In Vorarlberg en zijn inwoners draait alles om kaas. Maar er is nog veel meer te ontdekken in de bergen, valleien en rond het Bodenmeer.

Creatief in de natuur

In Vorarlberg draait alles om kaas. Van pittige oude Alp en Bergkäse tot romige Camembert, Sura Kees en milde verse kaas gemaakt van geiten- of schapenmelk, deze regio is een droom voor kaasliefhebbers.

De verscheidenheid aan zuivelproducten past bij het gevarieerde cultuurlandschap, gevormd door de traditionele drieslag. Vorarlberg combineert eeuwenoud vakmanschap met moderne technieken en kent zijn kaas echt. Er is altijd een hechte band geweest tussen de boeren, lokale producenten en de horeca hier.

Vorarlberg nodigt je uit om een duik te nemen in zijn rijke kaascultuur. Of je nu een culinaire wandeling maakt, een bezoek brengt aan een alpenweide, geniet van creatieve gerechten in toprestaurants, gezellige herbergen of een kijkje neemt in een moderne kaaskelder waar je de kaaswielen kunt zien rijpen, er is zoveel te proeven in Vorarlberg.