Oostenrijk is een prachtig groen land: Bijna de helft van het oppervlak is bedekt met bomen, met een toenemend aantal hardhout en gemengde bossen die perfecte omstandigheden bieden voor een bloeiende flora en fauna. Om de natuurgebieden te beschermen heeft Oostenrijk ongeveer 48% van zijn oppervlakte onder speciale bescherming. Het is een belangrijke inspanning om de unieke landschappen en biodiversiteit van Oostenrijk duurzaam te beschermen en te koesteren.
In de nationale parken heeft het behoud van ecosystemen volgens strenge criteria de hoogste prioriteit. De natuur kan er grotendeels ongestoord gedijen. De natuurparken verzoenen natuur en beheer door mensen, die deze cultuurlandschappen vaak al eeuwenlang vormgeven. De zogeheten modelregio's van de biosfeerparken beheren de natuurgebieden en cultuurlandschappen ook in het kader van het UNESCO-programma. En dan heb je ook nog echte wildernisgebieden, met volledig ongerepte natuurlandschappen met zeldzame planten en dieren.
Beschermde natuur in Oostenrijk
"Als ik vogels aan het kijken ben in Nationaal Park Neusiedler See-Seewinkel, heb ik het gevoel dat ik ben waar ik moet zijn. Alles is zo stil en het enige wat ik hoor en zie is het fantastische schouwspel van de natuur."Elena Turac, Boswachter in Nationaal Park Neusiedler See-Seewinkel in Burgenland
De nationale parken van Oostenrijk
Nationaal Park Kalkalpen
Vier vijfde van het nationale park in Oberösterreichk is bedekt met bos, met sparren, dennen en beuken die het landschap domineren.
Nationaal Park Hohe Tauern
Ongerepte natuur, majestueuze bergtoppen en een rijke verscheidenheid aan wilde dieren en planten. Een kostbaar natuurjuweel dat zich uitstrekt over gebieden in Tirol, Karinthië en het SalzburgerLand.
Nationaal Park Thayatal
In de afgelegen Green Canyon van Niederösterreich, genesteld tussen dichte loofbomen, vind je steile kliffen en de rivier die het dal zijn naam geeft.
Nationaal park Gesäuse
Het nieuwste nationale park van Oostenrijk, gelegen in Steiermark, kan worden verkend langs de brullende rivier de Enns en de ruige kalksteenbergen.
Nationaal Park Neusiedler See-Seewinkel
Het unieke landschap van het steppemeer herbergt een rijk vogelleven en een fascinerende verscheidenheid aan flora. Een echte hotspot voor biodiversiteit!
Duurzaam outdoorplezier
Het nationale park Hohe Tauern strekt zich uit over Tirol, Karinthië en het SalzburgerLand. Deze unieke natuur wordt doorkruist door talrijke wandelpaden en biedt ongeveer 4.300 kilometer aan alpenpaden. Berghutten en restaurants bieden handige stops voor langere tochten.
De regio is perfect voor ervaringen die je ogen en hart openen voor de schoonheid van de natuur: of je nu in de Weissee gletsjerwereld bij de Pasterze bent, of door de Leitenkammer Klamm wil wandelen. En de Krimml watervallen zijn ongetwijfeld een van de beroemdste natuurwonderen van Oostenrijk.
Ze zeggen dat mensen uitblinken in wat ze het liefste doen. Hermann Jansesberger, een van de meer dan 200 rangers in een van de zes nationale parken, is hier een goed voorbeeld van. Hermann is een echte "natuurliefhebber" Hij kent elk mos bij naam en kan levendig vertellen over de oude geschiedenis van elke rots. Elke kever die hij tegenkomt is het waard om even bij stil te staan. Hoe word je een ranger in een nationaal park?
Liefde voor de natuur en plezier in het werken met mensen zijn essentieel voor iedereen die ranger wil worden. De taken variëren van park tot park, maar over het algemeen bestaan ze uit het begeleiden van bezoekers en schoolgroepen, het onderhouden en bewaken van educatieve paden en observatiehutten, het geven van lezingen, het toezicht houden op het gebied en het uitvoeren van bewakingstaken.
Oostenrijkse biosfeerreservaten
Biosfeerreservaat Großes Walsertal
"Haal het beste uit de natuur zonder haar te schaden" - dat is het motto van het biosfeerreservaat in Vorarlberg, waar biodiversiteit en landbeheer hand in hand gaan.
Biosfeerreservaat Wienerwald
Dit gebied beslaat grote delen van Niederösterreich en Wenen, waar cultuur, biodiversiteit en duurzaam landbeheer hand in hand gaan.
Biosfeerreservaat Unteres Murtal
De toekomst van de op één na grootste uiterwaard van Oostenrijk als duurzame habitat wordt veiliggesteld door zijn status als biosfeerpark.
Biosfeerpark Salzburger Lungau
Samen met de regio Karinthische Nockberge streeft de regio naar het behoud van haar natuurlijke schoonheid en de bevordering van duurzame ontwikkeling.
Activeer alle zintuigen!
Het principe van de natuur is eenvoudig en moeiteloos en doet wonderen voor lichaam en geest: schone lucht, warme zonneschijn, het groen van bossen en weiden en natuurlijk licht.
Onze zintuigen komen echt tot leven in weiden vol diverse bloemen en een rijke biodiversiteit. Hoe meer variatie, hoe beter we ons voelen. De natuur maakt ons ook geaard. Zittend achter een bureau komen onze zintuigen en ziel niet volledig tot hun recht - mensen zijn gemaakt voor de natuur, niet voor computers. En de beste plek om op te laden is in de bergen of eeuwenoude bossen. Door de evolutie zijn we er immers op ingesteld om in deze natuurlijke omgevingen te gedijen.
Info over klimaatbescherming
Een intact ecosysteem herbergt ontelbare soorten micro-organismen, schimmels, planten en dieren. Al deze wezens en de omgeving waarin ze leven, hebben elkaar nodig en zijn nauw met elkaar in evenwicht. Als volwaardige ecosystemen leveren ze een belangrijke bijdrage aan een goed functionerend klimaat en zorgen ze voor frisse lucht en schoon water. Een gezond bos filtert bijvoorbeeld het broeikasgas CO₂ uit de lucht. Biodiversiteit is daarom van levensbelang voor mensen, dieren en planten.
Als het evenwicht en de interactie van organismen wordt verstoord door invloeden van buitenaf, begint de intacte biosfeer te wankelen. Een stabiel klimaat vereist echter een gezonde flora en fauna. Oostenrijk en zijn regio's zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid en nemen talrijke maatregelen om waardevolle natuurlijke habitats te behouden en te beschermen en de biodiversiteit te versterken.