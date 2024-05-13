Nationale parken en biosfeerreservaten in Oostenrijk
Hier zijn we gasten van de natuur

De beschermde nationale parken en biosfeerreservaten in Oostenrijk bieden je de kans om de natuur in haar oorspronkelijke staat te ontdekken en te ervaren.

Oostenrijk is een prachtig groen land: Bijna de helft van het oppervlak is bedekt met bomen, met een toenemend aantal hardhout en gemengde bossen die perfecte omstandigheden bieden voor een bloeiende flora en fauna. Om de natuurgebieden te beschermen heeft Oostenrijk ongeveer 48% van zijn oppervlakte onder speciale bescherming. Het is een belangrijke inspanning om de unieke landschappen en biodiversiteit van Oostenrijk duurzaam te beschermen en te koesteren.

In de nationale parken heeft het behoud van ecosystemen volgens strenge criteria de hoogste prioriteit. De natuur kan er grotendeels ongestoord gedijen. De natuurparken verzoenen natuur en beheer door mensen, die deze cultuurlandschappen vaak al eeuwenlang vormgeven. De zogeheten modelregio's van de biosfeerparken beheren de natuurgebieden en cultuurlandschappen ook in het kader van het UNESCO-programma. En dan heb je ook nog echte wildernisgebieden, met volledig ongerepte natuurlandschappen met zeldzame planten en dieren.

Beschermde natuur in Oostenrijk

6 nationale parken

47 natuurreservaten

4 UNESCO-biosfeerparken

1 Wildernisgebied UNESCO-werelderfgoed

"Als ik vogels aan het kijken ben in Nationaal Park Neusiedler See-Seewinkel, heb ik het gevoel dat ik ben waar ik moet zijn. Alles is zo stil en het enige wat ik hoor en zie is het fantastische schouwspel van de natuur."

Elena TuracBoswachter in Nationaal Park Neusiedler See-Seewinkel in Burgenland

De nationale parken van Oostenrijk

De ecologische diversiteit van de zes nationale parken van Oostenrijk is indrukwekkend: uitgestrekte steppen, wilde oer- en oeverbossen, glooiende dallandschappen, ruige kalksteenbergen en met ijs bedekte gletsjers. Elk nationaal park heeft zijn eigen unieke karakter.

Nationaal Park Kalkalpen

Vier vijfde van het nationale park in Oberösterreichk is bedekt met bos, met sparren, dennen en beuken die het landschap domineren.

Nationaal Park Hohe Tauern

Ongerepte natuur, majestueuze bergtoppen en een rijke verscheidenheid aan wilde dieren en planten. Een kostbaar natuurjuweel dat zich uitstrekt over gebieden in Tirol, Karinthië en het SalzburgerLand.

Nationaal Park Thayatal

In de afgelegen Green Canyon van Niederösterreich, genesteld tussen dichte loofbomen, vind je steile kliffen en de rivier die het dal zijn naam geeft.

Nationaal park Gesäuse

Het nieuwste nationale park van Oostenrijk, gelegen in Steiermark, kan worden verkend langs de brullende rivier de Enns en de ruige kalksteenbergen.

Nationaal Park Neusiedler See-Seewinkel

Het unieke landschap van het steppemeer herbergt een rijk vogelleven en een fascinerende verscheidenheid aan flora. Een echte hotspot voor biodiversiteit!

Nationaal Park Donau-Auen

Een oeroud bos voor de deur van Wenen, de groenste stad ter wereld? Het is echt waar! De vrij stromende Donau is hier een vitale habitat voor talloze bedreigde diersoorten.

Duurzaam outdoorplezier

Nationaal Park Hohe Tauern

Het nationale park Hohe Tauern strekt zich uit over Tirol, Karinthië en het SalzburgerLand. Deze unieke natuur wordt doorkruist door talrijke wandelpaden en biedt ongeveer 4.300 kilometer aan alpenpaden. Berghutten en restaurants bieden handige stops voor langere tochten.

De regio is perfect voor ervaringen die je ogen en hart openen voor de schoonheid van de natuur: of je nu in de Weissee gletsjerwereld bij de Pasterze bent, of door de Leitenkammer Klamm wil wandelen. En de Krimml watervallen zijn ongetwijfeld een van de beroemdste natuurwonderen van Oostenrijk.

Nationaal park Hohe Tauern
Hoe word je een ranger in een nationaal park?

