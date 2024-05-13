Oostenrijkse culinaire specialiteiten
Introduction
De bodem als schatkamer
De Oostenrijkse landschappen zijn net zo divers als de producten die hier groeien, van fruitbomen en groenteplanten tot bergweiden en rivieroevers. Op vruchtbare, goed doorluchte bodems groeit eerlijk, hoogwaardig voedsel dat met zorg wordt behandeld door de mensen die het verbouwen, oogsten en verfijnen.
Oostenrijk is een van Europa's grootste biologische producenten, met een breed scala aan biologische producten, van kaas tot brood en wijn. Biologisch smaakt niet alleen beter, maar is ook goed voor de natuur, doordat oude zaden en vergeten dierenrassen behouden blijven. Lang leve de diversiteit!
Deze diversiteit komt ook terug in de culinaire specialiteiten waar Oostenrijk om bekend staat. Daar willen we het hier over hebben.
Uit de Alpen en alpenweiden: kaasspecialiteitenWeelderige alpenweiden, rust en frisse lucht: koeien voelen zich helemaal thuis in de berggebieden van Oostenrijk. Van hun melk maken melkveehouders fijne kazen waarin je de natuurlijke oorsprong kunt proeven.
Kaasbelevenissen in Oostenrijk
Zure kaas, in het dialect bekend als "Sura Kees"is een specialiteit uit Montafon met een lange traditie. Als je deze bijzondere kaas zelf wilt maken, kan dat in het Kaasmakerij Montafon in Schruns. Een grote verscheidenheid aan kaasspecialiteiten wordt geproduceerd door "Die Käsemacher" in het Waldviertel. In de Kaasmakers Wereld kun je de kaasmakerij verkennen tijdens een rondleiding.
Van de ene almmakerij naar de andere: rondom de Gailtaler Almkäse ga je op weg op de Gailtal kaasroute in Karinthië.
Wie de veelzijdige kaaskaart van het SalzburgerLand wil beleven, ben je op het "Plezierpad voor kaasfreaks op de juiste plaats. Het Grossarldal is beroemd om zijn Sauakas, een traditionele lekkernij. Je kunt het direct in de berghutten van het dal proeven. De barokke Abdij Schlierbach in Oberösterreich is ook een bezoek waard - niet in de laatste plaats vanwege de biologische kaasmakerij, waar je tijdens een rondleiding in kaasspecialiteiten kunt bijten.
Van de weide naar de steppe: ham, spek en worstZout, vuur, lucht en kruiden zijn nodig om vlees te conserveren door het te pekelen, drogen of roken. Een ambacht dat ze in Oostenrijk met veel gevoel beoefenen.
Vulcano-ham
De sappige Vulcano-ham is een van de beste ter wereld. Deze familieboerderij geeft prioriteit aan dierenwelzijn.
Spek uit het Gailtal
Hotel Schloss Lerchenhof is een van de 17 gecertificeerde producenten van het beschermde Gailtaler Speck, dat wordt beschouwd als een Slow Food specialiteit.
Oost-Tiroolse "Henkele"
De luchtgedroogde Henkele is een fijn stukje vlees van rund, wild of lam uit de rokerij, het recept stamt uit de 18e eeuw.
Innviertler Surspeck
Deze bloesemwitte lekkernij heeft een lange geschiedenis. Het spek wordt fijngesneden op brood of als belangrijkste ingrediënt in Innviertel spekknoedels verwerkt.
Lekkernijen uit Burgenland
Een zeldzame specialiteit is het Pannonisch Mangalica varkensvlees uit de Seewinkel regio in Burgenland, een van de oudste varkensrassen in Europa. Het heeft wollige haren en is vrij vet - dus spek en reuzel zijn voor de hand liggende manieren om het te verwerken; het is echter relatief laag in cholesterol. De smaak van het malse, sappige vlees doet denken aan wild zwijn.
In het nationale park Neusiedler See-Seewinkel daarentegen vindt men Grijze steppe runderen. De kudde graast alles wat mogelijk is - en voorkomt zo de groei van riet. Dit maakt de regio tot een van de meest soortenrijke habitats van Europa. Het vlees van de hardwerkende stepperunderen wordt verwerkt tot delicatessen. Bijzonder aan te bevelen: de worstjes uit het nationale park, bijv. uit de Karlo slagerij.
Bluntausaibling uit het Bluntautal in Golling
In het zuiverste bronwater en met veel flair ving Sigi Schatteiner zijn zoetwatervissen in het Bluntautal in Golling al tientallen jaren: Char, forel, steur. De Bluntautaler Char, die onder andere door de bekroonde chef-kok Andreas Döllerer, de pionier van de creatieve Alpenkeuken, wordt verfijnd, is nog steeds de specialiteit uit de vijver. De volgende generatie is nu verantwoordelijk voor de viskweek - het duo Franz Rettenbacher en Alexander Gruber. Wat de vissen zo onvergelijkbaar maakt, is de combinatie van koud water (maximaal 10 graden!) en hoge stroomsnelheid. Om hier hun rondjes te kunnen draaien, hebben vissen goede spieren nodig. En dat heeft effect op de kwaliteit van de smaak.
