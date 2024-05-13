Smiling woman leaning over wooden railing of an old wooden building, worm's eye view.
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Vakantie op de alm
Herontdek de alpine levensstijl

Of je nu slaapt in een almhut of het boerenleven van dichtbij meemaakt, elk moment wordt een avontuur voor lichaam, geest en ziel.

In Oostenrijk zijn nog zo’n 8.400 almen actief in gebruik. Elk van deze bergweiden is anders: van kruidige grasvelden tot plekken waar kaas wordt gemaakt, en van weiden met runderen tot schapen en paarden. Van het voorjaar tot de herfst kun je het bergleven van dichtbij meemaken, want de meeste almen worden bewerkt tussen mei en september.

Wanneer de avond valt en de koele berglucht binnenstroomt, merk je meteen wat er níet is: geen lichtvervuiling, geen verkeer. Alleen sterren die helder fonkelen aan de hemel, en een stilte die je bijna kunt aanraken. Slapen in de bergen is ongewoon diep en verkwikkend.

De mooiste almgebieden in Oostenrijk

Overnachten op almen

Wat een gevoel: wakker worden en je ogen openen in een adembenemend decor van bergen en almen. In veel almhutten verblijf je eenvoudig, midden in het bergleven – met koebellen als wekker, een almontbijt op tafel en uitzicht op boeren die aan het werk zijn.

Op de Postalm

In het grootste almgebied van Oostenrijk kun je overnachten in de "KäseAlm" Rettenegghütte of in kamers in het Lienbachhof.

Almhutten op de Postalm

Op de Teichalm

De Almhütte Angerwirt is ideaal voor wandel- en fietstochten. De Teichalmsee ligt vlakbij en het Almgasthaus nodigt je uit om te stoppen voor een hapje eten.

Almhut Angerwirt

In het Großarldal

Ongeveer 40 berghutten zijn 's zomers geopend in het dal van de almen. Sommige, zoals de Filzmoosalm of de Gerstreitalm, bieden ook overnachtingsmogelijkheden.

Overnachten in berghutten & almen

In de Nockbergen

In het UNESCO-biosfeerreservaat Karinthische Nockberge wachten talrijke berghutten op je met overnachtingsmogelijkheden, zoals de Hiaslalm.

Berghutten in één oogopslag

Op de Bodenweise

Via de grootste alm van Niederösterreich of de Eng ga je naar de Gahns (1.250 m) - een uitloper van de Schneeberg met het natuurvriendencentrum Knofeleben.

Naturfreundehaus op de Knofeleben

Hier vind je Huttenvakantie in Oostenrijk - van eenvoudige self-catering hutten en bergboerderijen tot comfortabele vakantiehuizen en premium hutten.

Waarom is een almvakantie zo goed voor je?

Astma en hoogte - een goede combinatie

Mensen met astma voelen zich vaak beter op grotere hoogten omdat de lucht dunner is en minder verontreinigende stoffen bevat.

Als het lichaam zich aanpast aan de hoogte, nemen de ademhaling en hartslag in het begin toe. Het duurt meestal vijf tot zeven dagen voordat het lichaam aan de berglucht gewend is.

Stuifmeel, huisstofmijt en schimmels nemen aanzienlijk af naarmate de hoogte toeneemt.

Berglucht doet wonderen

Berglucht versterkt het immuunsysteem en vermindert stress.

Het stimuleert ook de aanmaak van rode bloedcellen.

Deze verse rode bloedcellen verbeteren de zuurstoftoevoer naar de lichaamsweefsels.

De combinatie van hoogte, zon, frisse lucht en levendige kleuren stimuleert alle zintuigen.

De Alm versterkt lichaam en geest

Eenvoud, onthaasten en leven op de Alm creëren ruimte voor nieuwe gedachten, doelen en ideeën.

De hoogte, rust en duisternis hebben zeer positieve effecten op de slaapkwaliteit.

Verblijf in zelfvoorzienende hutten

Stilte. Alleen vogelgezang, een beekje en het geluid van koeienbellen. Volledig aanwezig zijn, voor jezelf zorgen. Na een korte tijd voel je het: onafhankelijkheid, en een gevoel van bij jezelf aankomen.

Landhuis Kurzen, Teichalm

Aangekomen op de boerderij dompel je jezelf onder in een andere tijd. De boerderij uit 1730 is een toevluchtsoord voor iedereen die op zoek is naar het origineel.

Landhuis Kurzen

Vorderkaseralm, Großarldal

deal voor gezinnen: herten, marmotten & co bekijken, buiten zijn, de bergen voelen - huttenvakantie midden in het Hohe Tauern National Park.

Vorderkaseralm

Hirschalm

Rustige blokhutten in het bos met open haard, sauna en terras. Ontspannen, genieten, samen zitten - alles is mogelijk.

Hirschalm

Nockstern Hütte, Turracher Höhe

Een afgelegen huis op 1.250 m, omgeven door bos en natuur. Helemaal van jou, maar toch op slechts enkele minuten van liften, een meer en wandelpaden.