Ze zeggen dat mensen uitblinken in wat ze het liefste doen. Hermann Jansesberger, een van de meer dan 200 rangers in een van de zes nationale parken, is hier een goed voorbeeld van. Hermann is een echte "natuurliefhebber" Hij kent elk mos bij naam en kan levendig vertellen over de oude geschiedenis van elke rots. Elke kever die hij tegenkomt is het waard om even bij stil te staan. Hoe word je een ranger in een nationaal park?

Liefde voor de natuur en plezier in het werken met mensen zijn essentieel voor iedereen die ranger wil worden. De taken variëren van park tot park, maar over het algemeen bestaan ze uit het begeleiden van bezoekers en schoolgroepen, het onderhouden en bewaken van educatieve paden en observatiehutten, het geven van lezingen, het toezicht houden op het gebied en het uitvoeren van bewakingstaken.

Leer hoe je park ranger wordt

Oostenrijkse biosfeerreservaten

In de UNESCO biosfeerreservaten heeft milieubescherming de hoogste prioriteit. Tegelijkertijd gebruiken wij mensen ze voor landbouw, sport en recreatie. En toch floreren de ecosystemen.

Biosfeerreservaat Großes Walsertal

"Haal het beste uit de natuur zonder haar te schaden" - dat is het motto van het biosfeerreservaat in Vorarlberg, waar biodiversiteit en landbeheer hand in hand gaan.

Biosfeerreservaat Wienerwald

Dit gebied beslaat grote delen van Niederösterreich en Wenen, waar cultuur, biodiversiteit en duurzaam landbeheer hand in hand gaan.

Biosfeerreservaat Unteres Murtal

De toekomst van de op één na grootste uiterwaard van Oostenrijk als duurzame habitat wordt veiliggesteld door zijn status als biosfeerpark.

Biosfeerpark Salzburger Lungau

Samen met de regio Karinthische Nockberge streeft de regio naar het behoud van haar natuurlijke schoonheid en de bevordering van duurzame ontwikkeling.

Biosfeerreservaat Kärntner Nockberge

Samen met de regio Salzburg Lungau vormt het biosfeerreservaat Nockberge het grootste biosfeerpark van Oostenrijk

Activeer alle zintuigen!

Waarom is de natuur zo herstellend?

Het principe van de natuur is eenvoudig en moeiteloos en doet wonderen voor lichaam en geest: schone lucht, warme zonneschijn, het groen van bossen en weiden en natuurlijk licht.

Onze zintuigen komen echt tot leven in weiden vol diverse bloemen en een rijke biodiversiteit. Hoe meer variatie, hoe beter we ons voelen. De natuur maakt ons ook geaard. Zittend achter een bureau komen onze zintuigen en ziel niet volledig tot hun recht - mensen zijn gemaakt voor de natuur, niet voor computers. En de beste plek om op te laden is in de bergen of eeuwenoude bossen. Door de evolutie zijn we er immers op ingesteld om in deze natuurlijke omgevingen te gedijen.

Natuurparken in Oostenrijk

In natuurparken wordt de natuur op verschillende manieren gebruikt als "cultuurlandschap" - voornamelijk voor de landbouw en als recreatiegebied. Er wordt zorgvuldig aandacht besteed aan de bescherming en het behoud van het biologische evenwicht.

Natuurpark Burgenland

Natuurpark Bregenzerwald

Natuurpark Tiroler Lech

Info over klimaatbescherming

Waarom is biodiversiteit zo belangrijk voor klimaatbescherming?

Een intact ecosysteem herbergt ontelbare soorten micro-organismen, schimmels, planten en dieren. Al deze wezens en de omgeving waarin ze leven, hebben elkaar nodig en zijn nauw met elkaar in evenwicht. Als volwaardige ecosystemen leveren ze een belangrijke bijdrage aan een goed functionerend klimaat en zorgen ze voor frisse lucht en schoon water. Een gezond bos filtert bijvoorbeeld het broeikasgas CO₂ uit de lucht. Biodiversiteit is daarom van levensbelang voor mensen, dieren en planten.

Als het evenwicht en de interactie van organismen wordt verstoord door invloeden van buitenaf, begint de intacte biosfeer te wankelen. Een stabiel klimaat vereist echter een gezonde flora en fauna. Oostenrijk en zijn regio's zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid en nemen talrijke maatregelen om waardevolle natuurlijke habitats te behouden en te beschermen en de biodiversiteit te versterken.

