Eersteklas eten en drinken in berghutten direct aan de piste? Met gastvrijheid en uitzicht op besneeuwde bergen?

Samen smaakt het best

Oostenrijkse skihutten met houten terrassen en berghutgerechten zijn legendarisch. Na een dag op de piste is de voorpret groot: ski's of snowboards uit, en neerstrijken in het gezellige salon of aan de houten tafel op het zonneterras. Geniet van kaasspätzle met bergkaas, luchtige gistknoedels, of een Brettljause met huisgemaakte worstjes, spek, boerenboter en vers brood uit de houtoven. En als kers op de taart: het uitzicht op de bergen in het avondlicht.

Elke berghut heeft zijn eigen karakter

Van traditioneel tot modern, of juist heel anders: de gastheren in skigebieden vernieuwen hun rustieke hutten met eigentijdse stijlen. Ze renoveren, breiden uit, of plaatsen een glazen kubus bij het bergstation. Het eten en drinken worden afgestemd op het vernieuwde ontwerp, altijd met het welzijn van de gasten voorop.