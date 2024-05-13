Dachsteingletsjer in Steiermark

Wat een indrukwekkende kabelbaanrit! Meer dan 1.000 hoogtemeters met de gondel, tegen de imposante zuidwanden van de Dachstein, en binnen enkele minuten sta je op de Dachsteingletsjer op 2.700 meter hoogte.

Actieve gletsjerliefhebbers kunnen hier klimmen, wandelen, langlaufen en skitochten plannen. Voor wie liever rustig geniet, wachten bezienswaardigheden zoals de beroemde Stairway to Nothingness, de Dachstein Sky Walk, het Dachstein IJspaleis en Oostenrijks hoogste hangbrug. Het bergstation Hunerkogel biedt een van de mooiste uitzichten in de oostelijke Alpen, terwijl het Dachstein Ice Palace binnenin de gletsjer een betoverende ijswereld onthult.