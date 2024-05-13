Two hikers on a mountain ridge, green alpine meadows and snow-capped peaks in the background.
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Saalbach Hinterglemm
365 dagen per jaar actieve vakantie

Mountainbike-uitdaging en wandelparadijs in de zomer, ontspannen skicircus in de winter: Saalbach Hinterglemm is een mix van adembenemende natuur en outdooractiviteiten.

Saalbach Hinterglemm is de ultieme bestemming in de Alpen voor spannende outdooravonturen te midden van adembenemend natuurschoon.

In de winter biedt het Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn meer dan 270 kilometer aan pistes, perfect om te skiën en snowboarden. In de zomer wacht je 400 kilometer aan wandel- en mountainbikeroutes, samen met een klimparcours en een springtoren. En er is meer - de regio staat ook bekend om zijn gezinsvriendelijke aanbod.

Met wellnessfaciliteiten, gezellige berghutten, regionale gerechten en de beroemde ontspannen en relaxte sfeer heeft Saalbach Hinterglemm alles wat je nodig hebt voor een actieve en toch ontspannen vakantie.

Snelle informatie over Saalbach Hinterglemm
Hoogste berg:2.249 meter boven zeeniveau (Hochkogel)
Kabelbanen:9
Skipistes:270 km
Skihutten:60
Fietsroutes:400 km
Wandelpaden:400 km
Beste tijd om te bezoeken
Het hele jaar door
Ideaal voor
Friends, Couples, Solo Traveler en Families

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Maak kennis met Saalbach Hinterglemm

Top hoogtepunten

Saalbach wandeluitdaging: 64 km en 3.800 hoogtemeters

Big-5-Bike Challenge: 5 bergen, 6 kabelbanen op één dag

Baumzipfelweg: ontdek de alpiene "Golden Gate" brug

Leer-rijden park: Hoogtepunt voor beginners

Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn

Alpenweiden en hutten: Ontspan na het bedwingen van de top

Rodelbaan op de Reiterkogel: snelheid bij dag en nacht

Activiteiten in Saalbach Hinterglemm

De grootste fietsregio van Oostenrijk

Mountainbiken in Saalbach Hinterglemm

Rijd de berg op en geniet van het adembenemende Alpenpanorama: De regio Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn is een mountainbikeparadijs dat niets te wensen overlaat. Met meer dan 70 kilometer aan lijnen en paden en negen liften verspreid over zeven bergen is het de grootste fietsregio van Oostenrijk. Toerliefhebbers kunnen ook een uitgebreid netwerk van 400 kilometer aan paden verkennen.

Een hoogtepunt is het naburige Bikepark Leogang dat alles biedt, van natuurlijke bergpaden tot spectaculaire freerideroutes. De Riders Playground, met een oppervlakte van 10.000 vierkante meter, is een van de grootste beginnersfietsparken van Europa en biedt een veilige ruimte voor kinderen en volwassenen om te oefenen en nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Mountainbiken
Kom naar het Skicircus!

Skiën in Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn

Zonneschijn, poedersneeuw en perfect geprepareerde pistes: Met ongeveer 270 kilometer aan pistes is het Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn een van de grootste skigebieden van Oostenrijk. Met 70 liften, talloze snowparks en spannende nachtafdalingen en freestylebanen biedt het eindeloze variatie voor zowel skiërs als snowboarders. Ook voor gezinnen is er genoeg te beleven, met spannende activiteiten voor kleine pisteverkenners, beginnende racers en toekomstige carvingkampioenen!

Skicircus Saalbach Hinterglemm

Unieke plekken om te verblijven

Familie- en gardenhotel Theresia

Generatiehotel Ellmauhof

Appartementen Adler

Designhotel Wiesergut

Hotel VAYA Post

De groene weg

Duurzaamheid in Saalbach Hinterglemm

Saalbach Hinterglemm zet zich in voor duurzaamheid en pakt uitdagingen en initiatieven transparant aan. De focus ligt op ecologische, sociale en economische aspecten, geleid door de "Green Road" - een stapsgewijze aanpak voor een verantwoordelijke toekomst voor mens en natuur.

De regio werkt voortdurend aan de verduurzaming van haar infrastructuur, energievoorziening, mobiliteit en afvalbeheer, met als doel de leefomgeving voor de komende generaties bewust en duurzaam vorm te geven.

Duurzaamheidsprojecten

FAQs

Saalbach Hinterglemm ligt in het SalzburgerLand, genesteld in het Glemmtal van de Kitzbüheler Alpen. De dorpen liggen op een hoogte van 1.002 meter boven zeeniveau.

De omliggende bergen van Saalbach Hinterglemm bereiken hoogtes tot 2.249 meter (Hochkogel), waardoor het een populaire bestemming is voor wintersport- en wandelvakanties. De mix van sport, natuur, entertainment en gastvrijheid maakt het tot een veelzijdige vakantiebestemming die het hele jaar door geopend is.

  • Wintersport: Het Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn is een van de grootste skigebieden van Oostenrijk, met meer dan 270 kilometer aan pistes, moderne liften en een breed scala aan afdalingen voor alle niveaus.

  • Mountainbiken en wandelen: In de zomer verandert de regio in een outdoorparadijs met 400 kilometer aan wandel- en mountainbikeroutes. De "Big-5-Bike Challenge" is een must voor ambitieuze fietsers.

  • Gezinsvriendelijkheid: Gezinnen kunnen genieten van een verscheidenheid aan attracties, waaronder kinderprogramma's, themapaden en avonturenparken.

In de winter

  • Skiën en Snowboarden: Het Skicircus biedt 270 kilometer aan pistes en negen bergbanen.

  • Langlaufen: Verschillende loipes slingeren door het schilderachtige winterlandschap.

  • Sneeuwschoenwandelen: Verken de alpine omgeving tijdens begeleide of zelf begeleide tochten.

  • Rodelen: Verlichte banen voor plezier voor alle leeftijden.

In de zomer

  • Wandelen: Meer dan 400 kilometer aan wandelpaden, van gemakkelijke wandelingen tot toptochten.

  • Mountainbiken: Als toonaangevende fietsbestemming in Europa beschikt het gebied over talloze paden, fietsparken en de iconische "Big-5-Bike Challenge"

  • Gezinsactiviteiten: Ontdek de thematische wandelpaden, het hoge touwenparcours of de boomkroonpad aan het begin van de vallei.

  • Paragliding: Zweef over de Alpen met een adembenemend uitzicht tijdens een tandemvlucht.

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