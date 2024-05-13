Midden in de bergen, op de pistes of op de wandelpaden: Natuurliefhebbers worden op slag verliefd op Obertauern in het SalzburgerLand.

Als je op zoek bent naar een plek met sneeuwgarantie van november tot mei, zoek dan niet verder dan Obertauern. Dankzij de hoge ligging wordt het dorp in het SalzburgerLand jaar na jaar omgetoverd tot een levensechte versie van een sneeuwbol. Het skigebied heeft meer dan 100 km pistes, moderne liften en een apart gebied voor de kleintjes, het Bibo Bear familieskipark. Hier worden beginners in een mum van tijd profs. En als je al een ervaren skiër bent die op zoek is naar een uitdaging, ga dan naar de legendarische Gamsleiten 2 - een van de steilste pistes in Europa!

Maar Obertauern heeft meer te bieden dan alleen wintermagie. Het is net zo leuk in de zomer, vooral als je houdt van fietsen en wandelen . De regio heeft een goed ontwikkeld netwerk van paden en wegen die je door weelderige landschappen en langs sprankelende bergmeren voeren. En als het tijd is voor een pauze, is een gezellige berghut nooit ver weg.

In Obertauern beleef je elk seizoen nieuwe avonturen, waardoor het het hele jaar door een aantrekkelijke bestemming is.