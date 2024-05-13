Culinair genieten in het SalzburgerLand!
Geniet van lokale tradities!

Verzamel kostbare momenten en geniet met al je zintuigen: In SalzburgerLand ontmoeten kostbare tradities hedendaagse creativiteit.

Kostbaar en traditioneel

Wanneer 's ochtends vroeg vis wordt gevangen uit kristalhelder water, boomscheuten door topkoks worden verzameld en hun weg vinden naar de keuken en venkel perfect wordt gekookt in gletsjerzand, zit je waarschijnlijk aan een restauranttafel in SalzburgerLand.

In SalzburgerLand wordt gekookt met authenticiteit en passie. Het is geworteld in traditie maar staat open voor nieuwe ideeën. Creatieve chef-koks geven een nieuwe draai aan traditionele gerechten uit het SalzburgerLand.

Tussen meren in de uitlopers van de Alpen, alpenweiden en bossen, te midden van adembenemende berglandschappen en gletsjergebieden in het hooggebergte weten de culinaire helden van het SalzburgerLand hoe ze de overvloed van de regio goed kunnen gebruiken. Ze laten zien dat je met eenvoudige kwaliteitsproducten - zoals alpenboter, bergkaas, verse hooimelk en kruiden - en traditionele recepten met een snufje creativiteit een gastronomisch menu kunt samenstellen. De topkoks van SalzburgerLand leggen de lat hoog door de allerbeste regionale ingrediënten vakkundig te combineren.

Fijnproevers in SalzburgerLand

Bekroonde restaurants

Culinaire hoogtepunten

Via Culinaria

Alpine keuken

Alm zomer hutten

Creatieve topkoks uit het SalzburgerLand

Creatief koken met producten uit de Alpen

Alpine keuken

"We zetten Alpenproducten op de voorgrond en verfijnen ze met moderne bereidings- en kooktechnieken", beschrijft de bekroonde chef-kok Andreas Döllerer de stijl van de nieuwe Alpenkeuken. Kaas, wei en biologische yoghurt van boerderijen in de bergen worden verwerkt tot verrassende gerechten. De zoetwatervis is afkomstig van Sigi Schatteiner, die speciaal voor Döllerer Bluntau char kweekt in het zuiverste bronwater van de Bluntau-vallei. Er wordt ook geëxperimenteerd met wild, rundvlees, lamsvlees, wilde vruchten, kruiden en paddenstoelen. Andreas Döllerer geeft het goede voorbeeld en inspireert veel chef-koks om in zijn voetsporen te treden.

Culinaire specialiteiten van de almen in het SalzburgerLand

Verse boter geserveerd in de Präau Hochalm hut, Dorfgastein

Verse kaas van de Filzmoosalm, Großarltal

Boeren donuts op de Mayerlehen Alm

Kaasspätzle bij de TOM Almhütte, Maria Alm

Culinair genieten in de alpenzomerhutten van SalzburgerLand

Filzmoosalm in het Grossarltal

Tödlingalm, Leogang

Litzlalm in het Saalachdal

Bürglalm, Dienten am Hochkönig

Culinaire ervaringen in het SalzburgerLand

Zoete specialiteiten uit Salzburg

FAQ

In het SalzburgerLand wordt gekookt met echte passie en authenticiteit. Het draait allemaal om traditie en tegelijkertijd openstaan voor nieuwe ideeën. Zo krijgen traditionele gerechten met wortels in het SalzburgerLand een frisse draai van creatieve chef-koks in toprestaurants. De sterrenchefs in het SalzburgerLand leggen de lat hoog met slimme combinaties van lokale ingrediënten.

Tussen meren in de uitlopers van de Alpen, alpenweiden en bossen, te midden van adembenemende berglandschappen en gletsjergebieden gaan de culinaire helden in het SalzburgerLand creatief aan de slag met de overvloedige producten uit de regio.

Ze laten zien dat je met ingrediënten uit de bergen - zoals alpenboter, bergkaas, verse hooimelk en kruiden - en een beetje creativiteit een gastronomische maaltijd in elkaar kunt flansen. De chef-koks in SalzburgerLand leggen de lat hoog door lokale ingrediënten zoals zoetwatervis, wild, rundvlees, lamsvlees, wilde vruchten en paddenstoelen slim te combineren. Dit is wat SalzburgerLand zo smaakt SalzburgerLand: Van boeren donuts en Pinzgau kaasspätzle tot zuurdesembrood met alpenboter en kruiden, Salzburger Mozart bonbons en Salzburger Nockerl.

De Alpenkeuken zet Alpenproducten in de schijnwerpers en geeft er een moderne draai aan met eigentijdse kooktechnieken," zegt topkok Andreas Döllerer over de nieuwe stijl van de Alpenkeuken.

Ze maken verrassende gerechten van kaas, wei en biologische yoghurt van boerderijen in de bergen. De Bluntau char uit Bluntautal wordt speciaal gekweekt in het zuiverste bronwater, alleen voor Döllerer. Ze experimenteren ook met wild, rundvlees, lamsvlees, wilde vruchten, kruiden en paddenstoelen. Andreas Döllerer loopt voorop als voorvechter van de Alpenkeuken en veel chef-koks volgen zijn voorbeeld.

De Via Culinaria in het SalzburgerLand biedt inspiratie met ongeveer 350 gastronomische adressen, waaronder geselecteerde restaurants, herbergen, directe verkopers en producenten.

Misschien ook interessant voor jou

Ontdek het beste van Oostenrijk

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen en tips:

  • Insider tips voor jouw volgende vakantie

  • Culinaire hoogtepuntjes en recepten

  • Op de hoogte van de meest unieke evenementen

  • Actueel reisaanbod en specials