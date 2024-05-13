Man in black t-shirt kneeling in forest reaching for wild herbs in a container.
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Vitus Winkler
5 uur in het bos. 5 gerechten. #eatAUT

De smaak en de geneeskrachtige werking van kruiden zijn voor Vitus ongeëvenaard.

Vitus Winkler is sterrenchef, sommelier en hotelier.

Samen met zijn vrouw Eva-Maria runt hij in de vierde generatie het familie-eigen viersterrenhotel in St. Veit im Pongau. In zijn gastronomisch restaurant Kräuterreich – by Vitus Winkler wordt natuur cultuur. De keuken van Vitus kenmerkt zich door meesterlijk vakmanschap, gecombineerd met lokale ingrediënten en zijn internationale kennis.

Geboren in 1983 geldt hij vandaag als een van de rijzende sterren onder de jonge koks van Salzburg. Hij begon met een klassieke beroepsopleiding aan de hotelschool in Bad Hofgastein, gevolgd door stages in Zell am See, Kitzbühel, Arlberg, Corsica en Mallorca.

Info over het restaurant
Restaurant:Kräuterreich - by Vitus Winkler
Ligging:St. Veit im Pongau im SalzburgerLand
Keukenconcept:creatieve alpiene keuken
Gault&Millau:4 koksmutsen
MICHELIN-gids:2 sterren
Lid:Jeunes Restaurateur Europe (JRE)

Vitus’ ritueel in het bos met zijn gasten: de kruidenwandeling. “Daar vertel ik over de planten en hoe ik ze in de alpiene boskeuken verwerk. Er ontstaan boeiende gesprekken over voeding. Het bos is het mooiste ‘all you can eat’.”

Het bos op het bord

5 producten die in het bos bij het huis zijn verzameld en vervolgens door Vitus zijn verwerkt tot 5 gerechten en recepten.

Interview met Vitus Winkler

Als je hogerop in het bos bent, waar de oerbossen en korstmossen zijn, dompel je je onder in een mystieke kracht. Je voelt de frisse berglucht, je kunt echt loslaten en diep ademhalen. Je bent zo ver weg van alles.

En dan gaat het meteen snel voor de “verzamelaar”, omdat je maar beperkte tijd hebt. Ik schakel direct over naar verzamelmodus. Dan ben ik als een “wezel” daarboven op de berg. Ik verzamel zoveel mogelijk, zoveel als ik kan meenemen. Enerzijds om de gasten iets te laten proeven, maar ook om nieuwe dingen te ontdekken.

Voor het restaurant neem ik alleen de hoeveelheid mee die ik de komende dagen nodig heb en die op het menu staat. En soms gebruik ik nog 15 minuten om dingen die ik nog niet ken mee te nemen, en dan onderzoek ik die thuis in alle rust.

Ik denk dan meteen aan korstmossen die je op de top vindt, of IJslands mos. De verdere verwerking is het spannende. Want de chemische verbindingen hebben vaak tijd nodig om uiteen te vallen. In het begin denk je dat deze planten geen smaak hebben, maar met tijd en werk hun werking en aroma naar boven halen is voor mij hét symbool van de alpiene boskeuken.

En dan zijn er ook weer de heel directe smaken, zoals moerasspirea of sparrentoppen in de lente, waar ik me het hele jaar op verheug en die er maar heel kort zijn.

Als je echt aan het bos denkt, is het voor mij de wilde andoorn – omdat hij zo onopvallend is. Je stopt dit kruid in je mond en je hebt het volle paddenstoelenaroma; een heel eigen paddenstoelensmaak.

Moerasspirea. Enerzijds vanwege de werking tegen hoofdpijn. Maar het is ook culinair heel veelzijdig, bijvoorbeeld voor desserts. De bloemen en knoppen leg ik in, de bladeren verwerk ik, net zo goed in voorgerechten.

De uniekheid van de natuur. Door de verschillende hoogtezones ontstaat een eigen microkosmos en dat harmonieert ook qua smaak. Ik wil laten zien dat iets kleins, zoals kruiden, ook iets heel groots kan zijn.

Hoe spannend het is dat een kruid smaken kan hebben zoals bijvoorbeeld “paddenstoelachtig”. Dat ontstaat door de symbiose die in het bos heerst. Iets unieks op je bord hebben betekent: dichtbij verzameld, niet uit de supermarkt.

5 gerechten

5 uur in het bos

Vitus: We zijn om vijf uur ’s ochtends bij zonsopgang de berg op gegaan. Daar hebben we bosbessen verzameld en verfijnd met korstmossaus en zuring. Aan de bosrand combineerden we lijsterbessenkapper met moerasspirea. Ik hou van die amandelachtige smaak. Daarbij een hertenhart gemarineerd en kort gegrild. Spannend aan dit gerecht is dat kruiden aroma’s geven die we van andere voedingsmiddelen kennen, zoals in dit geval het paddenstoelaroma.”

Dan zijn we bij de bosbeek. In het uiterlijk van het gerecht dat ik hier heb gemaakt, loopt de beek ook door de steen. De mosterdoliën van de waterkers zijn aromatisch en weldadig. Het is voor ons een echte krachtplant.

5 gerechten uit het bos

Zoete bosbodem: bosbes, korstmos en zuring

Bosbessen, korstmossaus, mierikswortel, frisse zuring, zuringsorbet

Bosrand: vlier en brandnetel

Agnolotti, verse hooikaas, brandnetel-spinaziecrème, brandnetelolie, karnemelk, ingelegde brandnetel, brandnetelcrème met selderij, gekookte vlierbessen, boekweit

Ree in het bos: wilde andoorn en dovenetel

Reetartaar, wilde-andoornschuim, gefrituurde courgettebloem, mierikswortelzure room, kruidenpoeder, verse boskruiden, wilde bramen

Naar het recept ‘Ree in het bos’

Bosbeek: zalmforel en waterkers

Eetbare leisteen, zalmforeltartaar, zalmforel in spinazie, verse waterkers, waterkerscrème, waterkersolie, karnemelk-beurre blanc, zonnebloempitten

Bomen en struiken: lijsterbes en walnotenboom

Hertenhart, ingelegde lijsterbessen, selderijcrème, walnootbladschuim, zwarte walnoten, moerasspirea

Samen groeien

Het bos verricht wonderen

“In het bos speelt alles zich af in de bodem, in de wortels. Dat is een netwerk, en dat is ook voor ons het spannende: één geheel vormen, een ecosysteem. Zo zie ik dat ook voor mijn medewerkers en privé in de familie. Elkaar vasthouden en je eigen ego opzijzetten zijn principes die het bos ons leert.”

“Als kind ging ik met mijn grootvader mee naar een berghut; ’s nachts ging hij jagen. Dat heeft me sterk gevormd. We observeerden samen dieren, verzamelden bosbessen en vossenbessen en brachten gewoon de dag in de natuur door. Ik denk dat dat ook is waarom het me steeds weer het bos in trekt. Ik ben nooit gestopt met verzamelen.”

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