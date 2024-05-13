Verzamel kostbare momenten en geniet met al je zintuigen: In SalzburgerLand ontmoeten kostbare tradities hedendaagse creativiteit.

Kostbaar en traditioneel

Wanneer 's ochtends vroeg vis wordt gevangen uit kristalhelder water, boomscheuten door topkoks worden verzameld en hun weg vinden naar de keuken en venkel perfect wordt gekookt in gletsjerzand, zit je waarschijnlijk aan een restauranttafel in SalzburgerLand.

In SalzburgerLand wordt gekookt met authenticiteit en passie. Het is geworteld in traditie maar staat open voor nieuwe ideeën. Creatieve chef-koks geven een nieuwe draai aan traditionele gerechten uit het SalzburgerLand.

Tussen meren in de uitlopers van de Alpen, alpenweiden en bossen, te midden van adembenemende berglandschappen en gletsjergebieden in het hooggebergte weten de culinaire helden van het SalzburgerLand hoe ze de overvloed van de regio goed kunnen gebruiken. Ze laten zien dat je met eenvoudige kwaliteitsproducten - zoals alpenboter, bergkaas, verse hooimelk en kruiden - en traditionele recepten met een snufje creativiteit een gastronomisch menu kunt samenstellen. De topkoks van SalzburgerLand leggen de lat hoog door de allerbeste regionale ingrediënten vakkundig te combineren.