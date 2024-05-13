Als biosfeerreservaat combineert de regio natuur, duurzaam gebruik, buitenactiviteiten en culturele tradities - van wandelen en fietsen tot wijncafés en erfgoedlocaties.

Het grootste aaneengesloten loofbos van Europa, een UNESCO biosfeerreservaat, een traditioneel wijnbouwgebied en de thuisbasis van talloze gezellige wijncafés - het Weense bos (Wienerwald) vormt een groene gordel tussen Wenen en de landelijke omgeving van Niederösterreich, en brengt de natuur tot aan de voordeur van de stad. Als biosfeerreservaatis het Weense bos een beschermd gebied dat natuurbehoud in evenwicht brengt met duurzaam gebruik en regionale ontwikkeling. Het is ook het enige biosfeerreservaat in Europa dat zo dicht bij een grote stad ligt. Mensen die in Wenen wonen, waarderen het Weense bos vooral als een plek om te ontspannen en tot rust te komen.

Natuurliefhebbers kunnen een uitgebreid netwerk van wandelpaden door een gevarieerd landschap verkennen of genieten van ongeveer 1.250 kilometer aan gemarkeerde mountainbikeroutes. De regio staat ook bekend om zijn gastvrije wijntavernecultuur, waar lokale wijnmakers regionale lekkernijen en heerlijke wijnen aanbieden. Culturele juweeltjes zoals het klooster Klosterneuburg bieden een fascinerend inzicht in de rijke geschiedenis van het gebied.