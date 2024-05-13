Musikverein
De Wiener Musikverein combineert traditie met de hoogste geluidskwaliteit. In de "Gouden Zaal" komen meesterwerken tot leven - vooral tijdens het jaarlijkse Nieuwjaarsconcert.

Een tempel van muziek

De Weense Musikverein opende haar deuren op 6 januari 1870. Ontworpen door de Deense architect Theophil Hansen, lijkt de Musikverein op een Griekse tempel - een tempel van muziek, waar de priesters van weleer zijn vervangen door de beste muzikale artiesten van onze tijd.

De "Grote Zaal" van de Musikverein, ook wel bekend als de "Gouden Zaal", betovert niet alleen met zijn wereldwijd unieke akoestiek, maar ook met zijn prachtige ontwerp. Gouden kariatiden, zuilen in de vorm van oude vrouwenfiguren en de plafondschildering van Apollo en de Negen Muzen vormen een indrukwekkend decor voor onvergetelijke concerten.

Een hoogtepunt elk jaar is het Nieuwjaarsconcert, dat miljoenen wereldwijd betovert met de klanken van Wenen, de stad van de klassieke muziek. Hier een concert meemaken is meer dan een traktatie voor de oren - het is een onderdompeling in het kloppend hart van Wenen.

Feiten over de Musikverein
Opening:6 januari 1870
Architect:Theophil Hansen
Hoogtepunt:"Gouden Zaal", ook bekend als de "Grote Zaal"
Thuisbasis van:De Wiener Philharmoniker
Concertzalen in de Musikverein

De Musikverein heeft in totaal zes verschillende concertzalen. De twee oorspronkelijke zalen, de Gouden Zaal en de Brahmszaal, bevinden zich in het Musikverein-gebouw. De vier nieuwe zalen bevinden zich in de ondergrondse uitbreiding op het voorplein van de Musikverein.

Großer Musikvereinssaal (Gouden Zaal)

Brahmszaal

Glazen Zaal

Metalen zaal

Houten zaal

Stenen zaal

Plannen zaal

Een briljant begin van het nieuwe jaar

Nieuwjaarsconcert van de Wiener Philharmoniker

Het Nieuwjaarsconcert in de Weense Musikverein is voor velen de eerste keuze om het nieuwe jaar in te luiden. Zelfs onder 's werelds meest vooraanstaande dirigenten wordt het als een eer beschouwd om het dirigeerstokje over te nemen voor het jaarlijkse Nieuwjaarsconcert in Wenen. Uitgevoerd door een van 's werelds beste orkesten, de Wiener Philharmoniker, is het Nieuwjaarsconcert een muzikale mijlpaal en een punt van trots voor de stad Wenen. De muzikale ervaring wordt nog versterkt door de verbluffende schoonheid en akoestische uitmuntendheid van de Gouden Zaal in de Musikverein.

Vanwege de grote vraag naar tickets voor het Nieuwjaarsconcert worden deze aan het begin van het jaar uitsluitend via loting verdeeld via de website van de Wiener Philharmoniker. Dit zorgt ervoor dat gasten van over de hele wereld een gelijke kans hebben om kaarten te bemachtigen. Aanmeldingen voor de loterij worden geaccepteerd van januari tot februari.

MusikvereinNieuwjaarsconcert

Een hoogtepunt van het Weense balseizoen

Weens filharmonisch bal

Eens per jaar verandert de Gouden Zaal van de Wiener Musikverein van concertpodium in een prachtige balzaal. De avond opent met een optreden van de Wiener Philharmoniker onder leiding van een eredirigent die elk jaar opnieuw wordt gekozen. De festiviteiten beginnen met de Festive Fanfare van Richard Strauss, speciaal gecomponeerd voor deze gelegenheid.

Een bijzonder indrukwekkend detail: de muzikanten zitten niet op het podium maar in het midden van de zaal. Het bal opent met de traditionele dans van het jongedames- en herencomité. Daarna dwalen de gasten door de zalen van de Musikverein, begeleid door de klanken van verschillende orkesten en ensembles die op verschillende ritmes spelen. Een avond die de schitterende balcultuur van Wenen op een unieke manier viert.

Bal van de Wiener PhilharmonikerBals in Wenen

Honger na het concert?

Als de laatste noot wegebt en de honger toeslaat, zijn er in het centrum van Wenen genoeg plekken waar je ook na het concert van iets lekkers kunt genieten. Of je nu trek hebt in iets hartigs of iets zoets, er is voor elk wat wils. Hier zijn drie tips voor een late snack:

Meissl en Schadn

Ludwig en Adele

Hausbar

Maak kennis met de Wiener Musikverein

Veelgestelde vragen

De Gouden Zaal staat wereldwijd bekend om zijn unieke akoestiek. Het wordt ook beschouwd als een waar wonder van geluidstechniek. Het weelderige decor maakt het de mooiste concertzaal in Wenen.

Vanwege de grote vraag naar kaarten voor het Nieuwjaarsconcert zijn ze alleen aan het begin van het jaar verkrijgbaar via de website van de Wiener Philharmoniker. Dit garandeert dat gasten van over de hele wereld een gelijke kans hebben om een ticket te bemachtigen. Registraties voor de kaartjesverloting worden geaccepteerd van januari tot februari.

Als je een kijkje achter de schermen wilt nemen, kun je deelnemen aan een rondleiding. Rondleidingen door de Musikverein worden gegeven in het Duits of Engels en duren 45 minuten.

Het huidige speelschema is beschikbaar op de Musikverein website.

De Wiener Musikverein heeft in totaal zes concertzalen. De Grote Zaal (= de Gouden Zaal), de Brahmszaal, de Metalen Zaal, de Houten Zaal, de Glazen Zaal en de Stenen Zaal.

Gaslampen, die vroeger ook licht gaven in de Musikverein, zorgden er regelmatig voor dat de artiesten in het zweet uitbraken door hun hitte. Dit had soms een negatief effect op de optredens.

Tips voor duurzaamheid

Muziek en duurzaamheid in Oostenrijk

Muziektradities in Oostenrijk zijn nauw verbonden met duurzaamheid en de bescherming van cultureel erfgoed. Talrijke muzikale gebruiken, zoals Weense klassieke muziek en volksmuziek, maken deel uit van het immaterieel cultureel erfgoed van UNESCO. Deze tradities bevorderen een respectvolle benadering van culturele bronnen en dragen bij aan het behoud van eeuwenoude muziekstijlen, die vandaag de dag levend worden gehouden op duurzame, historische locaties.

Sociale duurzaamheid wordt ook versterkt door muziek: Festivals, concerten en gemeenschappelijke muziekevenementen verbinden mensen en vergroten het bewustzijn van de culturele identiteit van Oostenrijk. Wie deze muzikale tradities ervaart, verdiept zich in het rijke erfgoed en steunt het behoud van deze unieke schat voor toekomstige generaties.

Duurzaam reizen

