De Alpen in Oostenrijk
Een natuurlijk schouwspel van schoonheid

De bergketens strekken zich uit van het westen naar het oosten: De Oostenrijkse Alpen zijn al duizenden jaren bewoond.

In de Oostenrijkse Alpen zijn contrasten in overvloed: torenhoge bergtoppen rijzen de hemel in, terwijl zachte alpenweiden glanzen van het weelderige groen. Als het eerste ochtendzonlicht het dal overspoelt, komt de natuur tot leven. Een teug frisse berglucht verkwikt, terwijl het oog over bloeiende weiden en oeroude bossen dwaalt. Hier, waar marmotten fluiten en adelaars zweven, voel je een diepe verbondenheid met de natuur.

Een wandelvakantie in de Alpen laat je ziel tot rust komen, gedragen door het ritme van de natuur, en de tijd wordt ervaren in zijn puurste, meest onvergetelijke vorm.

De nationale parken in de Alpen

Nationaal Park Hohe Tauern

In het machtigste nationale park van Midden-Europa kun je je vergapen aan een uniek ecosysteem, van het dal tot de drieduizend meter hoge toppen.

Hohe Tauern

Nationaal Park Kalkalpen

In het spoor van de lynx - in de laatste grote boswildernis in het hart van Oostenrijk - beleef je de natuur in haar puurste vorm.

Kalkalpen

Authentieke bergdorpjes om van te genieten

Bergdorpjes in de Alpen

Verspreid over de Alpengebieden liggen deze dorpen stilletjes verborgen: ver van lawaai en drukte lijkt de tijd te hebben stilgestaan in deze bergdorpjes. En dat is opzettelijk - hun charme ligt in traditie, authenticiteit en cultuur. De alpine sfeer en het typische bergdorpleven zijn bewaard gebleven.

Toch hoef je niet af te zien van comfort en gemak. Genieten van lekker eten en cultuur staat immers hoog in het vaandel in deze dorpen. Of gasten nu liever opgaan in een goed boek of kiezen voor klimmen, wandelen of mountainbiken, iedere natuurliefhebber kan het zelf bepalen.

Bergbeklimmersdorpen

Alpen keuken

Rondkomen met weinig natuurlijke producten en toch - of misschien juist daardoor - virtuoos koken: Dat is wat de Alpenkeuken kenmerkt. Niet alleen als stevige, voedzame variant, maar ook in de stijl van de moderne, lichte keuken en haar gerenommeerde bekroonde chef-koks.

Alpenkeuken

De "nieuwe Alpenkeuken" houdt vast aan zijn tradities - maar blijft zich ontwikkelen in zijn bereiding. Het resultaat: Unieke smaakbelevenissen.

Alpenkeuken

Wortelvlees van Bluntau char

Pinzgauer Schotten

De steden van de Alpen

Villach

De stad met Alpen-Adriatische flair aan de Drau kun je het beste te voet verkennen!

Ontdek Villach

Feldkirch

De middeleeuwse stad was eeuwenlang het economische en spirituele centrum van West-Oostenrijk.

Ontdek Feldkirch

Bregenz

De deelstaat-hoofdstad van Vorarlberg ligt aan de Bodensee en maakt indruk met zijn nabijheid tot de natuur, het Bregenz Festival en spannende architectuur.

Ontdek Bregenz

Innsbruck

De hoofdstad van Tirol "leeft" de bergen en haar alpine identiteit als geen andere stad.

Ontdek Innsbruck

Zell am See

Een meer, een gletsjer en kleurrijke bloemenweiden - idyllischer dan dit wordt het niet.

Ontdek Zell am See

Klagenfurt

De bergen bedwingen of in het turkooisblauwe meer springen? Klagenfurt biedt het allebei.

Ontdek Klagenfurt

Bad Gastein

De Belle Époque villa's zijn opvallende herinneringen aan een glamoureus tijdperk.

Ontdek Bad Gastein

Uitstekend alpien vakmanschap

Het isolement en de lange winters inspireren elke generatie tot creativiteit. Tradities worden verfijnd en overgedragen, getransformeerd voor het heden. Op deze manier blijven vakmanschap en ambachtelijke werkplaatsen levend en bloeiend.

Kaas van vroeger

... opnieuw geïnterpreteerd. De kaasmakerij Milchbuben werkt al sinds 1654 in harmonie met de natuur.

Milchbuben

Met de hand gemaakte schoen

140 jaar geleden werd in Bad Goisern een bergschoen uitgevonden, die vandaag de dag voor de hoogste kwaliteit staat.

