Die Alpen in Österreich

Ihre Gebirgsmassive ziehen sich vom Westen bis in den Osten: Die österreichischen Alpen sind seit Jahrtausenden besiedelter Lebensraum.

In den österreichischen Alpen treffen steile Gipfel auf sanfte Almen. Morgens, wenn die Sonne das Tal erleuchtet, erwacht die Natur. Klare Bergluft belebt, während der Blick über blühende Wiesen und uralte Wälder schweift. Hier, wo Murmeltiere pfeifen und Adler kreisen, spürt man die tiefe Verbundenheit zur Natur.

Ein Wanderurlaub in den österreichischen Alpen bedeutet, die Seele baumeln zu lassen und die Zeit intensiv und klar zu erleben – unvergesslich und kraftspendend.