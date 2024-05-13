Person sitting on chair in front of modern wooden building on green meadow, sunset behind hills in background.
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Bregenzerwald in Vorarlberg
Vakantie in de natuur: met pittige bergkaas, creatieve houtarchitectuur en wandelpaden midden in de natuur.

Geurende bergkaas, moderne houtarchitectuur, concerten op grashellingen: In het Bregenzerwald ontmoet duurzaam bouwen een manier van leven in harmonie met de natuur.

Wie Vorarlberg bezoekt, merkt het meteen: In het Bregenzerwald wordt anders gebouwd. Eeuwenoude huizen met traditioneel houtvakmanschap staan naast moderne houten constructies met grote ramen. Of het nu gaat om particuliere woningen, musea of kleuterscholen – ze hebben allemaal één ding gemeen: hout. Vaak is dat sparren- of vurenhout, soms ook iepen- of beukenhout, altijd met oog voor detail geconstrueerd. Dat maakt het leuk om door de dorpen te slenteren en nieuwe dingen te ontdekken. Zelfs de zeven BUS:STOPS in Krumbach zijn ontworpen door architecten uit zeven landen.

Je kunt je verheugen op meer dan alleen creatieve architectuur en design: Er is ook een uitzonderlijke keuken en adembenemende natuurervaringen. Geniet van wandelen, fietsen en mountainbiken in de zomer of skiën, winterwandelen en langlaufen in de winter.

Info over het Bregenzerwald
ligging:regio in Vorarlberg van het Bodenmeer tot het Großes Walsertal
dorpen:23
soorten kaas:ca. 50 verschillende soorten
wandelpaden:1.500 km bewegwijzerde wandelpaden
skigebieden:14

Het Bregenzerwald en Großes Walsertal gastenkaart is je ticket naar een wereld vol bergavonturen en verwennerijen. Het biedt onbeperkte ritten met kabelbanen, toegang tot milieuvriendelijke openbare bussen en verfrissende, ontspannende bezoeken aan buitenzwembaden.

Maak kennis met het Bregenzerwald

Top hoogtepunten

Alpenstokerij en bar Löwen

Schubertiade in Schwarzenberg en Hohenems

Bosexcursies en beweging in het bos

Bergkaasmakerij in Schoppernau

Metzler kaasmakerij in Egg

Herberg Nazes Hus in Mellau

Activiteiten in het Bregenzerwald

Unieke plekken om te verblijven

Hotel Krone in Au: Sky-Spa, natuurlijk zwemmeer, 4 sterren

Sporthotel Krone in Schoppernau: sport voor de huisdeur

Hotel Post in Bezau: wellnessvakantie, 4 sterren superior

Biohotel Schwanen in Bizau: duurzaam genieten

Hotel Gasthof Krone in Hittisau: 4 sterren

Hotel Gasthof Hirschen in Schwarzenberg: badhuis

Hotel Tannahof in Au: design en genieten in het Wälderhaus

Fuchsegg: ecolodge in Egg – duurzaam en vol genieten

Drietrapslandbouw

Van dalweiden tot hoogalpen

In Bregenzerwald draagt de kaas de smaak van het landschap in zich. In de 15 dorpskaasmakerijen wordt de beroemde Berg- en Alpkäse gemaakt – krachtig, kruidig en vol karakter. Elke zomer ontstaat op meer dan 60 Sennalpen ruim 200 ton Alpkäse, en elk kaaswiel vertelt iets over het ritme van de natuur. De koeien volgen daarbij een eeuwenoud ritme: van mei tot oktober grazen ze op weelderige weiden, waar kruiden en grassen het aroma van de melk bepalen. In de winter eten ze het luchtdroogde hooi van de dalweiden – een voeding die even eenvoudig als puur is.

Bijzonder is de zogenoemde drietrapslandbouw, die in 2011 werd opgenomen op de nationale UNESCO-lijst van immaterieel cultureel erfgoed. In het voorjaar en najaar trekken de dieren naar de Vorsäße, die op zo’n 900 meter hoogte als groene terrassen boven het dal liggen. De zomer brengen ze door op de hoogalpen, waar de lucht helder is, de kruiden aromatisch zijn en de dagen lang. Zo ontstaat een kringloop die niet alleen de kaas vormgeeft, maar ook het leven in Bregenzerwald – een harmonieus samenspel van mens, dier en natuur.

Meer lezen

FAQs

Bregenzerwald ligt in Vorarlberg en is gemakkelijk bereikbaar:

  • Vliegtuig: via de luchthavens van Zürich, München of Friedrichshafen

  • Trein: tot Bregenz of Dornbirn, daarna verder met de bus

  • Auto: via de A14, afrit Dornbirn-Nord

  • Bus: regelmatige verbindingen vanaf Bregenz en Dornbirn

Tip: Met de Gäste-Card Bregenzerwald & Großes Walsertal maak je gratis gebruik van veel buslijnen.

Fijne alp- en kaasspecialiteiten ontdek je langs de KäseStraße met zo’n 60 lokale kaassoorten – of in de kaaskelder in Lingenau. Ook de distilleerkunst van Bergbrennerei Löwen in het gelijknamige, monumentale gasthuis kun je hier beleven. Rondleidingen bij demonstratiebedrijven, proeverijen direct bij de boer en kleine boerderijwinkels maken de culinaire ontdekkingstocht compleet.
In gasthuizen en restaurants staan regionale klassiekers zoals de geliefde Käsknöpfle op het menu – maar ook creatieve gerechten, zoals de #wildeweiber-menu’s in Biohotel Schwanen in Bizau, in Restaurant Krone in Hittisau of in Restaurant Hirschen in Schwarzenberg.

De regio Bregenzerwald ligt in Oostenrijk in de deelstaat Vorarlberg en strekt zich uit in oostelijke richting vanaf het Bodenmeer. Het grenst in het zuiden aan het Kleinwalsertal en het Großes Walsertal. Er wonen ongeveer 32.000 mensen in de 23 dorpen:

Alberschwende, Bezau, Bizau, Damüls, Doren, Egg, Hittisau, Krumbach, Langen, Langenegg, Lingenau, Mellau, Reuthe, Riefensberg, Schnepfau, Schoppernau, Schröcken, Schwarzenberg, Sibratsgfäll, Sulzberg, Warth.

Bregenzerwald staat bekend om zijn moderne houtarchitectuur en ambachtelijke bedrijven, het zorgvuldig onderhouden landschap dankzij de drietrapslandbouw (dal – Vorsäß/Maiensäss – Alpen/Almen) en natuurlijk zijn kaastraditie.
Tijdens een vakantie combineer je hier architectuur en design met uitstekende gastronomie en natuurbeleving: wandelen, fietsen en mountainbiken in de zomer, en langlaufen, skiën, sneeuwschoenwandelen, winterwandelen en skitochtenin de winter.

Wie naar Vorarlberg reist, merkt het meteen: de bouwstijlen in het Bregenzerwald zijn uniek. Eeuwenoude huizen met traditioneel houten vakmanschap staan naast moderne houten constructies met grote ramen.

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