Het goede uit meren, beken en vijversVan ridderforel en meerforel tot alpengarnalen: Er is veel te vinden in de Oostenrijkse wateren. De lekkernijen uit het water kun je het beste proeven in geselecteerde herbergen en restaurants die zich hebben toegelegd op de verfijning ervan.
Michi's verse vis
De bergforel groeit langzaam op en zwemt in het bronwater in het natuurpark Mürzer Oberland. Ze zijn verkrijgbaar gepekeld, gerookt en naturel in biologische kwaliteit.
Visserij Ausseerland
Sinds 2018 kweekt de Ausseerlandse visserij met moderne methoden char en forel uit de Grundlsee in zoet bronwater. Van ei tot eetbare vis.
Genieten Gasthaus Kohlröserlhütte
Verse vis eten in het Steiermarkse natuurreservaat Ödensee: Teriyaki-vis op een zoutsteen of in geklaarde boter gegaarde molenaarvis
Visserij Schloss Fuschl
De visserij aan het Fuschlermeer biedt al tientallen jaren duurzame visspecialiteiten. Geniet van de vers gerookte vis in de Fischerstüberl of aan de oever van het meer.
Kasteel Lichtengraben
"Slow Fish" uit het Lavanttal: rondleiding met visproeverij in de Fischeria. Welkomstdrankje, rondleiding door kasteel Lichtengraben en inzicht in viskwekerij.
Biologische vis Marc Mössmer
Pioniers van duurzame viskweek. Van de visvijver in het Waldviertel tot de wekelijkse markt in Wenen, Ze bieden de hoogste kwaliteit en versheid door eerlijk handwerk.
Bootshaus aan de Traunsee
De bekroonde chef-kok Lukas Nagl kan vis bereiden als geen ander. Regionale producten uit het Salzkammergut worden gewaardeerd en inspireren hem en zijn team.
Vis- en kreeftenkweek in het Nationaal Park Seewinkel
Robert Jungwirth kweekt karpers en bedreigde diersoorten zoals rivierkreeften en zackelschapen in het Nationaal Park Seewinkel. Het hele jaar door vis te koop.
Zwart goud: Steiermarkse pompoenzaadolie
Donkergroen tot bijna zwart, dik van consistentie, pittig van geur en intens van smaak: Steiermarkse pompoenpitolie is een wereldwijd unieke delicatesse, beschermd door de Europese wetgeving. De nootachtige smaak verrijkt niet alleen soepen, salades en vleesgerechten, maar ook kaas en desserts zoals parfaits, soufflés en vanille-ijs.
Het traditionele roosteren en persen van pompoenzaden is in veel Steiermarkse oliemolens onveranderd gebleven. Dankzij deze zorgvuldige verwerking behoudt de pompoenpitolie zijn gezondheidsbevorderende eigenschappen, met bewezen voordelen zoals het voorkomen van hart- en vaatziekten, ontgifting en versterking van het immuunsysteem. Het zwarte goud wordt met bijzondere zorg verwerkt in de traditionele oliemolens Fandler, Auer, Birnstingl en met Pelzmann en Steirerkraft geproduceerd. Namen die al tientallen jaren staan voor hoge kwaliteit.
De heerlijke abrikoos uit Wachau
Abrikozen groeien bijzonder goed in de werelderfgoedregio Wachau. Het klimaat is mild, de grond is goed - en de ongeveer 180 abrikozenboeren zorgen voor de kleine, ronde vruchten alsof het hun eigen kinderen zijn. De smaak van de oude variëteiten is zo voortreffelijk dat de Wachauer abrikoos zelfs een gecontroleerde oorsprongsbenaming werd (net als bijvoorbeeld Parma ham).
Als ze in juli rijp zijn, moet de abrikozenoogst snel gebeuren. Op voorwaarde dat er geen abnormaal weer is geweest, zoals hagel of late vorst, want daar houden de kleine vruchten helemaal niet van. Na de oogst worden ze in potten afgevuld voor onder andere fruitige, romige jam. Of als warme kern in zoete abrikozenknoedels, die ook verkrijgbaar zijn als koude versie met vanille-ijs.
Tip: De abrikozenbloesem in de Wachau is een spektakel. Van half maart tot half april bloeien duizenden bomen langs de Donau in witte en roze pracht.
Van boomgaarden en zoete vruchtenKersen, abrikozen, vijgen, pruimen en appels: fruitbomen groeien in dit land van oost naar west. Sommige variëteiten worden al duizenden jaren gekweekt.
Schartner fruit
Op de boerderij Firlingerhof in Scharten, kun je kersen, abrikozen en pruimen kopen - maar ook sappen, brandewijn en cider die de familie Hubmer ervan maakt.
Steiermarkse appel
De knapperige Steiermarkse appels rijpen in de grootste appelstreek van Oostenrijk. Het smaakspectrum van de variëteiten varieert van delicaat zuur tot zoet en fruitig.
Stanzer Zwetschke
Het hoogstgelegen fruitteeltgebied van Europa ligt in het Tiroolse Oberland op meer dan 1.000 meter boven zeeniveau. Hier groeien pruimen, die onder andere tot brandewijn worden verwerkt.
