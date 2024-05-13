Van alle Habsburgers is er geen zo beroemd als keizerin Elisabeth van Oostenrijk. Zelfs 125 jaar na haar dood blijft de fascinatie voor het leven van Sisi onverminderd.

In Oostenrijk is Sisi nog altijd op veel plekken aanwezig, bijvoorbeeld in de originele woonvertrekken van talrijke kastelen en villa's. Als keizerin vermeed Sisi liever de publieke aandacht. Ze verkoos reizen boven deelname aan officiële hofceremonies.

Het is dan ook geen verrassing dat ze vaak heen en weer pendelde tussen indrukwekkende locaties zoals de Hofburg en Schloss Schönbrunn in Wenen, de Hofburg in Innsbruck, Schloss Leopoldskron in Salzburg, Schloss Laxenburg en de keizerlijke villa in Bad Ischl. Soms verbleef ze er slechts kort, op doorreis naar verre bestemmingen.

Op deze bijzondere plekken vond Sisi niet alleen de vrijheid waar ze zo naar verlangde, maar ook herinneringen aan betekenisvolle momenten uit haar leven. Denk aan de ontmoeting met haar echtgenoot, keizer Frans Jozef I, in Bad Ischl, het sprankelende verlovingsfeest in Schloss Leopoldskron georganiseerd door koning Ludwig II, haar huwelijksreis en de geboorte van haar twee dochters in Laxenburg, of de Hermes Villa in Wenen, speciaal door Frans Jozef gebouwd om haar langer in Wenen te houden.

Wie in de voetsporen van Sisi wil treden, kan terecht in Schloss Fuschl in SalzburgerLand. Dit prachtige kasteel vormde het decor voor het romantische liefdesverhaal van her keizerlijk paar, die Romy Schneider en Karlheinz Böhm tot wereldsterren maakte.