FAQ

Wanneer een regio officieel wordt aangewezen als nationaal park en beschermd gebied, volgens de criteria van de Internationale Unie voor Natuurbehoud (IUCN), wordt het erkend als een bijzonder waardevolle natuurlijke ruimte. Het beschermen van de ecosystemen heeft hier prioriteit, terwijl mensen nog steeds kunnen genieten van de unieke schoonheid. De natuur kan hier gedijen met minimale verstoring, waardoor een duurzame, bloeiende omgeving ontstaat die perfect is voor zowel wilde dieren als bezoekers.

De ecologische diversiteit van de zes Oostenrijkse nationale parken is werkelijk indrukwekkend: uitgestrekte steppen, in het wild groeiende oer- en uiterwaardenbossen, glooiende dallandschappen, ruige kalksteenbergen en ijzige gletsjers. Elk nationaal park heeft zijn eigen unieke karakter op het gebied van flora en fauna.

Een natuurpark beschermt en bewaart cultuurlandschappen voor mensen en draagt bij aan de bewustwording van natuurbehoud en duurzame ontwikkeling. Het is een thuis voor verschillende diersoorten, terwijl het voornamelijk voor landbouw wordt gebruikt. Deze parken zijn voor iedereen toegankelijk en dienen zowel als ontspanningsplek als ruimte om meer over de natuur te leren.

Oostenrijk heeft 48 natuurparken verspreid over acht deelstaten, met een oppervlakte van meer dan 6.000 km² / 600.000 ha. In deze parken wonen meer dan 760.000 mensen in meer dan 200 natuurparkgemeenschappen. Elk park heeft zijn eigen unieke karakter. Sinds de oprichting van de Oostenrijkse Natuurparkvereniging in 1995 hebben deze regio's een gemeenschappelijke identiteit gekregen.

In de UNESCO biosfeerparken maken mensen op een duurzame manier gebruik van de natuur. Ecologisch onderzoek voor duurzame ontwikkeling is hier net zo belangrijk als milieuvriendelijke economische praktijken. De ecosystemen in deze biosfeerparken, gedefinieerd door internationaal overeengekomen normen, worden zorgvuldig beschermd en onderhouden.

In Oostenrijk vind je de volgende officiële biosfeerparken:

Een wildernisgebied is volledig onaangetast door de mens en biedt een ongestoord toevluchtsoord voor wilde dieren en plantensoorten, terwijl het ook bijdraagt aan de vermindering van de CO2-uitstoot. Wildernisgebieden worden steeds belangrijker in het licht van de klimaatverandering. In Oostenrijk vind je zulke ongerepte, wilde gebieden in de Göstling Alpen in Niederösterreich, met name in Dürrenstein-Lassingtal - het enige aangewezen wildernisgebied van het land. Met een oppervlakte van 4,2 km2 wordt het "Rothwald oerbos" geleidelijk uitgebreid als beschermd reservaat. Sinds 2003 is dit wildernisgebied onder bescherming van de IUCN als strikt natuurreservaat.

Er zijn andere beschermde gebieden die dezelfde non-interventie beheerstijl volgen, vergelijkbaar met het oerbos als natuurlijk landschapstype. Deze omvatten de kernzones van streng beschermde nationale parken, waar de natuur mag gedijen zonder menselijke inmenging, en de Natuurlijke bosreservaten.

Met een oppervlakte van 1.856 km2, Nationaal Park Hohe Tauern het oudste en grootste van Oostenrijk. Het is opgedeeld in een kerngebied (1.213 km2) en een groter buitengebied (643 km2) en strekt zich uit over drie deelstaten.

  • Mag je in een nationaal park fietsen?

    Op gemarkeerde fietsroutes door het nationale park is fietsen toegestaan. Buiten de paden fietsen is niet toegestaan.

  • Mag je zwemmen of een boottocht maken?

    Varen en zwemmen zijn toegestaan in bepaalde aangewezen gebieden. Flora en fauna zijn beschermd op alle andere wateren.

  • Mag je bloemen en paddenstoelen plukken?

    Nee, nationale parken zijn waardevolle natuurgebieden. Natuurlijke materialen mogen daarom niet worden weggehaald.

  • Mag je kamperen in een nationaal park?

    Kamperen is alleen toegestaan op officiële en expliciet aangewezen campings.

  • Mag je van de paden afwijken?

    Nee, de aangewezen routes moeten worden gevolgd. Alleen dan is een nationale parkervaring in harmonie met de natuur mogelijk.

