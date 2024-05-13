Villach - Faakmeer - Ossiacher See
Uitzicht op de bergen, flair van de stad en zuidelijke lichtheid
Introduction
Of het nu gaat om zomerdagen aan het turquoise Faakmeer of wintersport op de schilderachtige Gerlitzen Alpe - de regio Villach - Faakmeer - Ossiachmeer biedt natuurlijke variatie en een ontspannen, zuidelijke sfeer.
Kristalheldere meren, goed onderhouden fiets- en wandelpaden, charmante stadjes en gemakkelijke toegang tot de natuur geven vorm aan de lokale manier van leven. In de winter bieden kuuroorden, winterwandelpaden en gezinsvriendelijke skigebieden zowel activiteit als ontspanning - en dat alles in een uitzonderlijk mild, zonnig klimaat.
Je ontvangt de Erlebnis Kaart van je gastheren in de regio. Afhankelijk van het seizoen kun je hiermee gratis of tegen gereduceerd tarief excursies en activiteiten beleven.
Maak kennis met de regio Villach
Top hoogtepunten
Unieke plekken om te verblijven
Vakantie zonder auto
Geen auto nodig: In de regio Villach - Faakmeer - Ossiacher Meer kun je ontspannen en milieuvriendelijk op vakantie. Met de lokale trein, bus of een van de vele pendeldiensten - wie gebruik maakt van het openbaar vervoer heeft het hele jaar door een goede verbinding. De afstanden zijn kort, de dienstregelingen goed gepland en de uitzichten verrassend mooi. Zelfs hier komen wordt een deel van de ervaring - een zachte introductie in een langzamer tempo en een meer bewuste manier van reizen.