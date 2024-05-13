Wintersport op de Oostenrijkse gletsjers
Skiplezier op hoog niveau
Introduction
Mölltaler Gletsjer in Karinthië
De Mölltaler Gletsjer, het unieke gletsjerskigebied van Karinthië, biedt sneeuwzekerheid tot 3.122 meter hoogte en perfect geprepareerde pistes. Wintersporters genieten van poedersneeuw, een adembenemend panorama en de Glacier Express. Met pistes voor alle niveaus, korte wachttijden en een gratis skibus in Flattach, is dit gezinsvriendelijke skigebied ideaal voor een rustige wintervakantie.
Kitzsteinhorn in SalzburgerLand
De Kitzsteinhorn, gemakkelijk bereikbaar vanuit Kaprun, biedt moderne kabelbanen die je naar meer dan 3.000 meter hoogte brengen voor gegarandeerd skiplezier. Geniet van de glooiende gletsjerhellingen en uitdagende afdalingen, met hoogtepunten zoals de Black Mamba-piste en vijf freerideroutes. Boarders en freeskiërs tonen hun vaardigheden in de snowparks en op de superpipe. De winterse ontmoetingsplek ICE CAMP presented by Audi, met enorme iglo's, een ijsbar en een zonneterras, maakt de ervaring compleet.
Dachsteingletsjer in Steiermark
Wat een indrukwekkende kabelbaanrit! Meer dan 1.000 hoogtemeters met de gondel, tegen de imposante zuidwanden van de Dachstein, en binnen enkele minuten sta je op de Dachsteingletsjer op 2.700 meter hoogte.
Actieve gletsjerliefhebbers kunnen hier klimmen, wandelen, langlaufen en skitochten plannen. Voor wie liever rustig geniet, wachten bezienswaardigheden zoals de beroemde Stairway to Nothingness, de Dachstein Sky Walk, het Dachstein IJspaleis en Oostenrijks hoogste hangbrug. Het bergstation Hunerkogel biedt een van de mooiste uitzichten in de oostelijke Alpen, terwijl het Dachstein Ice Palace binnenin de gletsjer een betoverende ijswereld onthult.
Hintertuxer gletsjer in Tirol
"De sneeuw moet doorgaan!" is het motto van de Hintertuxer Gletsjer, met meer dan 60 kilometer sneeuwzekere natuursneeuwpistes voor alle niveaus, variërend van diepe sneeuw en firnpistes tot uitdagende buckelpistes, op een hoogte tot 3.250 meter.
Snowboarders houden van de brede pistes, de spectaculaire hoogte, de legendarische après-ski en de funslope. De Kinderpiste in het beginnersgebied van de Sommerbergalm belooft plezier voor de kleintjes met sneeuwtunnels, steile bochten en een golfbaan. En het NatuurIJspaleis betovert met enorme ijspegels en bizarre ijsformaties - een schitterend natuurspektakel.
FAQ
Stubaier gletsjer in Tirol
Het grootste gletsjerskigebied van Oostenrijk biedt 35 pistes voor elk niveau: van gemakkelijke, brede pistes tot uitdagende buckelpistes en moeilijke skiroutes. Een snowboardfunpark, racebaan, snelheidsmeetbaan, schaatsparcours en ijsklimtoren ronden het spannende wintersportprogramma af. Een ander hoogtepunt is het platform Top of Tyrol op 3.200 meter boven zeeniveau, dat 6 meter boven de afgrond uittorent. Het prachtige panoramische uitzicht strekt zich uit over de hele Tiroler Alpen.
En je kunt stoppen voor een stevige snack of in het "drijvende" restaurant.
Gletsjerskigebied Sölden in het Tiroolse Ötztal
Het skigebied op de gletsjers Rettenbach en Tiefenbach biedt 3 toppen van drieduizend meter die bereikbaar zijn met de modernste kabelbaanfaciliteiten. Het gletsjerskigebied biedt meer dan 34 pistekilometers, die zijn pistekilometers, die bereikbaar zijn via een spectaculaire ski-verbindingstunnel.
Het gletsjerskigebied Tiefenbach heeft pistes voor alle niveaus en vlakker terrein - ideaal voor beginners. De naburige Rettenbachgletsjer is er eentje voor de experts, met zijn gevarieerde skicondities. Er zijn restaurants, een evenementenpaviljoen, een sneeuwbar en een ski- en snowboardschool. Overigens is de Söldener Gletsjerwereld de thuisbasis van het Europese testcentrum voor de wintersportindustrie.
Zo ben je goed voorbereid op een gletsjerdag
Check het weerbericht!
De omstandigheden veranderen van dag tot dag. Je kunt je het beste voor je gletsjerdag informeren over sneeuwval, temperatuur en windsterkte.
Ontvang informatie rechtstreeks van het gletsjerskigebied!
Op de websites van de gletsjerskigebieden vind je belangrijke informatie over geopende liften, sneeuwhoogte, pistecondities, openbaar vervoer en evenementen.
Vergeet je zonnebescherming niet!
