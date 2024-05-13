Machtige bergtoppen, weelderige bossen en kristalhelder water: De regio Wilder Kaiser in Tirol is een paradijs voor natuurliefhebbers.

De Wilder Kaiser rijst majestueus op met zijn markante toppen, in het zuiden begrensd door de glooiende heuvels van de Kitzbüheler Alpen. In het hart ligt een natuurreservaat van meer dan 100 vierkante kilometer, dat een ongerepte habitat vormt voor alpiene dieren zoals steenarenden, relmuizen en gemzen.

De regio Wilder Kaiser heeft voor elk wat wils. In de zomer, mountainbikeroutes langs ruisende beekjes en klimavonturen op steile rotswanden volop spanning. In de winter is er een eersteklas skigebied met meer dan 275 kilometer aan pistes. Het hele jaar door zijn er lokale specialiteiten zoals hartige Kaiserschmarren een culinaire traktatie met een prachtig uitzicht op het Kaisergebergte.