Goiserer schoenmaker
Alpentradities het hele jaar door

Het rad van het jaar begint te draaien met het begin van carnaval, gemarkeerd door verschillende streekspecifieke gebruiken. Dit wordt gevolgd door paasvieringen, van eieren schilderen tot het traditionele "Ratschen Gehen" Na de meiboomfestiviteiten en het vreugdevuur tijdens de zomerzonnewende trekt de jaarlijkse veedrift in de nazomer altijd de aandacht. De dieren zijn prachtig versierd en de dorpen komen tot leven met muziek en dans. Het is een manier voor de boeren om te bedanken dat ze hun dieren veilig de zomer hebben doorgebracht.

De gebruiken die samenhangen met de "Rauhnächte" rond Kerstmis, zoals waarzeggerituelen en Krampuslopen, zijn tot op de dag van vandaag ongerepte tradities gebleven. Deze rituelen geven vorm aan het donkere seizoen, dat door Kerstmis wordt opgefleurd. Een meer recente traditie is het spectaculaire Narcissenfestival in Bad Aussee in de lente.

Gewoonten met traditie

Geschiedenis van de Alpen

De "zwarte ruiters" in het Gosauer meer

Tussen 1712 en 1715 braken er conflicten uit in het hart van het Salzkammergut tussen katholieken en protestanten. De keizer stuurde soldaten naar het crisisgebied, waardoor de protestanten op de vlucht sloegen. Ze werden echter gevangen op de bevroren Gosausee door de "Zwarte Ruiters" Toen de ruiters naar de groep toe galoppeerden, braken hun paarden door het ijs en verdronken ze. De vluchtelingen werden gered.

De "Zwarte Ruiters", ook bekend als "Schwarzreiter", bestaan vandaag de dag nog steeds in de Gosausee: heerlijke kleine meerforellen met zwarte ruggen. Op warme zomerdagen, als ze naar de oppervlakte komen, zeggen de plaatselijke bewoners bewust: "Ah, de Zwarte Ruiters komen weer tevoorschijn!"

Informatie over de bergreuzen

Meren omgeven door bergen geven de Alpen hun bijzondere charme - zoals Weissensee, Achensee of de Salzkammergut meren.

De Großglockner is met 3.798 meter de hoogste berg van Oostenrijk en de Pasterze is de grootste gletsjer in de Oostelijke Alpen.

De Alpen strekken zich uit van de Vorarlberger Rätikon in het westen tot de Gutensteiner Alpen in het oosten.

Populair bij wandelaars als bijzondere natuurlijke juwelen: De Zillertaler Alpen en de Hohe Tauern.

Veel mooie wandelroutes, tochten, wandeldorpen en almen zijn te vinden in de Ötztaler Alpen ontdek

De Alpen worden doorsneden door machtige rivieren zoals de Inn en de Salzach.

FAQs

De Oostenrijkse Alpen zijn in de zomer een paradijs voor outdoorliefhebbers. Populaire activiteiten zijn wandelen, mountainbiken en het verkennen van pittoreske alpendorpjes. De milde temperaturen, adembenemende landschappen en gastvrije gastheren maken de regio bijzonder aantrekkelijk voor natuurliefhebbers.

De beste reistijd hangt af van de activiteiten die je wilt doen. Het hoogseizoen van december tot maart is ideaal voor skiën en wintersport buiten de pistes. De warme maanden van juni tot oktober zijn perfect om te wandelen, mountainbiken en andere buitenactiviteiten te doen.

Tips voor klimaatbescherming

Hoe beschermen we de Alpen?

  • Neem alles wat je meeneemt naar de bergen mee terug en gooi het op de juiste manier weg - tissues, verpakkingen, waterflessen, enz.

  • Blijf altijd op de gemarkeerde wandelpaden! Dit helpt om wilde dieren en jonge bossen ongemoeid te laten.

  • Let op wilde dieren! Observeer koeien, schapen en wilde dieren van een afstand.

  • Maak gebruik van het goed ontwikkelde netwerk van regionale treinen en wandelbussen.

  • Kies berghutten die zich inzetten voor duurzaamheid en milieubescherming.

  • Inspireer je kinderen om de natuur te waarderen! Wat ze kennen, zullen ze leren waarderen.

  • Bescherm de biodiversiteit: De rangers in de nationale parken laten je zien hoe.

Misschien ook interessant voor jou

Ontdek het beste van Oostenrijk