Alpentoppen en kristalheldere meren – Oostenrijk biedt pure natuurbeleving. Van imposante bergen tot idyllische wijngaarden: Geniet van rust en veelzijdigheid!

Oostenrijk betovert met diverse landschappen: van torenhoge Alpen en meren tot glooiende heuvels. In het westen domineren de Alpen met imposante toppen en alpenweiden. Wandelpaden leiden je door ongerepte natuur, langs beekjes en rustgevende bossen. De natuurparken zijn indrukwekkend, vol flora, fauna en unieke buitenbeleving.

In het oosten strekt de Pannonische vlakte zich uit met het Neusiedl-meer, terwijl het noorden en zuiden bezaaid zijn met boomgaarden en wijngaarden. Hier komen traditie en natuur harmonieus samen, perfect voor natuurliefhebbers.

Het element water in de Oostenrijkse natuur

Water speelt een magische rol in Oostenrijk: heldere meren, rivieren en watervallen van topkwaliteit vormen een paradijs voor ontspanning en avontuur. Vooral de Alpenmeren, diep verscholen in het landschap, zijn betoverend en ideaal voor watersportliefhebbers.