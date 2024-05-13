Green alpine meadow with rocky stone in foreground, coniferous forests and mountain ranges under blue sky.
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De mooiste regio's van Oostenrijk
Aan het water, in de bergen, midden in de natuur, historische charme of stedelijk flair.

Vakantie aan kristalheldere meren of in de Alpen, oorspronkelijk, traditioneel, culinair of met stedelijk flair. Wat zoek jij in de regio's van Oostenrijk?

Hoe je droomvakantie er ook uitziet, de regio's van Oostenrijk bieden een gevarieerde mix van landschappen, karakter, cultuur en belevenissen. Je favoriete plek vinden is zo gedaan.

Het Salzkammergut, Altaussee en de Traunsee zijn perfect voor wie van meren én bergen houdt. Het Ötztal, Stubaital en de Wilder Kaiser zijn een paradijs voor liefhebbers van de alpine levensstijl. In Zuid-Steiermark kun je genieten van wijn en natuur, terwijl de Wachau langs de Donau betovert met zijn historische dorpen. Steyr imponeer met zijn binnenstad en Bad Gastein combineert alpine charme met stedelijk flair.

Alpine regio's

In de Alpen ontmoeten ruige toppen zachte alpenweides, doorsneden door heldere beken en paden die uitnodigen om te wandelen, fietsen of gewoon te genieten van de natuur. Elke regio heeft zijn eigen ritme, met een goede balans tussen activiteit en ontspanning.

Zillertal

Klimmen tegen rotsachtige wanden, skiën op poedersneeuw en wandelen naar rustieke berghutten – het Zillertal biedt onvergetelijke vakantiebelevingen midden in de natuur.

Vakantie in het Zillertal

Kitzbühel

Wereldberoemde wintersportbestemming. In de zomer populair voor wandel- en mountainbiketochten. Charmante binnenstad en verfijnd flair voor liefhebbers van alpine chic.

Vakantie in Kitzbühel

Regio's aan het water

Meren, rivieren en brede oeverlandschappen bepalen het karakter van Oostenrijks waterregio's. Of je nu zwemt, wandelt langs bergmeren of fietst langs de Donau – natuur, rust en buitenplezier komen hier samen voor een bijzondere beleving.

Donaustreek

Ontdek het fascinerende rivierenlandschap, de imposante omringende natuur en de schilderachtige dorpen.

Vakantie aan de Donau

Traunsee-Almtal

Een van de mooiste meren van Oostenrijk, omgeven door imposante bergen. Wandelen, zwemmen, prachtige uitzichten en regionale visspecialiteiten zijn de hoogtepunten.

Vakantie aan de Traunsee

Bad Ischl

Charmante kuuroordstad in het Salzkammergut met historisch flair. Ideaal voor ontspannen wandelingen in het Kaiserpark en bezoeken aan de Kaiservilla.

Vakantie in Bad Ischl

Culturele en culinaire regio's

Historische binnensteden, musea, regionale specialiteiten en charmante cafés vermengen cultuur, smaak en een vleugje stedelijke stijl in de onverwisselbare Oostenrijkse levenswijze.

Bregenzerwald

In de Bregenzerwald gaat duurzame bouw hand in hand met een leven in harmonie met de natuur.

Vakantie in de Bregenzerwald

Regio's van natuur, heuvels en bossen

Glooiende heuvels, stille bossen en traditionele dorpen bepalen het karakter van deze heuvellandschappen, met frisse lucht, rustige routes en volop ruimte om te wandelen, fietsen en tot rust te komen in de natuur.

Wildschönau

Dit stille hooggelegen dal in de Kitzbüheler Alpen biedt gevarieerde natuur, frisse berglucht en warme gastvrijheid – een uitnodigende plek om tot rust te komen.

Vakantie in de Wildschönau

Mühlviertel

Een rustige, ongerepte regio met glooiende heuvels, bossen en charmante dorpjes. Perfect om te wandelen en fietsen in afgelegen natuur.

Vakantie in het Mühlviertel

Wienerwald

UNESCO-biosfeerreservaat en natuurjuweel, biedt wandelroutes, historische kloosters, charmante wijngaarden en recreatiemogelijkheden. Cultuur ontmoet natuur!

Vakantie in het Wienerwald

Veelgestelde vragen

Populaire alpine gebieden zijn onder meer het Ötztal, Zillertal en Stubaital in Tirol, het Montafon in Vorarlberg en Obertauern of Saalbach Hinterglemm in SalzburgerLand. Ze zijn ideaal voor wandelen, skiën en allerlei alpine avonturen.

Oostenrijk heeft veel gezinsvriendelijke gebieden vol natuur, bergen en buitenplezier. Favorieten zijn het Alpbachtal en de Wilder Kaiser in Tirol, Schladming-Dachstein in Steiermark en de Hochkönig-regio in SalzburgerLand.

De Wachau met zijn wijngaarden en kloosters, de Zuid-Steirische wijnroute en steden als Bad Ischl, Villach en Bad Gastein combineren cultuur en culinair genot op een bijzondere manier.

Het Waldviertel en het Wienerwald in Neder-Oostenrijk, evenals het Mühlviertel in Opper-Oostenrijk, bieden rustige landschappen voor wie op zoek is naar stille bossen, open platteland en zachte natuurbelevingen.

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