Admont
De in 1074 gestichte abdij is beroemd om de grootste kloosterbibliotheek ter wereld, gebouwd in de late barokperiode. De moderne kunstgalerie legt een link naar het heden.
Basiliek Mariazell
De basiliek van Mariazell, gesticht in de 12e eeuw, is een belangrijk centrum van Mariadevotie, bekend om de laatbarokke architectuur en de Genadekapel.
Cisterciënzerklooster Rein
De abdij van Rein is het oudste continu werkende cisterciënzerklooster ter wereld. De kloostergebouwen hebben zowel romaanse als gotische bouwstijlen.
Abdij Seckau
De benedictijnenabdij Seckau, gebouwd in de 12e eeuw, maakt indruk met zijn laatromaanse kathedraal en doet dienst als cultureel centrum met een belangrijke kunstcollectie.
De mooiste abdijen en kloosters van Karinthië
Abdij Ossiach
Abdij Ossiach, een benedictijnenklooster uit de 11e eeuw, dient nu als muziekacademie en locatie voor het muziekfilmfestival dat in het barokke kerkschip wordt gehouden.
Abdij Millstatt
De abdij van Millstatt, oorspronkelijk gesticht als benedictijnenklooster in de 11e eeuw, heeft een romaanse architectuur en toont met Pasen haar 400 jaar oude vastendoek.
Abdij Gurk
De kathedraal van Gurk werd in de 12e eeuw voltooid en wordt beschouwd als een meesterwerk van de Romaanse architectuur. De crypte is bijzonder opvallend, met 100 zuilen.
Info over duurzaamheid
Behoud van erfgoed - een synoniem voor duurzaamheid
Het behoud van historische gebouwen is een opmerkelijk initiatief voor klimaatbescherming in Oostenrijk. Waarom?
Behoud van erfgoed helpt hulpbronnen te besparen door bestaande gebouwen te behouden, waardoor er minder behoefte is aan nieuwbouw op nieuwe locaties.
Het speelt ook een belangrijke sociaal-culturele rol door bij te dragen aan het behoud van historische structuren. Dit versterkt de regionale identiteit en verrijkt het lokale culturele landschap.
Veel historische gebouwen zijn gebouwd met natuurlijke materialen, die vaak lokaal worden gewonnen. Bij restauraties wordt geprobeerd dezelfde materialen te gebruiken om de authenticiteit van de gebouwen te behouden.
Bovendien wordt het behoud van habitats voor verschillende dier- en plantensoorten ondersteund. Ook op ecologisch vlak is erfgoedbehoud de juiste weg voorwaarts.