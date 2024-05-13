Oostenrijk staat bekend om zijn landschappen, cultuur, keuken en gastvrijheid. Ontdek hier zijn vele kleurrijke kanten.

Oostenrijk en zijn hoofdstad Wenen staan bekend om diversiteit en openheid. Een groeiend aantal queer initiatieven, evenementen en veilige plekken verwelkomen mensen uit de LGBTQIA+ gemeenschap. De afkorting LGBTQIA+ staat voor lesbisch, homo, transgender, queer, interseksueel en aseksueel: met andere woorden, voor mensen met verschillende seksuele geaardheden en genderidentiteiten.

Hieronder vind je een aantal tips voor plaatsen waar het hele spectrum van de regenboog wordt gevierd en safe spaces onder de aandacht worden gebracht.