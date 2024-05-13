De Weissensee in Karinthië

De Weissensee
Wonder der natuur

Kristalhelder, smaragdgroen en rustig. Midden in de Gailtaler Alpen kun je aan de Weissensee vooral van één ding genieten: rust.

Weissensee - speeltuin van de natuur

Zachtjes ontwaken aan de Weissensee in Karinthië - een van de schoonste meren van Europa: de ochtend begint met een korte duik, het water is verfrissend. De spiegelgladde Weissensee met zijn betoverende smaragdgroen vraagt eerst om een fietstocht: vanaf de brug, in de richting van het natuurreservaat, leidt een grindpad langs de westelijke oever. Terwijl je in een rustig tempo fietst, geniet je van het uitzicht. Na een half uur ben je weer terug bij het beginpunt. Maar doe het rustig aan! Ontbijt vooraf is een must. Soms is geluk zo eenvoudig.

Hoe komt de Weissensee aan zijn naam?

De witte randen langs de westelijke oever geven de Weissensee zijn naam. Deze lichtgekleurde band is ontstaan door de witte afzettingen van kalksteen op de bodem van het meer. Op sommige plaatsen kun je de zandbodem van het visrijke alpenmeer zien tot een diepte van 10 meter. Het kleurenspel in het water is indrukwekkend: het glinsterende water verandert van licht turquoise blauw naar donker smaragdgroen. De Weissensee - de speeltuin van de natuur.

Beste tijd om te bezoeken
Summer, Spring en Autumn
De Weissensee
Hoogte:930 m boven zeeniveau
Diepte:99 m
Oppervlakte:6,5 km²
Lengte:11,6 km
Breedte:900 m
Lengte van de oever:23 km
Temperatuur:23° C

4 Activiteiten op het water

Adem het leven in!

"Luchtkuuroord" Weissensee

Een “luchtkuuroord” - een regio moet eerst deze hoogste milieu-onderscheiding verdienen. De lucht is immers alleen schoner dan gemiddeld waar de natuur wordt beschermd, verzorgd en in stand gehouden. De bergen, bossen en het meer zijn de perfecte omgeving voor een luchtkuuroord. Het zachte klimaat moet bevorderlijk zijn voor allround ontspanning en gezondheid, en het wegverkeer moet beperkt zijn. Rust en het opladen van je batterijen hebben de hoogste prioriteit.

Uitgerust met al deze waardevolle criteria voor milieubescherming en natuurlandschap draagt de regio Weissensee de titel “luchtkuuroord”. Diep ademhalen en nieuwe energie opdoen!

Vakantie in beschermd natuurgebied

De 3 mooiste wandelroutes

Fietsen en mountainbiken bij de Weissensee

Family-World bij de Weissensee

Leuk met kinderen

Zwemmen, kinderprogramma´s en tijd voor twee: gezinsvakanties aan de Weissensee zijn heerlijk!

Family-World bij de Weissensee

De beste restaurants aan de Weissensee

Vissen op de Weissensee

Bewust omgaan met de natuur

Als de ochtendnevel als een lichte sluier over het water hangt, geniet visecoloog en beroepsvisser Martin Müller van de rust aan de Weissensee.

Aan de Weissensee zijn mensen al vroeg begonnen met duurzaam denken en handelen voor het milieu. Martin Müller vat de verantwoordelijkheid van het vissersgilde en het waterbeheer als volgt samen: "Het gaat om vissen met aandacht. Onze achterkleinkinderen hebben het recht om later intacte ecosystemen te ervaren." Dat Martin Müller met zijn werk een waardevolle bijdrage kan leveren - in deze fantastisch mooie regio - is voor hem een voorrecht. En nog meer goed nieuws: dit bewustzijn van duurzaamheid schept een precedent in heel Oostenrijk.

Vissen op de Weissensee

6 top activiteiten in de Regio Weissensee

Kaasmakerij Tressdorfer Alm

Ervaar zelf hoe heerlijke kaas wordt gemaakt van verse melk. Afstand tot de Weissensee: 42 km.

