Three hikers on a ridge path with green meadow, dramatic rock faces and blue sky in background.
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Wilder Kaiser
De kroon van de natuur

Machtige bergtoppen, weelderige bossen en kristalhelder water: De regio Wilder Kaiser in Tirol is een paradijs voor natuurliefhebbers.

De Wilder Kaiser rijst majestueus op met zijn markante toppen, in het zuiden begrensd door de glooiende heuvels van de Kitzbüheler Alpen. In het hart ligt een natuurreservaat van meer dan 100 vierkante kilometer, dat een ongerepte habitat vormt voor alpiene dieren zoals steenarenden, relmuizen en gemzen.

De regio Wilder Kaiser heeft voor elk wat wils. In de zomer, mountainbikeroutes langs ruisende beekjes en klimavonturen op steile rotswanden volop spanning. In de winter is er een eersteklas skigebied met meer dan 275 kilometer aan pistes. Het hele jaar door zijn er lokale specialiteiten zoals hartige Kaiserschmarren een culinaire traktatie met een prachtig uitzicht op het Kaisergebergte.

Snelle informatie over de regio Wilder Kaiser
Hoogte: 2.344 m boven zeeniveau
Skipistes:275 km
Skihutten: 80
Wandelpaden:274 routes

De Wilder Kaiser Gastenkaart wordt gratis verstrekt bij aankomst in jouw accommodatie en is geldig voor de duur van je verblijf. Hiermee kun je de Wilder Kaiser regio rond de dorpen Ellmau, Going, Scheffau en Söll goedkoop ontdekken.

Maak kennis met de regio Wilder Kaiser

Top hoogtepunten

7 berg-avonturenwerelden: Ontdek de natuur

Gezinsvakantie: Samen genieten

Bergsporten: Bergen moet je beleven

Natuurpark Wilder Kaiser: Natuur in haar puurste vorm

Kabelbanen: De bergen in - het hele jaar door

Skigebied Wilder Kaiser Brixental: Plezier op de piste

Activiteiten in de regio Wilder Kaiser

Tours

Touren: Begeleide tochten en uitstapjes in de zomer

Begeleide wintertochten: Met een gids door het landschap

Kaiserkrone vijfdagentocht: 60 kilometer, 4.000 hoogtemeters

Unieke plekken om te verblijven

Bio-Hotel Stanglwirt in Going

Kaiserhof in Ellmau

Hotel & Premium Chalets - Hochfilzer in Söll

Natuur voor iedereen

Duurzaamheid in de regio Wilder Kaiser

Adembenemende bergtoppen en toewijding aan duurzaamheid - in de Wilder Kaiser hebben beide prioriteit. Bezoekers ervaren hier moderne Tiroolse gastvrijheid op zijn best: treinreizigers worden persoonlijk naar hun accommodatie begeleid, er zijn e-bikes beschikbaar voor een ontspannen verkenningstocht en kristalhelder bergwater zorgt voor schone energie. Ondertussen verwennen de gastheren de gasten met heerlijke biologische producten uit de regio.

Het beste van alles is dat het adembenemende berglandschap voor iedereen toegankelijk is. Doordacht ontworpen barrièrevrije paden en faciliteiten zorgen ervoor dat mensen van alle leeftijden, gezinnen en mensen met een handicap in gelijke mate kunnen genieten van de majestueuze natuurlijke omgeving.

FAQs

De Wilde Kaiser combineert natuurbehoud met duurzaam toerisme. Het uitgestrekte natuurgebied biedt het hele jaar door een adembenemend bergdecor en activiteiten, van wandelen en klimmen tot skiën.

  • Ellmau: Een traditioneel bergdorp dat zijn charme heeft behouden en tegelijkertijd moderne attracties biedt zoals het KaiserBad en Ellmi's Zauberweltperfect voor gezinnen.

  • Naar: Dit dorp staat bekend om zijn rust en is aantrekkelijk voor mensen die op zoek zijn naar rust en directe toegang tot de natuur, met een goed ontwikkeld netwerk van wandelpaden.

  • Scheffau: Gericht op familietoerisme met attracties zoals KaiserWelt, het dient ook als een belangrijke toegangspoort tot het Kaisergebirge natuurreservaat, ideaal voor dagwandelingen.

  • Söll: Thuisbasis van Hexenwasser, een interactieve ervaring die lokale tradities combineert met educatieve elementen over water. Söll is ook een centrum voor wandelaars en wintersporters.

Elk dorp biedt een unieke manier om de schoonheid en cultuur van de Wilder Kaiser te ervaren.

De Wilder Kaiser ligt in het oosten van Tirol, op ongeveer een uur rijden van Innsbruck, Salzburg en München. De regio ligt tussen Kufstein en St. Johann in Tirol en omvat de vier vakantiebestemmingen Ellmau, Going, Scheffau en Söll, gelegen aan de voet van het indrukwekkende gebergte. De Wilder Kaiser, die deel uitmaakt van het Kaisergebergte, staat bekend om zijn opvallende bergtoppen en biedt een breed scala aan buitenactiviteiten, van wandelen tot skiën.

De Wilder Kaiser, een majestueus gebergte in de Tiroolse Alpen, betovert bezoekers het hele jaar door. In de zomer leiden talloze wandelpaden door geurige alpenweiden naar verborgen bergmeren zoals de kristalheldere Hintersteiner See. Gezinnen kunnen interactieve attracties ontdekken zoals Ellmi's Zauberwelt of Hexenwasserterwijl avonturiers ruige rotswanden trotseren of genieten van paragliding met adembenemende uitzichten.

In de winter verandert het berglandschap in een paradijs voor skiërs en snowboarders, met de SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental met 270 kilometer aan pistes. Langlaufers glijden door besneeuwde bossen op geprepareerde loipes, terwijl rustzoekers kunnen proberen sneeuwschoenwandelen, winterwandelenof traditioneel Beiers curling proberen.

Authentieke Tiroolse gerechten in rustieke berghutten maken de ervaring compleet - vooral tijdens een bergontbijt met panoramisch uitzicht op de bergen.

De Wilder Kaiser is de locatie van de bekende tv-serie "Der Bergdoktor". De vier Kaiser-dorpen Ellmau, Going, Scheffau en Söll herbergen vele bekende filmlocaties, zoals de boerderij van de familie Gruber, de praktijk van de Bergdoktor, het Gasthof Wilder Kaiser en de Hintersteiner See.

De regio is een pionier op het gebied van duurzaam toerisme: kristalhelder bergwater wekt schone stroom op, gastheren en -vrouwen verwennen gasten met biologische streekproducten, en er zijn speciale services voor treinreizigers en e-bikeverhuur.

De regio Wilder Kaiser is het hele jaar door gezinsvriendelijk. In de zomer wachten belevingswerelden zoals Ellmi's Zauberwelt en het Hexenwasser, eenvoudige wandelingen met de kinderwagen, boeiende themapaden en begeleide gezinsuitstapjes. In de winter zorgen skischolen met kinderopvang, beginnerpisters, gezinsvriendelijke slee-pistes, winterwandelpaden en schaatsmogelijkheden voor onbezorgd vakantiegenot.

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