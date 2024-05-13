Thomas Bernhards plek van energie

Het beledigen van Oostenrijk, of "het nest vervuilen", is maar de halve waarheid over de polariserende schrijver. Er was ook de vredelievende Thomas Bernhard. Toen hij bijvoorbeeld aan zijn toneelstukken, romans en korte verhalen werkte in zijn stamkoffiehuis, het Café Bräunerhof in het centrum van Wenen.

Hier spreken de obers je nog steeds aan met "gnä' Frau, gnä' Herr", een oude, beleefde Weense begroeting ("gracieuze dame/heer"). Met bollampen, rechthoekige stenen tafelbladen, houten stoelen en gecapitonneerde banken voelt de ruimte bijna aan als een woonkamer.

Toen en nu verschuilen sommige gasten zich achter de pagina's van internationale kranten, nippend aan een Wiener Melange, misschien genietend van een stuk apfelstrudel - de essentie van de klassieke Weense koffiehuiscultuur.

Hier zijn mensen ongestoord, met niets dat hen afleidt van wat er echt toe doet - een sfeer die gewaardeerd werd door kunstenaars uit verschillende scenes, die net zo graag het Bräunerhof bezochten.