Leithaberger Edelkirsche
De klimatologische omstandigheden in het noorden van Burgenland zijn ideaal voor de kersenteelt: Het meer Neusiedl ligt vlakbij en de bodem is rijk aan voedingsstoffen.
Uit de bergen, bossen en weiden: Kruiden en specerijenHeerlijk geurende thee- en specerijenkruiden groeien hoog en verder naar beneden in Oostenrijk en worden in fabrieken verwerkt tot lekkernijen.
Kruidendorp Irschen
Karinthisch bergdorp met kleurrijke kruidenweiden, koele bergmeren en prachtige bergtoppen - evenals de "Healing Garden of the Alps", heerlijk om in te vertoeven.
Sonnentor in het Waldviertel
Sonnentor biedt liefdevol verpakte theesoorten, kruiden en specerijen in de beste biologische kwaliteit - evenals heerlijke koekjes, siropen en vruchtenspreads.
Waarom kruiden zich thuis voelen in Oostenrijk
Het diverse landschap van Oostenrijk is niet alleen mooi, maar biedt ook ideale omstandigheden voor kruiden. In de frisse Alpenlucht groeien wilde kruiden zoals gentiaan, arnica en bergmunt. Zowel in hoog- als laaggelegen gebieden worden kruiden gekweekt, ook voor de topgastronomie. Het zonnige Burgenland, met zijn milde klimaat, is ideaal voor mediterrane kruiden zoals lavendel, tijm en rozemarijn. In de vulkanische regio van Steiermark gedijen kruiden en medicinale planten bijzonder goed. Elke regio heeft zijn eigen kruidenhabitat, wat blijkt uit de vele kruidenwandelingen van Wenen tot Vorarlberg, waar je lavas, munt en meer kunt ontdekken.
De wereld van kruiden: natuurlijke smaken binnen handbereik
Verrassende regionale producten uit OostenrijkVan saffraan tot slakken en wasabi: ontdek voedingsmiddelen en producten die in Oostenrijk worden geteeld en geproduceerd en die je hier niet per se zou verwachten.
Weense slakken
Andreas Gugumuck kweekt slakken op zijn boerderij in Zuid-Wenen, waar je ze kunt proeven. Ze zijn ook verkrijgbaar in delicatessenwinkels.
Paddenstoelen op koffiedik
Bij Hut und Stiel worden heerlijke oesterzwammen gekweekt op een bijna oneindig beschikbare bron in een stad als Wenen: Koffiedik. Win-win!
1001 tomaten
Bioboer Erich Stekovics, de tomatenkeizer, kweekte in 20 jaar 3200 oude variëteiten. Zijn tomaten zijn een cultfavoriet!
Chilifabriek
Bij Fireland Foods in Niederösterreich vind je verse Spaanse peper en producten "van mild tot hels", gemaakt van meer dan 1200 soorten, zoals sauzen, snacks en ketchup.
Pannonisch saffraan
In Burgenland wordt in het Safranoleum een oude traditie nieuw leven ingeblazen: de teelt van pittige, kruidige, echte saffraan, de veelzijdige "koningin der planten".
Wasabi
Heerlijk pittig, ontstekingsremmend en antibacterieel: wasabi wordt beschouwd als een "superplant". PhytonIQ kweekt deze plant duurzaam in een binnenboerderij.
Citrustuin
In de mediterrane showtuin van Karinthië, uniek in Oostenrijk, groeien 280 citrussoorten, waaronder eeuwenoude variëteiten. Met delicatessenwinkel!
Granen en peulvruchtenHet hoeft niet altijd tarwe te zijn: Steeds meer producenten verbouwen variëteiten zoals quinoa, maïs en zelfs rijst. Peulvruchten worden ook steeds populairder.
Snijbonen en quinoa
De Bäcksteffls bieden lokale specialiteiten, zoals handgesorteerde scharlakenrode pronkbonen en echte quinoa uit Steiermark.
Waldviertel maanzaad
De familie Greßl teelt exquise papavervariëteiten in Niederösterreich en verwerkt ze tot oliën, likeuren, pesto en cosmetica. Er is zelfs een museum!
Riebelmais
Dit voedzame gerecht van ronde, gebruinde brokken griesmeel past heerlijk bij appelmoes, compote of kaas.
Zoet, zoeter, zoetstVan traditioneel tot experimenteel: Oostenrijk herbergt fabrieken die hun hart en ziel wijden aan zoete verwennerij.
Originele Mozartkugel
Een zachte pistachemarsepein kern, omhuld met fijne nougat en gedoopt in pure chocolade: Het origineel van Paul Fürst is een handgemaakte met een rijke geschiedenis
Zotter chocolade
"Van boon tot reep", biologisch en eerlijk: de met de hand geschepte experimentele creaties van de geniale Josef Zotter zijn de avant-garde van de chocolade.
Tiroler Edle
Fijne chocolade met melk van de edele Tiroolse grijze runderen, die nu nog maar af en toe worden gehouden. Wie deze chocolade koopt, steunt ook de lokale landbouw.