Historische oude stad ontmoet alpine levensstijl - zowel in de zomer als in de winter. Legendarisch Kitzbühel moet je gewoon zelf ervaren.

Wat maakt een plek echt onvergetelijk? Het is die zeldzame magie die ontstaat wanneer traditie en innovatie elkaar ontmoeten. Kitzbühel brengt dit op een unieke manier tot leven door het beste van twee werelden te combineren: een charmant bergdorp en een kosmopolitische hotspot. In de winter daagt de legendarische Streif zelfs de beste atleten ter wereld uit, terwijl 233 km aan ongerepte pistes skiërs van alle niveaus opwachten. In de zomer verandert het panorama in een netwerk van wandelpaden en vier eersteklas golfbanen tegen de achtergrond van majestueuze bergen.

De middeleeuwse oude stad, met zijn karakteristieke kleurrijke gevels, vertelt verhalen van lang vervlogen tijden, terwijl luxe hotels en prachtige boetieks modern comfort bieden. De bijnaam "Monte Carlo van de Alpen" is welverdiend. Het culturele programma van de stad omvat alles van concerten tot tentoonstellingen, terwijl de culinaire kant voor elk wat wils biedt - van restaurants met Michelinsterren tot gezellige, rustieke berghutten.

Kitzbühel is meer dan alleen een vakantiebestemming. Het is een ervaring die laat zien hoe naadloos contrasten kunnen samengaan om iets uitzonderlijks te creëren.