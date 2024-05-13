Stubaital in Tirol
Fascinatie voor de Stubaier Gletsjer het hele jaar door: skiën en langlaufen, MTB en de Stubaier Höhenweg
Introduction
Wie het Stubaital in Tirol bezoekt, duikt in een wereld van water, rots en gletsjers. Omgeven door meer dan 100 drieduizenders en ruisende bergbeken staat het dal bekend om zijn natuurschoon. Outdoor-hoogtepunten wachten in zomer én winter – van wandelingen op de Stubaier Höhenweg over tochten in het Bikepark Schlick 2000 tot razendsnelle afdaling met de slee. De alpiene natuurwonderen zijn bijzonder gemakkelijk bereikbaar, want de Elferbahnen brengen je rechtstreeks naar het hooggebergte. Aan het einde van het dal verheft zich de Stubaier Gletsjer – het grootste gletsjerskigebied van Oostenrijk, gelegen op een hoogte van meer dan 3.200 meter. De hellingen zijn van oktober tot juni bedekt met sneeuw en bieden volop mogelijkheden voor skivakantie, langlaufen en familieavonturen. Met de Stubai Super Card zijn bergbanen, bussen en tal van vrijetijdsbelevenissen in het hele dal flexibel te gebruiken – perfect om het Stubaital in al zijn facetten te ontdekken.
Met de Stubaier Super Kaart krijg je gratis kaartjes voor talloze belevenissen: Gratis reizen met de Stubaier kabelbanen en het openbaar vervoer en gratis toegang tot binnen- en buitenzwembaden.
Het Stubaital vanuit alle perspectieven
Top hoogtepunten
Stubaier Kiachl
Stubaier Kiachl werden traditioneel geserveerd door boerinnen op feestelijke dagen zoals oogstfeesten of kerkelijke verjaardagen. Dit klassieke gistgebak, trendy in de winter en bij speciale gelegenheden, wordt al generaties lang gesmaakt. Het recept is door de jaren heen doorgegeven en is een symbool geworden van de regionale eetcultuur. Oorspronkelijk waren Kiachl een zeldzaamheid, omdat bakken in heet vet zelden mogelijk was.
Tegenwoordig worden Kiachl vers bereid op markten en festivals, zoet met poedersuiker en lingonbessen of hartig met wildragout en rode kool, waardoor de smaak en traditie van de Tiroolse keuken levend wordt gehouden.
Unieke plekken om te verblijven
Duurzaam en toegankelijk Stubaier Gletsjer
Duurzaamheid bij de Stubaier Gletsjer
De Stubaier Gletsjer verbindt wintersport met milieubewustzijn: skipasshouders maken gratis gebruik van het openbaar vervoer, de regio zet in op e-mobiliteit en alle kabelbanen draaien op 100% groene stroom. Meer dan twee derde van de Stubaier Alpen staat onder natuurbescherming – zo is skivermaak in harmonie met de natuur mogelijk.
Toegankelijk skibeleven
Mensen met een mobiliteitsbeperking kunnen rekenen op comfortabel skivermaak: de 3S Eisgratbahn maakt instap op begane grond mogelijk, parkeerplaatsen voor mensen met een beperking liggen direct bij de dalstation, en liften en restaurants zijn drempelvrij toegankelijk. Inclusie in de Alpen – de gletsjer als beleving voor iedereen!