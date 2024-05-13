Geurende bergkaas, moderne houtarchitectuur, concerten op grashellingen: In het Bregenzerwald ontmoet duurzaam bouwen een manier van leven in harmonie met de natuur.

Wie Vorarlberg bezoekt, merkt het meteen: In het Bregenzerwald wordt anders gebouwd. Eeuwenoude huizen met traditioneel houtvakmanschap staan naast moderne houten constructies met grote ramen. Of het nu gaat om particuliere woningen, musea of kleuterscholen – ze hebben allemaal één ding gemeen: hout. Vaak is dat sparren- of vurenhout, soms ook iepen- of beukenhout, altijd met oog voor detail geconstrueerd. Dat maakt het leuk om door de dorpen te slenteren en nieuwe dingen te ontdekken. Zelfs de zeven BUS:STOPS in Krumbach zijn ontworpen door architecten uit zeven landen.

Je kunt je verheugen op meer dan alleen creatieve architectuur en design: Er is ook een uitzonderlijke keuken en adembenemende natuurervaringen. Geniet van wandelen, fietsen en mountainbiken in de zomer of skiën, winterwandelen en langlaufen in de winter.