Tressdorfer Alm

Kletterpark Greifenburg

Beleef avontuur met 3 Monkey Trees en de Seezipline over het water. Geniet van de ligweide, waterglijbaan, trampolines en speeltuin. Afstand: 14 km.

Kletterpark Greifenburg

Wassererlebnisweg Gnoppnitzbach

Ervaar de kracht van water met Kneippbaden, een avontuurlijke speeltuin, kindercanyoning, en magische plekken vol zeldzame dieren en planten.. Afstand: 14 km.

Wassererlebnisweg Gnoppnitzbach

Natur- und Kräuterdorf Irschen

Leer zelf wilde en geneeskrachtige planten te gebruiken en je eigen crèmes te maken. Afstand: 27 km.

Natur- und Kräuterdorf Irschen

Wandelen in de Garnitzenklamm

Ervaar de natuur, wandel langs de kloof, langs watervallen en bruggen. Afstand: 25 km.

Wandelen in de Garnitzenklamm

Gailtaler Heimatmuseum

Geschiedenis en verhalen in kasteel Möderndorf uit de 15e eeuw, met regelmatig speciale tentoonstellingen. Afstand: 26 km.

Gailtaler Heimatmuseum
Viervoeters zijn altijd welkom!

Vakantie met je hond aan de Weissensee

Een vakantie met hond moet goed gepland zijn - dan zijn ontspanning en plezier met je viervoeter gegarandeerd. Talrijke hotels aan de Weissensee heten hun gasten met honden van harte welkom. Sommige verhuurders bieden een eigen omheind hondenstrand, een aparte eetzaal voor gasten en hun honden, leuke activiteiten en heerlijke arrangementen. Zo voelt iedereen zich helemaal op zijn gemak en kan hij genieten van het meer en de natuur. En de hondvriendelijke gastheren weten waar de drie badzones voor honden aan de Weissensee liggen.

Landhaus SonneckHotel Haus am See

De mooiste plekjes direct aan de Weissensee

Techendorf

De meeste faciliteiten vind je in het centrale dorp direct aan de Weissensee: van hotels, herbergen en restaurants tot fietsverhuur, boottochten en de bergtrein.

Gatschach

Het kleine dorp op een bijzonder idyllische locatie ligt iets boven de Weissensee en biedt een prachtig uitzicht.

Neusach

Een klein dorp aan de westelijke oever van de Weissensee, bekend om zijn rustige sfeer en mooie landschap met bossen en weiden.

Naggl

Het kleine dorpje bij het meer is een ideaal startpunt voor wandelingen omdat het een aanlegplaats is voor boten.

Duurzaamheid

De Weissensee: Parel van de Alpen

Bij de toekenning van "Alpenparels" moet aan de hoogste eisen op het gebied van duurzaamheid en milieuvriendelijke mobiliteit worden voldaan. Alleen als gasten een zachte vakantie in de Alpen wordt geboden - d.w.z. stressvrij, ontspannend en milieubewust - maken ze kans om als regio te worden opgenomen in de parelketting van duurzame regio´s.

Het officiële kwaliteitszegel staat ook voor mobiliteit en milieubescherming: zo brengt de stoeltjeslift wandelaars naar almen en bergtoppen. De natuurparkbus biedt gasten klimaatvriendelijke mobiliteit. Motorboten zijn alleen beschikbaar voor reddingsoperaties en geplande boottochten.

Weissensee
Natuurpark Weissensee

Landschap vol leven en toekomst

Natuur, landbouw en een bewuste manier om deze betoverende vakantieregio toegankelijk te maken voor gasten, met tweederde van het oevergebied beschermd: dat zijn de sterke punten van de regio Weissensee, waarvoor het de titel Natuurpark heeft gekregen.

