De Alpen in Oostenrijk
Een natuurlijk schouwspel van schoonheid
In de Oostenrijkse Alpen zijn contrasten in overvloed: torenhoge bergtoppen rijzen de hemel in, terwijl zachte alpenweiden glanzen van het weelderige groen. Als het eerste ochtendzonlicht het dal overspoelt, komt de natuur tot leven. Een teug frisse berglucht verkwikt, terwijl het oog over bloeiende weiden en oeroude bossen dwaalt. Hier, waar marmotten fluiten en adelaars zweven, voel je een diepe verbondenheid met de natuur.
Een wandelvakantie in de Alpen laat je ziel tot rust komen, gedragen door het ritme van de natuur, en de tijd wordt ervaren in zijn puurste, meest onvergetelijke vorm.
De nationale parken in de Alpen
Nationaal Park Hohe Tauern
In het machtigste nationale park van Midden-Europa kun je je vergapen aan een uniek ecosysteem, van het dal tot de drieduizend meter hoge toppen.
Authentieke bergdorpjes om van te genieten
Verspreid over de Alpengebieden liggen deze dorpen stilletjes verborgen: ver van lawaai en drukte lijkt de tijd te hebben stilgestaan in deze bergdorpjes. En dat is opzettelijk - hun charme ligt in traditie, authenticiteit en cultuur. De alpine sfeer en het typische bergdorpleven zijn bewaard gebleven.
Toch hoef je niet af te zien van comfort en gemak. Genieten van lekker eten en cultuur staat immers hoog in het vaandel in deze dorpen. Of gasten nu liever opgaan in een goed boek of kiezen voor klimmen, wandelen of mountainbiken, iedere natuurliefhebber kan het zelf bepalen.
Alpen keuken
De steden van de Alpen
Feldkirch
De middeleeuwse stad was eeuwenlang het economische en spirituele centrum van West-Oostenrijk.
Bregenz
De deelstaat-hoofdstad van Vorarlberg ligt aan de Bodensee en maakt indruk met zijn nabijheid tot de natuur, het Bregenz Festival en spannende architectuur.
Uitstekend alpien vakmanschap
Het rad van het jaar begint te draaien met het begin van carnaval, gemarkeerd door verschillende streekspecifieke gebruiken. Dit wordt gevolgd door paasvieringen, van eieren schilderen tot het traditionele "Ratschen Gehen" Na de meiboomfestiviteiten en het vreugdevuur tijdens de zomerzonnewende trekt de jaarlijkse veedrift in de nazomer altijd de aandacht. De dieren zijn prachtig versierd en de dorpen komen tot leven met muziek en dans. Het is een manier voor de boeren om te bedanken dat ze hun dieren veilig de zomer hebben doorgebracht.
De gebruiken die samenhangen met de "Rauhnächte" rond Kerstmis, zoals waarzeggerituelen en Krampuslopen, zijn tot op de dag van vandaag ongerepte tradities gebleven. Deze rituelen geven vorm aan het donkere seizoen, dat door Kerstmis wordt opgefleurd. Een meer recente traditie is het spectaculaire Narcissenfestival in Bad Aussee in de lente.
Gewoonten met traditie
Geschiedenis van de Alpen
Tussen 1712 en 1715 braken er conflicten uit in het hart van het Salzkammergut tussen katholieken en protestanten. De keizer stuurde soldaten naar het crisisgebied, waardoor de protestanten op de vlucht sloegen. Ze werden echter gevangen op de bevroren Gosausee door de "Zwarte Ruiters" Toen de ruiters naar de groep toe galoppeerden, braken hun paarden door het ijs en verdronken ze. De vluchtelingen werden gered.
De "Zwarte Ruiters", ook bekend als "Schwarzreiter", bestaan vandaag de dag nog steeds in de Gosausee: heerlijke kleine meerforellen met zwarte ruggen. Op warme zomerdagen, als ze naar de oppervlakte komen, zeggen de plaatselijke bewoners bewust: "Ah, de Zwarte Ruiters komen weer tevoorschijn!"
Informatie over de bergreuzen
Meren omgeven door bergen geven de Alpen hun bijzondere charme - zoals Weissensee, Achensee of de Salzkammergut meren.
De Großglockner is met 3.798 meter de hoogste berg van Oostenrijk en de Pasterze is de grootste gletsjer in de Oostelijke Alpen.
De Alpen strekken zich uit van de Vorarlberger Rätikon in het westen tot de Gutensteiner Alpen in het oosten.
De Alpen worden doorsneden door machtige rivieren zoals de Inn en de Salzach.
FAQs
Tips voor klimaatbescherming
Neem alles wat je meeneemt naar de bergen mee terug en gooi het op de juiste manier weg - tissues, verpakkingen, waterflessen, enz.
Blijf altijd op de gemarkeerde wandelpaden! Dit helpt om wilde dieren en jonge bossen ongemoeid te laten.
Let op wilde dieren! Observeer koeien, schapen en wilde dieren van een afstand.
Maak gebruik van het goed ontwikkelde netwerk van regionale treinen en wandelbussen.
Kies berghutten die zich inzetten voor duurzaamheid en milieubescherming.
Inspireer je kinderen om de natuur te waarderen! Wat ze kennen, zullen ze leren waarderen.
Bescherm de biodiversiteit: De rangers in de nationale parken laten je zien hoe.