Donkere pompoenpitolie uit Steiermark, hartige bergkaas uit Vorarlberg, sappig spek uit Tirol: elke regio heeft zijn eigen culinaire schatten.

De bodem als schatkamer

De Oostenrijkse landschappen zijn net zo divers als de producten die hier groeien, van fruitbomen en groenteplanten tot bergweiden en rivieroevers. Op vruchtbare, goed doorluchte bodems groeit eerlijk, hoogwaardig voedsel dat met zorg wordt behandeld door de mensen die het verbouwen, oogsten en verfijnen.

Oostenrijk is een van Europa's grootste biologische producenten, met een breed scala aan biologische producten, van kaas tot brood en wijn. Biologisch smaakt niet alleen beter, maar is ook goed voor de natuur, doordat oude zaden en vergeten dierenrassen behouden blijven. Lang leve de diversiteit!

Deze diversiteit komt ook terug in de culinaire specialiteiten waar Oostenrijk om bekend staat. Daar willen we het hier over hebben.