Tenslotte wordt de onderscheiding "Natuurpark" alleen gegeven aan regio's die grote delen van het landschap beschermen. Een andere doorslaggevende factor is dat het huidige landschap gedurende eeuwen van traditionele landbouw moet zijn gecultiveerd. De bewerking van bossen, weiden en bergweiden en de zorg voor zuiver water zorgen namelijk voor een levendige biodiversiteit. Zo ontstaat een recreatiegebied dat het beleven en begrijpen van de natuur tot een indrukwekkend avontuur maakt.

Natuurpark Weissensee

Bijzondere accommodaties aan de Weissensee

FAQ - Vragen en antwoorden over de Weissensee

De Weissensee ligt in het district Spittal an der Drau in Karinthië, Oostenrijk. Het ligt ongeveer 23 kilometer ten noordoosten van Hermagor en ongeveer 80 kilometer ten westen van Klagenfurt, de hoofdstad van Karinthië. Het meer ligt in een hooggelegen dal tussen de Gailtaler Alpen en de Karnische Alpen, waardoor het een bijzonder afgelegen en rustige sfeer heeft.

Natuurlijke schoonheid en netheid: Het meer heeft kristalhelder water en behoort tot de schoonste zwemmeren van Europa. De omliggende Gailtaler en Karnische Alpen bieden een prachtig decor voor wandelingen.

Hoogst gelegen zwemmeer: De Weissensee ligt op 930 meter boven zeeniveau, wat zorgt voor koele zomertemperaturen en verfrissend water.

Luchtkuuroord: De regio staat bekend om uitzonderlijk schone lucht dankzij natuurbehoud. Rust, ontspanning en beperkte verkeersdrukte bevorderen gezondheid en welzijn.

Activiteitenaanbod: In de zomer is het meer ideaal om te zwemmen, zeilen, duiken en vissen. Wandel- en fietspaden maken de omgeving perfect voor actieve tochten.

Duurzaamheid en natuurpark: Weissensee benadrukt duurzaamheid. Er zijn geen motorboten toegestaan, waardoor de waterkwaliteit en rust behouden blijven. De regio biedt milieuvriendelijke accommodaties en bevordert duurzame mobiliteit. Als natuurpark is tweederde van de kustlijn beschermd en het landschap wordt al eeuwen gecultiveerd door traditionele landbouw, wat de biodiversiteit bevordert en bezoekers een uniek natuurerlebnis biedt.

Weissensee - Nordufer-Weg: Uitdagende wandeling met paden langs de oever van het meer en klimmen en dalen over stenen bergwanden. De terugweg is per boot.

Weissensee-Hermagorer Bodenalm: De korte tocht voert door bos en alpenweiden naar de Bodenalm, met een eigen kaasmakerij. Een must: de stevige Brettljause snack!

Kohlröselhütte - Naggler Alm - Weissensee: De klim voert door het bos naar de Jadersdorfer Alm. En al snel torent de Kohlröselhütte boven het dal uit.

Wandelen in de Garnitzenklamm: ervaar de natuur, wandel langs de kloof, langs watervallen en bruggen.

De combinatie van water en bergen, bos, weiden en alpenweiden maakt veel buitenactiviteiten mogelijk in het natuurpark Weissensee:

De omliggende bergen en bossen bieden talloze wandelroutes - zelfs direct aan het meer. De stoeltjeslift brengt je comfortabel naar de top.

Fietsen en mountainbiken: fietspaden langs het meer, alpenpanorama's, 13 bewegwijzerde mountainbikeroutes en de onmiskenbare mix van fiets- en zwemvakanties vormen de perfecte omgeving voor alle fietsers.

Boottochten: Wandelen per boot? Dat kan aan de Weissensee! Je kunt op veel stations in- en uitstappen.

Duiken: Dankzij het heldere, schone water is de Weissensee een favoriete plek voor duikers. Het hoogst gelegen zwemmeer in de Alpen is immers net zo fascinerend onder de oppervlakte.

Zwemmen en watersporten: Het meer biedt uitstekende omstandigheden om te zwemmen, zeilen en surfen, kajakken en stand-up paddling.

Vissen en hengelsport: De overvloed aan vis maakt de Weissensee tot een favoriete bestemming voor vissers.

