Red cogwheel train on winding mountain route, green Alpine landscape and mountain panorama in background.
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Rondreizen en themareizen in Oostenrijk
Leer Oostenrijk kennen

In het spoor van unieke plaatsen en verhalen die het land vormen.

Een reis vol kastelen en paleizen, traditionele ambachten ontdekken of proeven van culinaire hoogstandjes: met rondreizen en themareizen duik je diep in het hart van Oostenrijk. Ontmoet de locals, proef de cultuur en beleef Oostenrijk zoals de inwoners het kennen!

Rondreis door Oostenrijk

Nostalgie op het spoor

Als je getrokken wilt worden door een stoomlocomotief of wilt reizen over smalle spoorrails zoals vroeger, dan vind je in Oostenrijk een aantal historische treinlijnen.

Smalspoortreinen

Routes door de kleine historische steden in Oostenrijk

De historische schatten van de eeuwenoude steden worden zorgvuldig onderhouden. Verken ze op vijf gevarieerde routes.

Kleine historische steden

Inspirerend Oostenrijk: Meer dan een treinreis

Als je met de trein van oost naar west door het land reist, ontdek je de culturele diversiteit, het landschap en de culinaire specialiteiten van Wenen tot Bregenz.

Charmante treinreizen

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