Culinair genieten in het SalzburgerLand!
Geniet van lokale tradities!
Kostbaar en traditioneel
Wanneer 's ochtends vroeg vis wordt gevangen uit kristalhelder water, boomscheuten door topkoks worden verzameld en hun weg vinden naar de keuken en venkel perfect wordt gekookt in gletsjerzand, zit je waarschijnlijk aan een restauranttafel in SalzburgerLand.
In SalzburgerLand wordt gekookt met authenticiteit en passie. Het is geworteld in traditie maar staat open voor nieuwe ideeën. Creatieve chef-koks geven een nieuwe draai aan traditionele gerechten uit het SalzburgerLand.
Tussen meren in de uitlopers van de Alpen, alpenweiden en bossen, te midden van adembenemende berglandschappen en gletsjergebieden in het hooggebergte weten de culinaire helden van het SalzburgerLand hoe ze de overvloed van de regio goed kunnen gebruiken. Ze laten zien dat je met eenvoudige kwaliteitsproducten - zoals alpenboter, bergkaas, verse hooimelk en kruiden - en traditionele recepten met een snufje creativiteit een gastronomisch menu kunt samenstellen. De topkoks van SalzburgerLand leggen de lat hoog door de allerbeste regionale ingrediënten vakkundig te combineren.
Fijnproevers in SalzburgerLand
Creatieve topkoks uit het SalzburgerLand
Alpine keuken
"We zetten Alpenproducten op de voorgrond en verfijnen ze met moderne bereidings- en kooktechnieken", beschrijft de bekroonde chef-kok Andreas Döllerer de stijl van de nieuwe Alpenkeuken. Kaas, wei en biologische yoghurt van boerderijen in de bergen worden verwerkt tot verrassende gerechten. De zoetwatervis is afkomstig van Sigi Schatteiner, die speciaal voor Döllerer Bluntau char kweekt in het zuiverste bronwater van de Bluntau-vallei. Er wordt ook geëxperimenteerd met wild, rundvlees, lamsvlees, wilde vruchten, kruiden en paddenstoelen. Andreas Döllerer geeft het goede voorbeeld en inspireert veel chef-koks om in zijn voetsporen te treden.