Nockstern Hütte

Pointhütte, Elmautal

Rustiek en comfortabel: De hut ligt op 1.200 meter boven zeeniveau en is het ideale uitgangspunt voor wandelingen in de zomer. Zonneterras en barbecueplaats inbegrepen.

Pointhütte

Almhütte Raith, Teichalm

De almhut is rustig gelegen op 1.250 meter boven zeeniveau. Wandelpaden en haltes voor verfrissingen zijn vlakbij, de Teichalmsee ligt op slechts 30 minuten lopen.

Almhut Raith

Almhaus Alpenrose, Postalm

Centrale ligging aan de zonzijde met directe toegang tot de wandelpaden. Het Almhaus biedt appartementen en tweepersoonskamers en kan exclusief gehuurd worden.

Almhaus Alpenrose

KernAlm, Mühlviertler Alm

Met vrienden, met z'n tweeën of in een kleine groep - op de KernAlm ben je ongestoord, helemaal alleen en ontspannen in de eenvoud van de natuur.

Het landhuis

Dompel jezelf onder in het eenvoudige leven - met een houtkachel, krakende vloerplanken en uitzicht op de bergen. Hier vind je rustieke vakantiehuizen voor je huttenvakantie in Tirol.

Je wilt een alm in Oostenrijk huren?

In onze onderstaande aanbevelingen vind je talrijke hutten, almen en luxe chalets.

Almliesl

Bij Almliesl vind je rustieke hutten, gezellige chalets en boerderijen voor je bergvakantie in Oostenrijk. Met familie, vrienden of honden - van Tirol tot Oost-Tirol kun je je persoonlijke time-out naar eigen smaak huren.

Almliesl

Huetten

Almhut, skihut of chalet met sauna - hier vindt u uw vakantieverblijf in de Alpen. Voor wandeldagen, winterplezier of tijd met het gezin. Veel hutten zijn huisdiervriendelijk. Ontdek het nu en ervaar charmante retraites.

Huttenverhuur

Huettenpartner

Bij de specialist voor huttenvakanties in Oostenrijk kun je snel en eenvoudig je hut in de Alpen huren. Of het nu gaat om een skitoerhut, een chalet met visvijver of een bike-stop - hier kun je je vakantie midden in de Oostenrijkse bergen op maat samenstellen.

Hut partners
Over jodelen Jodelen was de ideale manier voor melkveehouders om te communiceren over de valleien naar naburige alpenweiden. Tot op de dag van vandaag blijft jodelen een symbool van vreugde en uitbundigheid en komt het voor in veel Oostenrijkse volksliedjes en muziekstukken.

FAQs

Almen zijn eeuwenoude cultuurlandschappen in de Alpengebieden, gecreëerd en onderhouden door mensen. Tijdens de zomermaanden grazen er koeien, schapen of geiten op de almen en weiden onder de hoede van melkboeren en -vrouwen. De dieren voeden zich voornamelijk met de voedzame alpenkruiden en grassen. De hutten of boerderijen die bij de alm horen, worden ook wel "Alm" genoemd - vergelijkbaar met "Alp", "Alpe" of "Alb"

Almen hebben een bijzonder hoge biodiversiteit en een rijk alpenmicrobioom - signaalstoffen en micro-organismen die ons helpen gezond te houden. Studies tonen aan dat hoogtes tussen 1.500 en 2.000 meter positieve effecten hebben op het lichaam (verlaging van de polsslag, bloeddruk en bloedsuikerspiegel en stimulering van de stofwisseling).

Dankzij de hoogte is de lucht vrij van pollen, schimmels en mijten, wat gunstig is voor mensen met astma en allergieën. Berglucht versterkt ook het immuunsysteem en vermindert stress.

Op grotere hoogte wordt er meer vitamine D aangemaakt. Eenvoud, onthaasten en de "eenvoudige" manier van leven maken de geest vrij voor nieuwe gedachten, doelen en ideeën.

De hoogte, rust en duisternis hebben ook positieve effecten op de slaapkwaliteit.

Met ongeveer 8.400 alpenweiden die nog steeds actief worden bewerkt, biedt Oostenrijk een grote verscheidenheid: kruidenweiden, vlierbessenweiden, kaasweiden en rundvee-, schapen- en paardenweiden. De meeste worden bewerkt tussen mei en september.

Een Alm is een bergweide die actief wordt beheerd, waar in de zomer koeien, schapen of geiten grazen. Het vee moet er minstens 60 dagen per jaar verblijven. Almen liggen vaak op grotere hoogte en worden al eeuwenlang gebruikt voor veeteelt. Ze bepalen het landschap en zijn een belangrijk onderdeel van de traditionele alpiene landbouw.

Een hut is een berghut of onderkomen in de bergen, variërend van een eenvoudige schuilplaats tot een goed uitgeruste accommodatie. Sommige hutten bieden alleen beschutting tegen het weer, andere zijn bemand en serveren maaltijden en bieden slaapplaatsen aan wandelaars, klimmers en skitoeristen. Er zijn ook zelfvoorzienende hutten waar je je eigen eten meeneemt.

De volgende links leiden naar een verscheidenheid aan hutten, van alpine chalets tot luxe chalets.

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