Waldviertel
Bossen, hoogveen, rivieren en vijvers
Introduction
De regio Waldviertel ligt in het noorden van Neder-Oostenrijk en staat bekend om zijn ongerepte natuur, met bossen, heidevelden en meer dan 1400 vijvers in het landschap. Het is perfect voor buitenactiviteiten zoals wandelen, fietsen, paardrijden en golfen. Maar dat is nog maar de helft van het verhaal: Middeleeuwse kastelen, historische paleizen en culturele evenementen maken het Waldviertel nog aantrekkelijker. Wat je keuze ook is: Zorg ervoor dat je de indrukwekkende hartvormige "wiebelende steen" (Wackelstein) bekijkt.
Hoog boven het Thayatal (genoemd naar de gelijknamige rivier) vind je een van de mooiste uitkijkpunten van het hele Waldviertel: de Hennerausblick. Ga erheen voor een uitzicht vanuit vogelperspectief over de stad en het middeleeuwse Kasteel Hardegg.
Het Waldviertel in al zijn facetten
Top hoogtepunten
Maanzaad: Van het veld naar het bord
De grijze klaproos van het Waldviertel bloeit in juli en verandert de velden in een wandkleed van rood en roze. De zoete en licht bittere papaverzaden worden vermalen of geperst tot olie. Ze zijn geliefd om hun milde en nootachtige smaak. Maanzaad wordt gebruikt voor verschillende zoete lekkernijen, zoals knoedels, strudels, gebak of pasta.
Deze drie restaurants staan vooral bekend om hun maanzaadgerechten:
Unieke plekken om te verblijven
"De Ark van Noach" en de biodiversiteit van zaden
De vereniging ARCHE NOAH werd in 1989 opgericht door tuiniers, boeren en journalisten 1989, met als doel zaden te bewaren. De diversiteit van gecultiveerde planten is sinds 1900 immers met 75% afgenomen. ARCHE NOAH zet zich in voor het behoud van duizenden bedreigde plantensoorten en brengt ze terug in tuinen en op de markt. De vereniging heeft momenteel meer dan 17.000 leden. Traditionele zaadteelt en zaadproductie maken deel uit van Immaterieel Cultureel Erfgoed van Oostenrijk.
De betoverende tuin van ARCHE NOAH toont de verscheidenheid aan regionale, historische en zeldzame plantensoorten. Bezoekers kunnen een rondleiding boeken.