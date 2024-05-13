De Wiener Philharmoniker - alleen de klank van de naam klinkt al melodieus. Waar het wereldberoemde orkest ook optreedt, het trekt het publiek in zijn ban.

De Wiener Philharmoniker begon in 1842 met een groot optreden, het "Grote Concert", onder de naam "Philharmonische Akademie" Hiervoor had Wenen geen concertorkest dat volledig uit professionele muzikanten bestond, ook al was er een sterke interesse in symfonische muziek. Dit betekende dat er voor elk concert een nieuwe groep muzikanten moest worden samengesteld. Sindsdien worden de musici voor het orkest geselecteerd uit het ensemble van de Weense Staatsopera, een traditie die nog steeds onveranderd is.

Vandaag de dag voert de Wiener Philharmoniker zowel opera- als concertmuziek uit, waarbij ze het publiek wereldwijd verblijden - in Wenen in het Operahuis of de Musikverein of op buitenlandse podia. In de zomer spelen ze ook op openluchtevenementen, zoals het Salzburg Festival, en brengen ze muziek naar prachtige openluchtlocaties.

Weinig orkesten zijn zo verbonden met de geschiedenis en tradities van de Europese klassieke muziek als de Wiener Philharmoniker. Vanaf het begin heeft het de muziekwereld gevormd, vooral bekend om zijn unieke "Weense geluid", dat artiesten en dirigenten nog steeds benadrukken. Maar de Wiener Philharmoniker is meer dan een orkest - het is een symbool van de manier van leven in Wenen.