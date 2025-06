De mooiste reisbestemmingen in Oostenrijk bestaan uit regio's met verschillende landschappen en steden met bezienswaardigheden, cultuur en architectuur.

Oostenrijk is een land van pure diversiteit: Van met gletsjers bedekte bergtoppen en alpenweiden tot kristalheldere zwemmeren, dichte bossen en schilderachtige wijngaarden langs rivieroevers - hier komen natuur en cultuur op unieke wijze samen. Elk van de negen deelstaten biedt adembenemende landschappen en steden die geschiedenis combineren met moderne architectuur.

Of je nu op zoek bent naar de alpiene levensstijl in de bergen of de stedelijke levendigheid van de hoofdsteden van de deelstaten wilt ervaren, Oostenrijk heeft voor elk wat wils. Je kunt ontspannen dagen aan het meer doorbrengen, bergtoppen bedwingen of jezelf onderdompelen in een rijke culturele scene vol concerten, musea en festivals. Dankzij de unieke topografie kun je je reis afstemmen op je voorkeuren.

Of je nu geniet van de rust van de natuur of de diversiteit van de steden verkent, Oostenrijk inspireert en betovert je met zijn schoonheid en manier van leven.