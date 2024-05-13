Egon Schiele is vooral bekend om zijn vaak ongebruikelijke portretten en figuren. Het zijn echter zijn landschappen die steeds meer aandacht krijgen in de kunstwereld.

Egons eerste favoriete onderwerp was treinen. Als zoon van een stationschef groeide hij op in een wereld vol treinen en locomotieven, wat zijn kunst al vroeg beïnvloedde. Het gezin woonde in het appartement boven het station van Tulln, dus de jonge Schiele kon de treinen direct vanuit het raam observeren en bracht uren door met het tekenen ervan. Van jongs af aan waren tekenen en schilderen zijn favoriete bezigheden.

Op 12-jarige leeftijd ging hij naar het gymnasium in Klosterneuburg. Gelukkig ontmoette hij de kunstleraar Ludwig Karl Strauch, die zijn artistieke talent herkende en ondersteunde. Klosterneuburg had in die tijd een zeer actieve kunstscene en via Strauch kon Schiele een geheel nieuwe wereld betreden en in contact komen met andere kunstenaars. Tijdens zijn jaren in Klosterneuburg (1902 tot 1906) nam hij een besluit over zijn carrièrepad: vanaf dat moment wilde hij schilder worden.

Op 16-jarige leeftijd verhuisde Schiele naar Wenen om aan de Academie voor Schone Kunsten te studeren. Hij vond het conservatieve onderwijs echter al snel niet inspirerend en zijn toenmalige professor, Christian Griepenkerl, was al even niet onder de indruk van zijn leerling. Na drie jaar verliet Schiele de academie en richtte hij samen met een paar medestudenten de kunstenaarsgroep "Neukunstgruppe" op.

In Wenen had hij enkele van de belangrijkste ontmoetingen van zijn leven: hij ontmoette zijn rolmodel Gustav Klimt, zijn vriendin en muze Wally Neuzil en zijn toekomstige vrouw Edith Harms.

In 1918 stierf Egon Schiele op 28-jarige leeftijd in Wenen aan de Spaanse griep en liet een rijk oeuvre aan grafisch werk achter.