Rondreizen en themareizen in Oostenrijk
Leer Oostenrijk kennen
Introduction
Een reis vol kastelen en paleizen, traditionele ambachten ontdekken of proeven van culinaire hoogstandjes: met rondreizen en themareizen duik je diep in het hart van Oostenrijk. Ontmoet de locals, proef de cultuur en beleef Oostenrijk zoals de inwoners het kennen!
Rondreis door Oostenrijk
Nostalgie op het spoor
Als je getrokken wilt worden door een stoomlocomotief of wilt reizen over smalle spoorrails zoals vroeger, dan vind je in Oostenrijk een aantal historische treinlijnen.
Routes door de kleine historische steden in Oostenrijk
De historische schatten van de eeuwenoude steden worden zorgvuldig onderhouden. Verken ze op vijf gevarieerde routes.