Op de berg is het zonlicht bijzonder intens en de sneeuw weerkaatst het zonlicht. Ga dus nooit skiën zonder zonnebrandcrème en zonnebril op de gletsjerpistes!
Check het weerbericht!
De omstandigheden veranderen van dag tot dag. Je kunt je het beste voor je gletsjerdag informeren over sneeuwval, temperatuur en windsterkte.
Ontvang informatie rechtstreeks van het gletsjerskigebied!
Op de websites van de gletsjerskigebieden vind je belangrijke informatie over geopende liften, sneeuwhoogte, pistecondities, openbaar vervoer en evenementen.
Vergeet je zonnebescherming niet!
Op de berg is het zonlicht bijzonder intens en de sneeuw weerkaatst het zonlicht. Ga dus nooit skiën zonder zonnebrandcrème en zonnebril op de gletsjerpistes!
Kaunertaler gletsjer in Tirol
De Kaunertaler Gletsjer heeft 32,5 kilometer aan pistes in alle moeilijkheidsgraden en is bereikbaar via de Kaunertaler Gletsjerweg. Het skigebied leidt naar alpine hoogtes tot 3.100 meter. Naast skiërs en trainingsteams vinden ook freeriders hier de coolste gletsjeromstandigheden: Het snowpark heeft de langste jib-lijn van een halve mijl in de Alpen.
Bovendien is het gletsjergebied er voor iedereen - volledig zonder beperkingen! De regio heeft hiervoor al onderscheidingen ontvangen. Alle toegangspunten zijn drempelvrij en er worden speciale cursussen voor rolstoelgebruikers met monoskisleeën aangeboden.
Pitztaler gletsjer
De Pitztaler gletsjer, bekroond met het Tiroolse keurmerk, is het oefenterrein voor nationale Alpineteams en de thuisbasis van voormalig skiër Benni Raich. Geen wonder, er is hier van alles te beleven:
Met 40 pistekilometers voor alle niveaus, sneeuwzekerheid, toerskiroutes met gidsen, natuursneeuwloipes en meer, is het gebied een favoriet bij gezinnen, freeride- en snowboardfans.
Met zijn futuristische architectuur past het bergstation perfect in de gletsjerwereld - het hoogtepunt, letterlijk, is het Café 3.440 met zijn vrij zwevende terras en panoramische glazen voorgevel. Het uitzicht op de omringende gletsjerwereld met zo'n 50 bergtoppen van drieduizend meter is gigantisch.
Het unieke van gletsjers
Waarom lijken sommige gletsjers blauw?
Sommige gletsjers lijken blauw omdat ijs, net als water, meer rode lichtgolven absorbeert en blauwe weerkaatst. Hoe zuiverder het ijs en hoe minder luchtbellen het bevat, hoe duidelijker de blauwe glans. Luchtbellen in het ijs - zoals in veel Alpengletsjers - verstrooien het licht en doen het ijs wit lijken omdat ze het licht in alle richtingen sturen.
Hoe wordt een gletsjer gevormd?
Het sneeuwt. Langzaam condenseren de vlokken lichte kristallen tot kleine bolletjes ijs. Nieuwe sneeuw valt en begraaft deze korrelige sneeuw. De harde laag onder de nieuwe sneeuw wordt samengeperst tot dicht ijs. Over een lange periode vormen zich nu verschillende lagen boven op elkaar. De zon ontdooit de sneeuwkristallen steeds opnieuw en ze bevriezen opnieuw. In de loop der jaren smelten deze lagen samen tot een enorme massa vast ijs. Een gletsjer is geboren.
Waarom lijken sommige gletsjers blauw?
Sommige gletsjers lijken blauw omdat ijs, net als water, meer rode lichtgolven absorbeert en blauwe weerkaatst. Hoe zuiverder het ijs en hoe minder luchtbellen het bevat, hoe duidelijker de blauwe glans. Luchtbellen in het ijs - zoals in veel Alpengletsjers - verstrooien het licht en doen het ijs wit lijken omdat ze het licht in alle richtingen sturen.
Hoe wordt een gletsjer gevormd?
Het sneeuwt. Langzaam condenseren de vlokken lichte kristallen tot kleine bolletjes ijs. Nieuwe sneeuw valt en begraaft deze korrelige sneeuw. De harde laag onder de nieuwe sneeuw wordt samengeperst tot dicht ijs. Over een lange periode vormen zich nu verschillende lagen boven op elkaar. De zon ontdooit de sneeuwkristallen steeds opnieuw en ze bevriezen opnieuw. In de loop der jaren smelten deze lagen samen tot een enorme massa vast ijs. Een gletsjer is geboren.
Hoe kunnen we klimaatbescherming en wintervakantie met elkaar verzoenen?
Boek milieugecertificeerde hotels
Breng je wintervakantie door op een biologische boerderij
Plan je treinreis
Gebruik duurzame mobiliteit in het skigebied (zoals fiets, elektrische (huur)auto of OV)
Huur skimateriaal (met eco-normen)
Geniet van regionaal, seizoensgebonden en biologisch eten